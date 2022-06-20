Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

В феврале МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований из-за ситуации на Украине.

Томас Бах подробно объяснил это решение: «Наши отношения с политическим руководством России резко ухудшились в последние годы.

МОК и олимпийское движение предприняли незамедлительные действия после того, как Россия при поддержке Беларуси начала эту операцию. Позиция олимпийского движения изложена в моем послании «Дайте миру шанс», которое разошлось по всему миру, его оценили правительства и организации.

Мы осудили вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Ввели санкции против российских и белорусских властей и правительств, которые несут ответственность за эту ситуацию».

А накануне глава МОК добавил: еще не время отзывать рекомендации по отстранению.

Но всегда ли МОК под руководством Томаса Баха так оперативно и жестко реагировал на политические (и вообще надспортивные) ситуации в мире? Вызовов у МОК хватало, но президент избегал радикальных решений.

Нарушение прав человека в Азербайджане в 2015-м

В 2015 году Бах согласился помочь с организацией Европейских игр в Баку, которые проводились впервые в истории.

Сам факт, что такое крупное спортивное событие отдали Азербайджану, срезонировал. Правозащитники обвиняли правительство страны в грубом нарушении прав человека, одна из крупных организаций по защите прав человека сообщила, что «гражданское общество в Азербайджане полностью уничтожено».

Нескольких местных правозащитников, которые призывали к бойкоту Игр, арестовали; адвоката по правам человека Интигама Алиева приговорили к семи годам лишения свободы. Сообщалось о массовых репрессиях журналистов, а представитель ОБСЕ и специальный докладчик ООН призывали спортсменов выразить позицию по этому вопросу во время соревнований.

Перед стартом Игр в Баку приостановили действие программы координатора ОБСЕ, были блокированы банковские счета множества независимых групп активистов. Европейский олимпийский комитет заявил, что действия правительства страны «полностью противоречат духу спорта».

29 журналистов написали открытое письмо Томасу Баху, в котором призывали его вмешаться в проведение Игр и публично осудить действия Азербайджана. Никакого ответа от МОК не последовало. За молчание Баха жестко критиковали в западных СМИ (например, в The Guardian), но сам он на это никак не реагировал.

Кристина Тимановская в Токио-2020

Во время Олимпиады-2020 случился скандал с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской.

Она отказалась бежать в эстафете, в которой изначально и не должна была участвовать – из-за халатности спортивных чиновников страны несколько спортсменок из обоймы не приехали на Олимпиаду, так что им срочно искали замену.

Тимановская рассказала о ситуации в соцсетях, за что ее пытались вывезти из Токио в Беларусь. Первым делом бегунья обратилась к Баху: «Я прошу МОК о помощи, на меня было оказано давление и меня пытались вывезти из страны без моего согласия. Прошу МОК вмешаться в это.

Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности».

В итоге помог не МОК, а полиция, к которой Тимановская обратилась в японском аэропорту. Только потом с бегуньей связались из комитета.

Кристина попросила политического убежища в Европе (позже она уехала жить в Польшу), а правозащитники призвали МОК наложить санкции на сборную Беларуси, отдельных тренеров или чиновников.

МОК формально начал расследование (которое не завершил до сих пор), но никаких санкций не наложил. Бах сразу заявил – политика не их дело: «МОК не в той позиции, чтобы менять политическую систему в стране, это не наша миссия – это касается этого дела и многих других вопросов.

Наша задача — защитить спортсменов настолько, насколько мы можем. Что касается санкций, то их задача – отделить от Игр тех, кто нарушает наши ценности. МОК несколько месяцев назад принял решение, что мы не предоставим аккредитацию господину Лукашенко, поскольку мы не признаем избрание его сына президентом НОК».

Лукашенко-старший и правда отстранен от Олимпийских игр – это реакция МОК на ситуацию в стране после выборов 2020 года. Тогда МОК посчитал, что власти Беларуси нарушили Олимпийскую хартию, и ввел санкции против НОК. Спортсмены не пострадали – им разрешили выступать без ограничений.

Один из немногих случаев, когда МОК хотя как-то отреагировал на политическую ситуацию.

Исчезновение теннисистки Шуай Пэн

В ноябре 2021-го ситуация с Тимановской практически повторилась, но уже в Китае.

Теннисистка Шуай Пэн написала пост в соцсети Weibo, обвинив бывшего вице-президента страны Чжан Гаоли в домогательствах и сексуальном насилии. Спортсменка подробно все описала (история, по ее словам, длилась 10 лет!), но пост быстро удалили – вмешалась китайская цензура. Из Weibo исчез не только пост Шуай Пэн, но и все упоминания о нем.

Впрочем, резонанс было уже не остановить. О посте теннисистки узнали во всем мире, при этом сама Шуай Пэн как будто пропала – с ней никто не мог связаться.

Женская теннисная ассоциация (WTA) обеспокоилась судьбой спортсменки и обратилась в Федерацию тенниса Китая. Там сообщили, что с Шуай Пэн все хорошо, но доказательств не предоставили.

Позже государственный телеканал Китая CGTN сообщил, что спортсменка якобы прислала в редакцию письмо, где опровергла все свои обвинения и дала понять, что находится в безопасности. Разумеется, в это мало кто поверил.

Вмешались ООН и Белый дом США – все требовали подтвердить безопасность теннисистки. Посыпались и призывы к МОК – люди требовали хоть как-то наказать Китай или даже лишить страну права на проведение Олимпиады-2022 в Пекине.

Томас Бах смог связаться с Шуай Пэн по видеосвязи – та сообщила ему, что у нее все хорошо. Этого хватило, чтобы МОК успокоился и прекратил расследование, а о санкциях не зашло и речи.

Правозащитник из Human Rights Watch раскритиковал МОК и Баха за такую пассивность: «Это вызывает невероятную тревогу. МОК теперь играет активную роль в выстроенной властями Китая системе, которая заставляет людей исчезать, занимается принуждением и пропагандой».

А Бах ответил, что придерживается другой тактики: «Тихая дипломатия и личные контакты требуют уважения от общественности. И его непросто добиться во времена, когда люди испытывают глубокое недоверие ко всем организациям.

Однако опыт показывает, что тихая дипломатия работает и приносит результаты. Поэтому мы продолжим идти по этому пути. Мы следовали той же стратегии в Афганистане – и в последние месяцы сумели добыть гуманитарные визы для более чем 300 членов олимпийского сообщества в Афганистане. К этому привела тихая дипломатия».

Позже Шуай Пэн дала интервью L’Equipe, где сообщила, что никого не обвиняла и никуда не пропадала. А потом встретилась с Бахом на Олимпиаде в Пекине. Впрочем, уверенности в ее безопасности так и нет, а с изначальными обвинениями в насилии никто не разобрался.

Бойкот Олимпиады-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров

Но ситуация с Шуай Пэн – не единственная проблема, из-за которой Пекин мог лишиться Олимпиады.

Еще в сентябре 2020-го более 160 организаций по защите прав человека призвали МОК перенести Олимпиаду из Китая из-за притеснения уйгуров (коренного населения региона Синьцзян). По данным ООН, власти Китая угнетают уйгуров – сгоняют их в трудовые лагеря, принудительно стерилизуют и пытают.

Сам Китай называет это «борьбой с экстремизмом и поддержанием социальной стабильности», однако сумевшие бежать из страны уйгуры рассказывают о страшных репрессиях на основе одной лишь национальности.

Два года мир призывал МОК отменить Олимпиаду в Пекине, но Бах был непреклонен – политики в МОК не касаются: «Мы должны сохранять нейтралитет в любых политических вопросах. Но тот факт, что мы отдали Олимпиаду Китаю, не значит, что мы согласны с политикой, соблюдением прав человека и социальной обстановкой в этой стране».

А еще он выступил категорически против бойкотов и притеснений спортсменов какой-либо страны по политическим причинам: «Бойкот Москвы-1980 ничего не достиг. И это признано всеми основными фигурами того времени в ФРГ (тут Бах знает, о чем говорит: он, считаясь одним из фаворитов в фехтовании, тоже пропустил эту Олимпиаду – Sports.ru).

Спустя пару месяцев после Игр в общении со мной они признавались, что совершили ошибку, находясь под давлением канцлера Гельмута Шмидта, который выступал за бойкот. Но даже он в 2008 году признал эту ошибку.

Посмотрите на факты: советская армия, чье вторжение в Афганистан было причиной бойкота, осталась там более чем на 9 лет. Спортсмены многих стран стали жертвами не только того бойкота в 1980-м, но и ответного, в 1984-м, который был местью соцлагеря. Два поколения спортсменов лишены олимпийской мечты – оказалось, что они годами готовились к… ничему.

Любой, кто задумывается о бойкотах, должен извлечь урок из этого исторического примера. Бойкоты в спорте не дают ничего, кроме боли для спортсменов и населения бойкотирующей страны, которое лишается возможности разделить гордость и успех со своей олимпийской сборной. Бойкот противоречит духу олимпийского движения, всем ценностям, которые мы имеем и за которые боремся».

Объяснения Баха не успокоили. США и еще ряд стран объявили Олимпиаде-2022 дипломатический бойкот (их чиновников не было на Играх, спортсмены участвовали), но на этом все и закончилось.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Лех Сохацки; East News/PAUL CROCK/AFP; globallookpress.com/Li Ga/XinHua, Anton Raharjo/ZUMAPRESS.com, Alexandr Yakovlev/Russian Look