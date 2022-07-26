Доклад WADA по Олимпиаде-2022: чаще всего проверяли Россию, просили уборщиков шпионить и расстроились из-за промаха с Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет независимых наблюдателей о допинг-тестировании на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Контролем занималась Международная организация по допинг-тестированию (ITA) – вот за ней-то и должны были следить независимые наблюдатели от WADA. И в WADA признали: в целом, все прошло по плану, хотя и возникали некоторые проблемы. Пожалуй, самая громкая из них – дело Камилы Валиевой.
Мы прочитали 57-страничный отчет. Ниже – главное оттуда.
Россию проверяли чаще остальных, особенно – лыжников. Всего 16 положительных проб по ходу Игр
За время Игр допинг-офицеры собрали 3100 проб: половину брали вне соревнований, а половину – во время. Всего протестировали 1620 спортсменов – это 55% от общего числа участников. Причем проверки коснулись всех стран-участниц – на этот раз на Олимпиаде соревновалась 91 страна.
Чаще всего (что давно не удивительно) тестировали российских спортсменов, на втором месте – США, на третьем – Канада, Норвегия – 6-я, а Китай – и вовсе 10-й. Правда, точных цифр в отчете нет – неизвестно, насколько чаще россиян проверяли по сравнению с теми же американцами.
Впрочем, что касается России, дело не только в скандалах прошлого и повышенном внимании – наших спортсменов банально много, в процентном соотношении число проверок/размер сборной российская команда только на 5-м месте.
В этом плане лидирует Италия – их сборная почти в два раза меньше российской, но тестировалась, видимо, ненамного реже.
Больше всего проб взяли у лыжников – 552, на втором месте – биатлон (416 проб), на третьем – хоккей (368). Реже всего проверяли прыгунов с трамплина (43), керлингистов (50) и скелетонистов (59).
Как лыжи стали главным зимним спортом России? 11 медалей на Олимпиаде, занимается больше миллиона человек, а еще – здесь побороли допинг
97% будущих призеров протестировали в течение года до Олимпиады хотя бы раз.
За время Игр лаборатория обнаружила 13 положительных допинг-проб: 6 из них были проверочными пробами от самой WADA (так оценивают надежность лаборатории), еще две поступили от спортсменов с оформленными терапевтическими исключениями (то есть законно употреблявшими эти препараты) и только 5 действительно привели к отстранениям.
Лидия Гунько
На допинге попались иранский горнолыжник Хуссейн Самех-Шемшаки, украинская лыжница Валентина Каминская (у нее нашли сразу три вещества), украинская бобслеистка Лидия Гунько и испанская фигуристка Лаура Баркеро.
26 спортсменов с разрешенным допингом (меньше процента от всех участников Игр)
На Олимпиаде в Пекине, как и на любой другой, соревновались спортсмены с терапевтическими исключениями (ТИ по-русски или TUE по-английски) на использование запрещенных препаратов. Правда, было их крайне мало (если сравнивать с общим числом участников) – всего 26 человек из 2897, то есть 0,86%.
У 19 атлетов TUE подтверждено до соревнований, остальные 7 получили его во время Игр. При этом трижды запрос на терапевтическое исключение отклонялся. Всего одобрено 29 TUE (некоторые спортсмены делали запрос на более чем одно терапевтическое разрешение).
Россия обвиняет норвежцев в узаконенном допинге (через ТИ) – не только средства от астмы, но и стероиды. Разбираемся, есть ли тут обман
WADA не разглашает имена и страны, зато известны препараты: 9 справок выдано на использование глюкокортикоидов, 7 – на стимуляторы, 6 – на гормональные и метаболические модуляторы, 4 – на бета-2-агонисты, 2 – на наркотические средства и 1 – на манипуляции химического и физического характера.
Каждый случай рассматривала группа экспертов, куда обязательно входили врачи необходимой специальности, при этом не было людей той же национальности, что и запросивший TUE спортсмен.
Шпионская антидопинговая сеть: следить за атлетами попросили даже уборщиков (и они подали сигналы на 65 дополнительных проб)
Перед Олимпиадой ITA создала Целевую группу по разведке (ITF) и организовала сеть по обмену информацией о возможных допинговых нарушениях. В эту сеть входили все заинтересованные лица и организации: федерации, МОК, антидопинговые комитеты, власти Китая и многие другие. Создали даже специальный сайт для обмена информацией.
Однако за время Игр никто ничего подозрительного не обнаружил. Впрочем, ITA и WADA посчитали идею перспективной на будущее.
Опробована и еще одна новинка: впервые антидопинговые службы прибегли к помощи персонала, в частности – уборщиков. Им рекомендовали следить за поведением спортсменов в олимпийской деревне, дали перечень объектов, которым нужно уделять особенное внимание.
Если кто-то из клининг-персонала нашел бы подозрительный предмет, оставленный спортсменом, ему следовало сфотографировать его и отослать специалистам.
Информация от уборщиков (и других осведомителей) пригодилась, но ни к чему не привела – взяли 65 дополнительных проб у подозреваемых (53 до Игр и 12 во время Игр), но все они оказались чистыми. В трех случаях за спортсменами наблюдали особенно внимательно, но никаких нарушений все равно не выявили.
Учли уроки Олимпиады в Сочи – теперь все под наблюдением
После скандала в Сочи-2014, когда, по мнению WADA, сотрудники антидопинговой лаборатории подменяли допинг-пробы спортсменов через дыру в стене, к безопасности объектов для допинг-контроля подходят намного серьезнее.
Вот как все выглядело в Пекине.
• На входе каждой станции допинг-контроля всегда стоял охранник, который проверял пропуска и уровень доступа у всех желающих войти. Внутри пункта допинг-контроля находилась стойка регистрации, которая отслеживала вход и выход любого человека.
• Все пробы сразу после взятия отправлялись либо в холодильник, либо в транспортировочную сумку для немедленного анализа. Холодильник всегда был закрыт, а ключ от него находился только у начальника станции.
• Начальник станции лично занимался подготовкой проб для отправки в лабораторию специальной курьерской компанией. Курьер привозил пробы, где их первым делом проверяла служба безопасности – смотрела на совпадение номеров, внимательно просматривала документы.
• В лаборатории пробы передавались на ресепшен через специальное окно, после вскрывались и тестировались. Лаборатория работала круглосуточно и без выходных.
• Наблюдатели от WADA порой следили за работой лаборатории, однажды – полный цикл в 24 часа. Также в лабораторию часто заходили эксперты WADA.
• У лаборатории было три уровня доступа. Первый – кампус Национального олимпийского спортивного центра, где располагалось здание. На территорию центра пускали только по пропускам.
Второй – внутренний двор самой лаборатории, огороженный забором. Здесь на входе тоже стояли охранники, проверявшие пропуска.
Третий – внутренние зоны лаборатории, куда пускали только персонал и курьеров. У каждого сотрудника была личная ключ-карта с биометрическими данными, все передвижения персонала внутри здания отслеживались.
К тому же двор и все внутренние помещения были под наблюдением через камеры круглосуточно. Отмечали даже время, проведенное сотрудником в комнате с пробами.
Что Россия меняла в базе данных: детская ошибка с датой, 20 тысяч удаленных файлов, подделанная переписка Родченкова
Членам независимой группы наблюдателей WADA несколько раз удалось проследить весь процесс доставки проб от станции до лаборатории. Это было трудно осуществить из-за строгого ковид-протокола: одному наблюдателю пришлось отслеживать путь курьера с пробами внутри стадиона, а второй следовал на машине за курьером до лаборатории.
Спортсменам важно было сдавать пробы мочи определенной плотности – они не должны быть слишком разбавленными. Практически во всех случаях с этим не было проблем, однако одному спортсмену пришлось сдавать пробу 4 раза в течение 9 часов, причем на разных локациях – до тех пор, пока плотность не пришла в норму.
Интересно, что каждому атлету, покидающему станцию для допинг-тестирования, обязательно давали маленький подарок: значки, наклейки, украшения к китайскому новому году.
Испробовали новый метод обнаружения допинга: взяли 105 проб через пятна крови
На Олимпиаде в Пекине впервые использовали новый вид тестирования, основанный на сухих пятнах крови.
При таком методе исследования биоматериал помещается на специальную бумагу и высушивается. Образец позволяет применять новые возможности для скрининга на запрещенные вещества, его проще хранить и транспортировать.
Пробы собирались в виде капиллярной крови путем прокола пальца. Для этого использовали устройство CoreShell, недавно разработанное Китайским антидопинговым агентством (CHINADA).
Это устройство автоматически переносило капиллярную кровь в виде трех пятен крови (два пятна в качестве образца «А» и одно пятно в качестве образца «Б») на карту метаболизма и фармакокинетики лекарственных средств (в качестве впитывающей подложки для образца).
Устройство также включало футляр для защиты от несанкционированного доступа, чтобы обеспечить безопасную доставку образцов в лабораторию. Интересно, что устройство впервые проверили только за две недели до Игр – приходилось привыкать к нему прямо во время турнира.
Всего за время Игр допинг-офицеры взяли 105 проб сухой крови – меньше, чем проб мочи и венозной крови.
Вспомнили и о Валиевой – ее дело «чрезвычайно печально»
Отдельно коснулись в отчете и дела Камилы Валиевой. Если кратко: Камила сдала положительную пробу на триметазидин еще в декабре (то есть до Олимпиады), проба отправилась в лабораторию в Стокгольме, но протестировали ее слишком поздно – о результатах стало известно уже после командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Этот случай вызвал обеспокоенность у независимых наблюдателей.
«Важно, чтобы тестирование велось перед крупными соревнованиями, но важно и обеспечить, чтобы лаборатория сообщала о результатах.
Так же, как и ITA, наша группа хотела бы напомнить всем антидопинговым организациям о том, насколько важно обеспечить информированность лабораторий о приоритете проб – чтобы о результатах, особенно неблагоприятных, сообщалось заблаговременно до участия спортсмена в соревнованиях.
Образцовый пример – крайне неудачная ситуация со спортсменом в фигурном катании (имя Валиевой не упоминается в отчете – Sports.ru), чья проба, взятая за несколько недель до начала Олимпийских игр, дала неблагоприятный результат.
У всех спортсменов, прибывших на Игры, должна быть возможность наслаждаться своими впечатлениями и знать, что они соревнуются на равных условиях. Эта ситуация была не только сложной для Международной федерации, МОК и ITA, но и, с точки зрения команды наблюдателей, чрезвычайно печальной».
Дальше отмечается, что как ITA, так и WADA после Олимпиады в Токио-2020 уже предупреждали антидопинговые службы, чтобы результаты всех проб, взятых до Игр, были готовы до того, как спортсмен выступит на турнире.
Тем не менее, лаборатория в Стокгольме к рекомендации не прислушалась. Сама лаборатория объяснила задержку тем, что у нее не хватало сотрудников из-за пандемии.
Что с допинг-делом Валиевой? Ждем решение в августе, но США уже настроены отнять у России командное золото
***
Как итог – наблюдатели WADA остались довольный всей антидопинговой системой Пекина-2022: «Подавляющее большинство мер допинг-контроля были целенаправленными, что обеспечило эффективное использование ресурсов антидопинговой программы Игр.
В этом контексте WADA хвалит ITA за всесторонний подход к высокому уровню целевого тестирования, учитывая значительный объем проделанной работы».
Фото: East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP, AP Photo/Jeff Roberson; globallookpress.com/EXPA/ Johann Groder, Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Carl Court
Комментарии