«Новый вид допинга – его ни за что не найдут». Сыщики WADA год покупали препараты в даркнете – и очень довольны этим рейдом

WADA пробует новые – и неожиданные – методы борьбы с допингом: в агентстве решились на рейд по даркнету (анонимной части интернета, где можно купить более-менее все).

Исследование WADA касалось только торговли запрещенными в спорте препаратами. Недавно проект, длившийся больше года, завершился – и агентство выдало отчет, в котором рассказало об опыте покупок допинга в даркнете.

Ниже – перевод самого важного из документа.

Зачем все это и что именно делали люди из WADA?

Операция стартовала в ноябре 2020-го – в специальную группу вошли члены подразделения WADA по конфиденциальной информации, научный департамент и профессор Давид Декари-Хету.

У проекта (который так и назывался – «Проект») было несколько целей:

1) Лучше узнать систему трафика запрещенных препаратов в даркнете и определить, часто ли этим способом пользуются как элитные спортсмены, так и спортсмены-любители.

2) Узнать, какие именно препараты продаются в даркнете, и оценить их качество.

3) Определить, есть ли в даркнете новые препараты, с помощью которых можно обманывать допинг-контроль.

4) Составить карту продавцов таких препаратов и понять, как лучше с ними бороться.

Участники «Проекта» выбрали несколько площадок даркнета на английском и французском языках. Это были крупные магазины, мелкие продавцы, форумы и облачные сервисы для общения.

Работа велась так: сначала закупали препараты, потом профессор Декари-Хету и его отдел занимались мониторингом, научный отдел все тестировал, а отдел по конфиденциальной информации собирал статистику и данные по продавцам.

Каждый отдел в конце эксперимента выдал отчеты о работе.

Чаще всего допинг продают из Европы и США, в основном – дешевые препараты (до 100$)

Участники «Проекта» в течение 10 месяцев наблюдали за 17 крупными магазинами и 9 магазинами помельче. На всех этих площадках продавались совершенно разные товары, не только допинг.

Выяснилось, что продажа запрещенных в спорте препаратов – малая доля от общей торговли в этих магазинах. Допинг составлял максимум 7% от общего числа товаров, в некоторые месяцы – 2-3%.

Большая часть препаратов стоила дешевле 100 долларов (5600 рублей), некоторые – от 100 до 500 долларов, единицы – до 1000 долларов.

Установить, где именно находятся продавцы допинга, сложно – местонахождение 60% продавцов определить не удалось. 19% препаратов продавали из стран ЕС, 10% – из США, по 5% – из Индии и Великобритании. Чаще всего продавцы не только отсылали товар, но и давали подробные инструкции – как его правильно принимать, чтобы не сдать положительную пробу.

Покупка допинга в даркнете – это трудно: обманывают деньгами, подсовывают не те препараты

Примеры препаратов, купленных WADA в даркнете

Научный отдел WADA протестировал множество препаратов разных типов: анаболические стероиды, рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО), гормон роста и прочее. Часть купили за криптовалюту на торговых площадках, часть – за деньги напрямую из нелегальных лабораторий и фармацевтических компаний.

Результаты анализа удивили. Почти в 80% случаев дозировка препарата не совпадала с той, что указана на упаковке (где-то меньше, где-то больше). В трети случаев в банке оказывался вообще другой препарат – гормон роста вместо ипаморелина, ибутаморен вместо лигандрона и так далее.

Вместо одного препарата, заявленного как BPC-157 (биологически активный пептид желудочного сока человека), нашли совершенно неизвестное вещество.

Но больше всего исследователей удивило другое: они напоролись на два неизвестных препарата, которые рекламировались как «новый вид допинга – его ни за что не найдет WADA». Сейчас эти препараты тестируют – о результатах сообщат позже.

Вообще, исследователи признали, что покупка чего-либо в даркнете – довольно трудное и неудобное занятие.

Чаще всего расплачиваться надо криптовалютой, а у нее нестабильный курс, да и бюджет на исследование выдали в канадских долларах – их непросто конвертировать. К тому же доставка обычно затягивалась на месяцы, а порой исследователей просто обманывали и ничего не высылали.

Основные покупатели – бодибилдеры, но были и элитные спортсмены (их не установили)

Выяснилось, что почти все препараты изготовлены в Азии, а уже потом отправлены продавцам в Европу, США и Австралию.

Продавцы активно рекламируют товары и охотно отвечают на любые вопросы – видимо, они считают, что так больше шансов на удачную сделку. Общение происходит либо в Telegram, либо в Wickr. Реклама публикуется в том числе и в обычном интернете – в соцсетях, на форумах, в ютубе.

Скидки в даркнете тоже есть, как и сезонные акции. Существует даже своя Черная пятница!

Большинство препаратов изготавливаются в подпольных лабораториях – впрочем, исследователям удалось купить в даркнете также и продукцию легальных компаний. Покупатели обычно приобретают один-два препарата, оптовые закупки в даркнете – редкость.

Разумеется, продажа таких самодельных препаратов запрещена, так что продавцы идут на хитрость при отправке – например, прячут баночки с допингом в бутылки от шампуней или другие косметические средства, в коробки от мобильных телефонов.

WADA пришло к выводу, что основные клиенты маркетплейсов даркнета – спортсмены-любители и бодибилдеры. Элитные атлеты такими площадками почти не пользуются, хотя один продавец заявлял в рекламе, что снабжал допингом спортсменов из двух олимпийских видов. Правда, WADA не удалось выяснить, кому именно он продавал препараты.

Откуда такие выводы? WADA считает, что элитному спортсмену неудобно покупать допинг в даркнете – сроки доставки неизвестны, а атлету нужно точно знать, когда применять препарат, чтобы избежать наказания.

Кстати, во время исследования участники «Проекта» нашли множество форумов, на которых пользователи обсуждают способы обмана допинг-контроля. Теперь за этими форумами будут постоянно следить, чтобы вовремя устранять бреши в системе допинг-тестирования.

Вывод WADA: даркнет не так опасен для распространения допинга, как предполагалось изначально – слишком много неудобств и рисков для элитного спортсмена

Часть информации о продавцах WADA передало властям нескольких стран – возможно, она поможет выяснить их местонахождение. В WADA уверены – исследование прошло успешно и было познавательным.

«Это исследование было очень полезным для понимания даркнета с точки зрения возможного рынка запрещенных веществ. В то время как даркнет предлагает анонимность, покупка препаратов, повышающих работоспособность, сопряжена с риском. В подавляющем большинстве случаев то, что вы (как вы думаете) купили, не является тем, что вы на самом деле получаете.

Иногда вы получаете меньше, иногда больше, иногда это даже не то вещество, которое вы заказывали. И вы никогда не узнаете об этом, если не проверите это сами.

Кроме того покупка запрещенных веществ в даркнете сопряжена со значительным набором других проблем: мошенничество, колебания криптовалюты и ненадежная доставка.

Этот проект стал еще одним прекрасным примером сотрудничества в борьбе с допингом. Он применил междисциплинарный подход, сочетающий основанную на данных информацию из открытых источников с научным анализом и активным сбором информации, при этом каждый из этих методов может исследовать различные аспекты ландшафта даркнета.

Я рад, что этот рынок не имеет той привлекательности, которую мы предполагали в начале. Ходили слухи, что элитные спортсмены использовали даркнет для покупки допинга, поэтому мы подумали: давайте зайдем в даркнет, притворимся спортсменами и выясним, легко ли получить эти вещества. Мы пришли к выводу, что это будет огромным риском для элитных спортсменов, которым необходимо точно знать, что именно они употребляют», – рассказал глава отдела WADA по расследованиям Гюнтер Янгер.

Теперь WADA хочет организовать новое исследование – на этот раз провести рейд уже по обычному интернету в поисках продавцов допинга.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse; РИА Новости/Григорий Сысоев; globallookpress.com/Frank Molter, Robert Michael