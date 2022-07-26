Доклад WADA по Олимпиаде-2022: чаще всего проверяли Россию, просили уборщиков шпионить и расстроились из-за промаха с Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет независимых наблюдателей о допинг-тестировании на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Контролем занималась Международная организация по допинг-тестированию (ITA) – вот за ней-то и должны были следить независимые наблюдатели от WADA. И в WADA признали: в целом, все прошло по плану, хотя и возникали некоторые проблемы. Пожалуй, самая громкая из них – дело Камилы Валиевой.

Мы прочитали 57-страничный отчет. Ниже – главное оттуда.

Россию проверяли чаще остальных, особенно – лыжников. Всего 16 положительных проб по ходу Игр

За время Игр допинг-офицеры собрали 3100 проб: половину брали вне соревнований, а половину – во время. Всего протестировали 1620 спортсменов – это 55% от общего числа участников. Причем проверки коснулись всех стран-участниц – на этот раз на Олимпиаде соревновалась 91 страна.

Чаще всего (что давно не удивительно) тестировали российских спортсменов, на втором месте – США, на третьем – Канада, Норвегия – 6-я, а Китай – и вовсе 10-й. Правда, точных цифр в отчете нет – неизвестно, насколько чаще россиян проверяли по сравнению с теми же американцами.

Впрочем, что касается России, дело не только в скандалах прошлого и повышенном внимании – наших спортсменов банально много, в процентном соотношении число проверок/размер сборной российская команда только на 5-м месте.

В этом плане лидирует Италия – их сборная почти в два раза меньше российской, но тестировалась, видимо, ненамного реже.

Больше всего проб взяли у лыжников – 552, на втором месте – биатлон (416 проб), на третьем – хоккей (368). Реже всего проверяли прыгунов с трамплина (43), керлингистов (50) и скелетонистов (59).

97% будущих призеров протестировали в течение года до Олимпиады хотя бы раз.

За время Игр лаборатория обнаружила 13 положительных допинг-проб: 6 из них были проверочными пробами от самой WADA (так оценивают надежность лаборатории), еще две поступили от спортсменов с оформленными терапевтическими исключениями (то есть законно употреблявшими эти препараты) и только 5 действительно привели к отстранениям.

Лидия Гунько

На допинге попались иранский горнолыжник Хуссейн Самех-Шемшаки, украинская лыжница Валентина Каминская (у нее нашли сразу три вещества), украинская бобслеистка Лидия Гунько и испанская фигуристка Лаура Баркеро.

26 спортсменов с разрешенным допингом (меньше процента от всех участников Игр)

На Олимпиаде в Пекине, как и на любой другой, соревновались спортсмены с терапевтическими исключениями (ТИ по-русски или TUE по-английски) на использование запрещенных препаратов. Правда, было их крайне мало (если сравнивать с общим числом участников) – всего 26 человек из 2897, то есть 0,86%.

У 19 атлетов TUE подтверждено до соревнований, остальные 7 получили его во время Игр. При этом трижды запрос на терапевтическое исключение отклонялся. Всего одобрено 29 TUE (некоторые спортсмены делали запрос на более чем одно терапевтическое разрешение).

WADA не разглашает имена и страны, зато известны препараты: 9 справок выдано на использование глюкокортикоидов, 7 – на стимуляторы, 6 – на гормональные и метаболические модуляторы, 4 – на бета-2-агонисты, 2 – на наркотические средства и 1 – на манипуляции химического и физического характера.

Каждый случай рассматривала группа экспертов, куда обязательно входили врачи необходимой специальности, при этом не было людей той же национальности, что и запросивший TUE спортсмен.

Шпионская антидопинговая сеть: следить за атлетами попросили даже уборщиков (и они подали сигналы на 65 дополнительных проб)

Перед Олимпиадой ITA создала Целевую группу по разведке (ITF) и организовала сеть по обмену информацией о возможных допинговых нарушениях. В эту сеть входили все заинтересованные лица и организации: федерации, МОК, антидопинговые комитеты, власти Китая и многие другие. Создали даже специальный сайт для обмена информацией.

Однако за время Игр никто ничего подозрительного не обнаружил. Впрочем, ITA и WADA посчитали идею перспективной на будущее.

Опробована и еще одна новинка: впервые антидопинговые службы прибегли к помощи персонала, в частности – уборщиков. Им рекомендовали следить за поведением спортсменов в олимпийской деревне, дали перечень объектов, которым нужно уделять особенное внимание.

Если кто-то из клининг-персонала нашел бы подозрительный предмет, оставленный спортсменом, ему следовало сфотографировать его и отослать специалистам.

Информация от уборщиков (и других осведомителей) пригодилась, но ни к чему не привела – взяли 65 дополнительных проб у подозреваемых (53 до Игр и 12 во время Игр), но все они оказались чистыми. В трех случаях за спортсменами наблюдали особенно внимательно, но никаких нарушений все равно не выявили.

Учли уроки Олимпиады в Сочи – теперь все под наблюдением

После скандала в Сочи-2014, когда, по мнению WADA, сотрудники антидопинговой лаборатории подменяли допинг-пробы спортсменов через дыру в стене, к безопасности объектов для допинг-контроля подходят намного серьезнее.

Вот как все выглядело в Пекине.

• На входе каждой станции допинг-контроля всегда стоял охранник, который проверял пропуска и уровень доступа у всех желающих войти. Внутри пункта допинг-контроля находилась стойка регистрации, которая отслеживала вход и выход любого человека.

• Все пробы сразу после взятия отправлялись либо в холодильник, либо в транспортировочную сумку для немедленного анализа. Холодильник всегда был закрыт, а ключ от него находился только у начальника станции.

• Начальник станции лично занимался подготовкой проб для отправки в лабораторию специальной курьерской компанией. Курьер привозил пробы, где их первым делом проверяла служба безопасности – смотрела на совпадение номеров, внимательно просматривала документы.

• В лаборатории пробы передавались на ресепшен через специальное окно, после вскрывались и тестировались. Лаборатория работала круглосуточно и без выходных.

• Наблюдатели от WADA порой следили за работой лаборатории, однажды – полный цикл в 24 часа. Также в лабораторию часто заходили эксперты WADA.

• У лаборатории было три уровня доступа. Первый – кампус Национального олимпийского спортивного центра, где располагалось здание. На территорию центра пускали только по пропускам.

Второй – внутренний двор самой лаборатории, огороженный забором. Здесь на входе тоже стояли охранники, проверявшие пропуска.

Третий – внутренние зоны лаборатории, куда пускали только персонал и курьеров. У каждого сотрудника была личная ключ-карта с биометрическими данными, все передвижения персонала внутри здания отслеживались.

К тому же двор и все внутренние помещения были под наблюдением через камеры круглосуточно. Отмечали даже время, проведенное сотрудником в комнате с пробами.

Членам независимой группы наблюдателей WADA несколько раз удалось проследить весь процесс доставки проб от станции до лаборатории. Это было трудно осуществить из-за строгого ковид-протокола: одному наблюдателю пришлось отслеживать путь курьера с пробами внутри стадиона, а второй следовал на машине за курьером до лаборатории.

Спортсменам важно было сдавать пробы мочи определенной плотности – они не должны быть слишком разбавленными. Практически во всех случаях с этим не было проблем, однако одному спортсмену пришлось сдавать пробу 4 раза в течение 9 часов, причем на разных локациях – до тех пор, пока плотность не пришла в норму.

Интересно, что каждому атлету, покидающему станцию для допинг-тестирования, обязательно давали маленький подарок: значки, наклейки, украшения к китайскому новому году.

Испробовали новый метод обнаружения допинга: взяли 105 проб через пятна крови

На Олимпиаде в Пекине впервые использовали новый вид тестирования, основанный на сухих пятнах крови.

При таком методе исследования биоматериал помещается на специальную бумагу и высушивается. Образец позволяет применять новые возможности для скрининга на запрещенные вещества, его проще хранить и транспортировать.

Пробы собирались в виде капиллярной крови путем прокола пальца. Для этого использовали устройство CoreShell, недавно разработанное Китайским антидопинговым агентством (CHINADA).

Это устройство автоматически переносило капиллярную кровь в виде трех пятен крови (два пятна в качестве образца «А» и одно пятно в качестве образца «Б») на карту метаболизма и фармакокинетики лекарственных средств (в качестве впитывающей подложки для образца).

Устройство также включало футляр для защиты от несанкционированного доступа, чтобы обеспечить безопасную доставку образцов в лабораторию. Интересно, что устройство впервые проверили только за две недели до Игр – приходилось привыкать к нему прямо во время турнира.

Всего за время Игр допинг-офицеры взяли 105 проб сухой крови – меньше, чем проб мочи и венозной крови.

Вспомнили и о Валиевой – ее дело «чрезвычайно печально»

Отдельно коснулись в отчете и дела Камилы Валиевой. Если кратко: Камила сдала положительную пробу на триметазидин еще в декабре (то есть до Олимпиады), проба отправилась в лабораторию в Стокгольме, но протестировали ее слишком поздно – о результатах стало известно уже после командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Этот случай вызвал обеспокоенность у независимых наблюдателей.

«Важно, чтобы тестирование велось перед крупными соревнованиями, но важно и обеспечить, чтобы лаборатория сообщала о результатах.

Так же, как и ITA, наша группа хотела бы напомнить всем антидопинговым организациям о том, насколько важно обеспечить информированность лабораторий о приоритете проб – чтобы о результатах, особенно неблагоприятных, сообщалось заблаговременно до участия спортсмена в соревнованиях.

Образцовый пример – крайне неудачная ситуация со спортсменом в фигурном катании (имя Валиевой не упоминается в отчете – Sports.ru), чья проба, взятая за несколько недель до начала Олимпийских игр, дала неблагоприятный результат.

У всех спортсменов, прибывших на Игры, должна быть возможность наслаждаться своими впечатлениями и знать, что они соревнуются на равных условиях. Эта ситуация была не только сложной для Международной федерации, МОК и ITA, но и, с точки зрения команды наблюдателей, чрезвычайно печальной».

Дальше отмечается, что как ITA, так и WADA после Олимпиады в Токио-2020 уже предупреждали антидопинговые службы, чтобы результаты всех проб, взятых до Игр, были готовы до того, как спортсмен выступит на турнире.

Тем не менее, лаборатория в Стокгольме к рекомендации не прислушалась. Сама лаборатория объяснила задержку тем, что у нее не хватало сотрудников из-за пандемии.

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Как итог – наблюдатели WADA остались довольный всей антидопинговой системой Пекина-2022: «Подавляющее большинство мер допинг-контроля были целенаправленными, что обеспечило эффективное использование ресурсов антидопинговой программы Игр.

В этом контексте WADA хвалит ITA за всесторонний подход к высокому уровню целевого тестирования, учитывая значительный объем проделанной работы».

Фото: East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP, AP Photo/Jeff Roberson; globallookpress.com/EXPA/ Johann Groder, Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Carl Court