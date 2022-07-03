Для миграционной службы США важно, чтобы брак Дэвис и Смолкина был настоящим. Одно из требований – счастливые фото в соцсетях

Как оказалось на днях, 18 марта наши фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились в Лас-Вегасе.

У Дианы есть гражданство США (она там родилась), а вот для Глеба этот брак – шанс тоже получить американский паспорт; с которым среди прочего их дуэт имеет шансы выпустить на Олимпиаде-2026 за сборную США.

Этот путь к гражданству, пожалуй, самый простой – и им многие пользуются, в том числе и недобросовестно. Проще говоря – в ходу фиктивные браки: например, за определенную сумму американский гражданин может расписаться с желающим. Кажется, что брак все равно ни к чему не обязывает: можно жить как и раньше, главное – иметь сертификат, а через три года можно подаваться на гражданство.

Но это не так. В США такие браки (гражданина и не гражданина страны) под тщательным наблюдением.

• Прежде всего, важно действительно жить вместе ; если этого нет, у миграционной службы появляются первые подозрения. Сотрудники будут звонить молодоженам, интересоваться их бытом , причем вопросы очень разные: от того, как пара познакомилась, до того, какой вид открывается из их окна и какие магазины находятся рядом.

• Проверяют и соцсети : регулярные совместные фотографии со счастливыми лицами – большой плюс, а если еще и с родственниками – идеально.

• Смотрят счета : были случаи, когда у миграционной службы возникали вопросы к молодоженам из-за того, что за кабельное телевидение платил только муж (хотя, казалось бы, в этом нет ничего странного) – сотрудники думали, что супруги не живут вместе.

В ходе проверки под наблюдением все: совместные фото, чеки из магазинов, письма от родственников с обеих сторон (как бумажные, так и электронные), переписки в соцсетях (да-да!) Миграционная служба может расспросить соседей – правда ли новобрачные все время вместе? Не ссорятся ли?

Со спортсменами, конечно, немного по-другому – большую часть времени они даже дома не бывают, проверять особо нечего. Поэтому фотки в соцсетях становятся особенно важны – лучше, чтобы они были не только с соревнований, но и с совместного отдыха, пригодятся и просто милые кадры в обнимку.

Посмотрим страницы Дианы и Глеба – они почти идентичны (то есть посты и фото одинаковые за редким исключением), а с 18 марта (дня заключения брака) фигуристы опубликовали множество кадров – как с катка, так и с отдыха.

Есть даже фото с родственником – Этери Тутберидзе, мама Дианы, находилась вместе со спортсменами значительную часть весны и весь июнь.

18 марта: «На эти выходные запланировали мини-путешествие. Как думаете, куда?»

18 марта: «Как здорово, что я родилась в таком красивом городе!»

Кстати, изначально там была фраза «Я горжусь, что родилась в таком красивом городе!», но из-за критики от болельщиков Диана изменила формулировку.

7 апреля: «Наш первый олимпийский сезон позади... Спасибо всем, кто прошел этот путь вместе с нами. Спасибо за вашу поддержку и добрые слова. Увидимся на льду».

Обратите внимание – в кадре еще Игорь Шпильбанд, вскоре их сотрудничество закончится (так и непонятно, по чьей инициативе).

14 апреля: фото без подписи.

25 апреля: «Решили сменить весну на настоящее лето! Посылаем вам лучи солнца и тепла».

7 мая: «Наш отпуск завершился! Время возвращаться к тренировочному режиму».

19 мая: «Огромное спасибо Бенуа Ришо за работу над нашим произвольным танцем, мы получили много удовольствия и повеселились.

И мы благодарны клубу за то, что нам позволили кататься столько, сколько мы хотели».

4 июня: «Оксана, большое спасибо за то, что поработали с нами!».

На фото – хореограф Оксана Золотаревская.

5 июня: «Спасибо, Евгений, за то, что ты разделил с нами свои энергию и бесценные знания! Было удовольствием работать с тобой!»

Помимо двукратного олимпийского чемпиона Евгения Платова на фото – мама Дианы (и водитель заливочной машины).

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29 июня: фото без подписи.

Не хватает только фотографий с родственниками Глеба, но тут загвоздка: его отец, актер Борис Смолкин до последних дней, похоже, даже не знал про брак сына.

Фото: instagram.com/di__davis