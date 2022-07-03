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Для миграционной службы США важно, чтобы брак Дэвис и Смолкина был настоящим. Одно из требований – счастливые фото в соцсетях

Диана Дэвис Диана Дэвис
танцы на льду
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Борис Смолкин
сборная России сборная России
Фигурное катание Фигурное катание

Как оказалось на днях, 18 марта наши фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились в Лас-Вегасе.

У Дианы есть гражданство США (она там родилась), а вот для Глеба этот брак – шанс тоже получить американский паспорт; с которым среди прочего их дуэт имеет шансы выпустить на Олимпиаде-2026 за сборную США.

Этот путь к гражданству, пожалуй, самый простой – и им многие пользуются, в том числе и недобросовестно. Проще говоря – в ходу фиктивные браки: например, за определенную сумму американский гражданин может расписаться с желающим. Кажется, что брак все равно ни к чему не обязывает: можно жить как и раньше, главное – иметь сертификат, а через три года можно подаваться на гражданство.

Но это не так. В США такие браки (гражданина и не гражданина страны) под тщательным наблюдением.

• Прежде всего, важно действительно жить вместе; если этого нет, у миграционной службы появляются первые подозрения. Сотрудники будут звонить молодоженам, интересоваться их бытом, причем вопросы очень разные: от того, как пара познакомилась, до того, какой вид открывается из их окна и какие магазины находятся рядом.

Проверяют и соцсети: регулярные совместные фотографии со счастливыми лицами – большой плюс, а если еще и с родственниками – идеально.

Смотрят счета: были случаи, когда у миграционной службы возникали вопросы к молодоженам из-за того, что за кабельное телевидение платил только муж (хотя, казалось бы, в этом нет ничего странного) – сотрудники думали, что супруги не живут вместе.

В ходе проверки под наблюдением все: совместные фото, чеки из магазинов, письма от родственников с обеих сторон (как бумажные, так и электронные), переписки в соцсетях (да-да!) Миграционная служба может расспросить соседей – правда ли новобрачные все время вместе? Не ссорятся ли?

Со спортсменами, конечно, немного по-другому – большую часть времени они даже дома не бывают, проверять особо нечего. Поэтому фотки в соцсетях становятся особенно важны – лучше, чтобы они были не только с соревнований, но и с совместного отдыха, пригодятся и просто милые кадры в обнимку.

Посмотрим страницы Дианы и Глеба – они почти идентичны (то есть посты и фото одинаковые за редким исключением), а с 18 марта (дня заключения брака) фигуристы опубликовали множество кадров – как с катка, так и с отдыха.

Есть даже фото с родственником – Этери Тутберидзе, мама Дианы, находилась вместе со спортсменами значительную часть весны и весь июнь.

Тайный брак Дианы Дэвис и Глеба Смолкина – верный шаг в сборную США. Неужели и правда перейдут?

18 марта: «На эти выходные запланировали мини-путешествие. Как думаете, куда?»

18 марта: «Как здорово, что я родилась в таком красивом городе!» 

Кстати, изначально там была фраза «Я горжусь, что родилась в таком красивом городе!», но из-за критики от болельщиков Диана изменила формулировку.

7 апреля: «Наш первый олимпийский сезон позади... Спасибо всем, кто прошел этот путь вместе с нами. Спасибо за вашу поддержку и добрые слова. Увидимся на льду».

Обратите внимание – в кадре еще Игорь Шпильбанд, вскоре их сотрудничество закончится (так и непонятно, по чьей инициативе).

14 апреля: фото без подписи.

25 апреля: «Решили сменить весну на настоящее лето! Посылаем вам лучи солнца и тепла».

7 мая: «Наш отпуск завершился! Время возвращаться к тренировочному режиму».

19 мая: «Огромное спасибо Бенуа Ришо за работу над нашим произвольным танцем, мы получили много удовольствия и повеселились.

И мы благодарны клубу за то, что нам позволили кататься столько, сколько мы хотели».

4 июня: «Оксана, большое спасибо за то, что поработали с нами!». 

На фото – хореограф Оксана Золотаревская.

5 июня: «Спасибо, Евгений, за то, что ты разделил с нами свои энергию и бесценные знания! Было удовольствием работать с тобой!»

Помимо двукратного олимпийского чемпиона Евгения Платова на фото – мама Дианы (и водитель заливочной машины).

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29 июня: фото без подписи.

Не хватает только фотографий с родственниками Глеба, но тут загвоздка: его отец, актер Борис Смолкин до последних дней, похоже, даже не знал про брак сына.

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США

Фото: instagram.com/di__davis

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