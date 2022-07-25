Париж в панике перед Олимпиадой-2024: деньги кончились, не хватает рабочих, а церемония открытия на лодках – самая опасная в истории

До летней Олимпиады-2024 в Париже ровно два года, но Игры столкнулись с массой проблем: они касаются денег, безопасности, допинг-контроля и много чего еще.

Во Франции беспокоятся – под вопросом само проведение турнира.

Насколько все плохо? И почему?

Бюджет постоянно раздувается из-за инфляции, а денег и спонсоров не хватает

Изначально бюджет Игр обозначили в 3,4 млрд евро – примерно половина поступила бы от партнеров и МОК, а другая доля – от частных источников.

В 2020-м бюджет увеличили на 400 миллионов – тогда во всем винили пандемию. Но сейчас бюджет снова растет, теперь уже от общемировой инфляции.

На данный момент сумма перевалила уже за 4 млрд, и это далеко не предел. Компания Societe de Livraison des Ouvrages Olympiques (Solideo), ответственная за мониторинг строительства олимпийских объектов, уже подняла расценки.

«Организаторы очень сильно напряжены с точки зрения бюджета», – сообщил AFP источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что государство увеличит финансирование, чтобы хоть как-то компенсировать новые расходы, но вряд ли этого хватит.

Организаторы рассчитывали заработать около 1,2 млрд на продаже атрибутики и билетов, но она не откроется минимум до декабря, поэтому источники денег нужно искать уже сейчас. Ситуация ухудшается еще и тем, что до сих пор не подтверждены все спонсоры.

Кризис из-за ситуации на Украине коснулся поставок стройматериалов для возведения олимпийской деревни – все расходники сильно подорожали. Из-за этого бюджет может вырасти сразу на несколько миллиардов евро, если ситуация не улучшится или не найдутся другие варианты.

На днях французские журналисты заполучили конфиденциальный аудиторский отчет о состоянии дел с Олимпиадой – там сказано, что организаторы столкнутся со значительным риском перерасхода, если к этой осени не примут «трудные и смелые решения». В отчете сделан вывод и о том, что «потребности в финансировании явно превосходят возможности, предлагаемые совокупностью доступных потоков доходов и резервных средств на случай непредвиденных обстоятельств», при этом предупреждается о «предстоящей бюджетной напряженности».

Стадионы не готовы, рабочих негде взять – помогать будет армия

Ощущаются проблемы и со спортивными объектами – соревнования Парижа-2024 в 95% случаев пройдут на давно построенных стадионах, которые уже используются. Местные журналисты сообщили, что переговоры с владельцами арен продвигаются намного медленнее, чем ожидалось.

Строятся 7 временных объектов для спортивного скалолазания, баскетбола 3x3, брейкданса, BMX, скейтбординга, плавания на открытой воде, спортивной ходьбы, велоспорта, триатлона, пляжного волейбола, дзюдо, борьбы и стрельбы из лука. С ними тоже сложно – все они обошлись организаторам намного дороже, чем планировалось.

«Бюджеты превышаются почти везде», — сокрушается один из чиновников. В аудиторском отчете говорится, что некоторые из амбиций организаторов «несомненно, должны быть существенно снижены» путем отказа от «некоторых проектов, которые могут не считаться ключевыми для мероприятия».

Но проблема не только с объектами и стадионами, а еще и с теми, кто будет там работать. Во Франции нехватка рабочей силы, поэтому организаторы опасаются, что им будет трудно нанять достаточное количество персонала. Особый вопрос – с сотрудниками службы безопасности (план предусматривает около 22 000 человек) и водителями (примерно 1500).

«Людей просто нет. Эти проблемы необходимо решать в срочном порядке, сейчас», — признается бывший глава федерации профсоюзов CGT Бернар Тибо.

Почти наверняка к проведению Игр привлекут французскую армию – все понимают, что найти 22 тысячи сотрудников из частных служб безопасности нереально. Впрочем, эта проблема не нова – то же самое было в Лодоне-2012 и Токио-2020: ситуацию спасали с помощью военнослужащих. «Все просто и ясно – 22 000 агентов, необходимых для Игр, не существует и никогда не будет существовать. Придется полагаться на армию», – сообщает высокопоставленный чиновник в полиции Парижа.

Транспортная система – отдельная боль организаторов. Париж – один из самых популярных городов в мире, туристов всегда много, и местная транспортная сеть плохо справляется с наплывом. Ситуацию могли бы поправить две новые ветки метро, которые планировалось построить как раз под Олимпиаду, но они точно не начнут работу в июле 2024-го.

А еще в Париже постоянно бастуют водители – те самые, которых и так не найти для Игр.

Главная тревога – за безопасность и особенно церемонию открытия на Сене; вмешался даже Макрон

Пожалуй, самый острый вопрос – безопасность, и дело не только в нехватке сотрудников.

В конце мая Париж принимал финал футбольной Лиги чемпионов – он обнажил все проблемы местных властей и организаторов в плане обеспечения безопасности болельщиков и спортсменов.

Игру «Ливерпуля» и «Реала» задержали на 36 минут – фанатов очень долго проверяли на входе, из-за чего те не выдержали и начали штурмовать входы и лезть на трибуны через ограждения. Полиции пришлось прибегнуть к крайнему средству – слезоточивому газу, от которого пострадали все, в том числе дети и инвалиды.

«Дисфункции были на всех уровнях, не только во время самого матча, но и во время подготовки», – заявил позже сопредседатель группы по расследованию инцидента Лоран Лафо.

В докладе французского сената после событий финала Лиги чемпионов подчеркивается, что «эта ситуация вызывает серьезные сомнения в способности страны организовывать крупные спортивные мероприятия». В 2023-м во Франции пройдет Кубок мира по регби, а через год – уже и Олимпиада. Вопросы безопасности настолько обеспокоили власть, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен составил дорожную карту для нового начальника парижской полиции Лорана Нуньеса.

Ожидается, что Олимпиаду посетят около 13 миллионов человек, а участвовать в ней будут 15 тысяч спортсменов – очень серьезный вызов для города.

Особенно организаторов беспокоит церемония открытия Игр, которую планируют в уникальном формате: ожидается, что команды-участницы проплывут на лодках по Сене через центр города. На берегах расположатся 600 тысяч болельщиков, причем почти 500 тысяч из них – бесплатно. Все это выглядит очень эффектно, но предельно сложно для системы безопасности.

«Мы совершенно не готовы. Если какой-нибудь дрон сбросит взрывчатку в толпу на берегу – мы не знаем, как это нейтрализовать. Проблема в количестве людей, рассредоточенных на участке берега Сены в 6 км», – признается источник в правительстве.

А сама церемония состоится на «Стад де Франс» – той самой арене, где проходил финал Лиги чемпионов-2022.

Сегодня, 25 июля президент Франции Эммануэль Макрон встретится с организаторами Олимпиады – обсудят все трудности, но ключевым будет именно вопрос безопасности.

МОК беспокоится за допинг-контроль, а для инвалидов нет доступной среды – из-за этого власти идут на хитрость

Возникают вопросы и по допинг-тестированию – руководство Олимпиады слишком поздно взялось за создание антидопинговой организации. Настолько поздно, что МОК выразил «серьезное беспокойство». На самом деле, за допинг-контроль на Играх отвечает Международная организация по допинг-тестированию (ITA), но, разумеется, ей необходима помощь от хозяев. Для этого и нужна антидопинговая организация – заниматься логистикой, решать проблемы.

Еще одна важная тема (особенно касающаяся Паралимпийских игр-2024) – организация доступной среды для инвалидов. В Париже в принципе с этим есть большая проблема, и за два года до Игр ситуация не слишком-то улучшилась.

Городские власти пошли на хитрость – пообещали выплатить 10 тысяч евро владельцам магазинов, которые самостоятельно обеспечат надлежащий доступ для инвалидов к заведению. Дедлайн по работе – 1 января 2024-го.

Конечная цель Парижа – создать 17 районов с улучшенной доступностью, по одному в каждом округе до начала Игр. Планы мощные, но с реализацией пока не все так хорошо.

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Организаторы любых Игр сталкиваются с множеством проблем – часто совсем непредвиденных. Но Парижу, пожалуй, повезло меньше всех – по ближайшей Олимпиаде ударили сразу и пандемия и напряженная обстановка в мире.

«Мы движемся вперед как в тумане. Отсутствие должной подготовки очевидно. Мы то и дело обнаруживаем, что какой-то объект слишком грязный и старый, или что какой-то вид спорта нужно переносить в другое место, или что какая-то статья бюджета взлетела до небес. Это не серьезно», — говорит Патрик Карам, вице-президент региона Иль-де-Франс.

Времени осталось мало – успеют ли?

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker, Pierre Suu / Contributor, Ian Waldie, Chris Graythen; East News/SARAH MEYSSONNIER/AFP