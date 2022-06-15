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Валиева, Щербакова и дочь Тутберидзе в основе сборной России на сезон, Косторная – в резерве. А кого из фигуристов обидели?

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Фигурное катание Фигурное катание

Федерация фигурного катания России (ФФКР) и Министерство спорта определились с составами на новый сезон – как обычно, без неожиданностей не обошлось.

Для начала вспомним критерии, по которым фигуристы отбирались в команду:

1) Олимпийские игры (места с 1-го по 15-е – только в личном турнире)

2) чемпионат Европы (места с 1-го по 10-е);

3) этапы Гран-при (места с 1-го по 8-е);

4) чемпионат России (места с 1-го по 6-е);

5) Кубок России – сумма этапов или финал (места с 1-го по 5-е);

6) первенство России среди юниоров (места с 1-го по 6-е) – это уже для юниорской сборной.

А что значит само попадание в списки Минспорта? Тем более, когда международного сезона у фигуристов не ожидается. Даже без этапов Гран-при, Евро и ЧМ быть сборником – важно: это статус и персональное финансирование с экипировкой, льдом, сборами. Даже в нынешних условиях лучше оказаться в этом списке, чем пролететь мимо.

Женщины

• В женском катании, как обычно, выбор самый сложный – кандидатов на 6 мест очень много.

Точно нет вопросов по Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Александре Трусовой – у них медали Олимпиады (хоть у Камилы и нет личной) и выполненные критерии сразу на нескольких турнирах.

А вот за остальные три места явно велась серьезная борьба – в федерации предпочли бывших юниорок Софью Муравьеву, Аделию Петросян (у обеих будет дебют по взрослым) и проверенную Елизавету Туктамышеву.

• Алена Косторная, Дарья Усачева, Майя Хромых, Ксения Синицына и Софья Самоделкина формально тоже выполнили критерии, просто мест на всех не хватило. Усачева пропустила половину прошлого сезона, выступив лишь на одном этапе Гран-при, так что ее место в резерве не удивляет. Возможно, при такой конкуренции даже попадание в резерв – аванс.

У Хромых и Косторной, с точки зрения Минспорта, одинаковые результаты в прошлом сезоне – и они чуть лучше, чем у Синицыной. Так что Алена и Майя остались в резерве, а Ксению отправили в юниорский состав.

Вообще, основа выглядит так, будто выбирали приоритетно по результатам чемпионата России-2022: Валиева, Трусова и Щербакова тогда забрали медали, Петросян стала 4-й, Муравьева – 6-й, Туктамышева – 7-й.

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• Непонятно только с Самоделкиной – на ЧР она оказалась 5-й, выше той же Муравьевой. Но тут, возможно, перевесили медали на юниорском Гран-при – золото и серебро у Муравьевой против серебра и бронзы Самоделкиной. Поэтому одна попала в основу, а другую включили в юниорский состав (хотя вряд ли в новом сезона она собирается выступать по юниорам).

Выходит, что спустя один сезон в основу женского катания как тренер вернулся Евгений Плющенко – в прошлом году его спортсменки выступали только по юниоркам, а теперь вместе с Муравьевой мы увидим его за бортиком взрослых соревнований. А вообще, 7 из 9 сборниц (4 в основе, вся тройка в резерве) – это ученицы Тутберидзе.

• В прошлом году в резерве держалась Елизавета Нугуманова, но сезон у нее совсем не задался, а недавно она обвинила тренера Евгения Рукавицына в оскорблениях и буллинге – вряд ли ее кандидатуру вообще рассматривали.

Мужчины

• У мужчин ситуация намного проще – Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Михаил Коляда и Андрей Мозалев выполнили по несколько критериев отбора, так что сомнений в их включении в сборную не оставалось.

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• Прошел по критериям и Александр Самарин, а вот вместо Макара Игнатова в сборную взяли Петра Гуменника. У Игнатова в активе – 4-е место на этапе Гран-при, у Гуменника 8-е. По критериям в сборную должен попадать Макар, но в федерации, видимо, решили, что в данном случае важнее чемпионат России – там Гуменник 5-й, а Игнатов только 10-й.

• По результатам на Гран-при Гуменника превосходил и Дмитрий Алиев, но он тоже невзрачно выступил на ЧР (9-е место) и отправился в резерв. Третий резервист – Алексей Ерохов, который пробился в список по финалу Кубка России (2-е место).

• Вне команды остался Артур Даниелян – в прошлом году серебряный призер чемпионата Европы-2020 входил в резерв. Но последствия травм явно влияли на него и в олимпийском сезоне – у Артура не пошло, он объективно проиграл всем конкурентам за место в составе.

Пары

• В парах на этот раз даже не набрали шестерку – в основе только пять дуэтов.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уже не первый сезон – главная мощь нашего парного катания, поэтому с их попаданием в основу вопросов нет.

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Как и по Дарье Павюченко и Денису Ходыкину – они тоже выполнили все критерии. Но вот дальше – сложнее.

• Наверняка в основу проходили Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, но пара распалась в начале июня. Артемьева будет кататься с Алексеем Брюхановым, Назарычев – с Надеждой Лабазиной, но пока новые пары не проходят даже в резерв.

Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, Алина Пепелева и Роман Плешков тоже могли бы претендовать на место в составе, но распались. Кадырова встала в пару с Валерием Колесовым – они начали кататься еще в апреле, так что хотя бы залетели на место в резерве.

• Прошлогодние сборники Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов пропустили сезон из-за травм, и не вполне ясно, когда вернутся (и вернутся ли).

Так что пятой парой в основе стали Карина Акопова и Никита Рахманин – они были шестыми на чемпионате России.

Танцы на льду

• Первое, что бросается в глаза в составе танцевальных дуэтов – Диана Дэвис и Глеб Смолкин в основе, хотя ходили слухи, что они собираются выступать за сборную США.

Кстати, Игорь Шпильбанд, у которого они работали в Америке последнее время (и по информации Дейва Лиза, только что прекратили сотрудничество), тоже попал в списки – как один из тренеров сборной.

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Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин тоже ожидаемо в основе. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин финишировали третьими на чемпионате России – этого с запасом хватило для попадания в команду.

• А вот дальше интереснее. Четвертое и пятое места на ЧР заняли Аннабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный. Они бы и попадали в состав виртуально, но дуэты распались – Морозова встала в пару с Нарижным, Шанаева – с Александром Шустицким, Багин – с Софьей Тютюниной.

Морозову (которая, кстати, по слухам собиралась выступать за Францию) и Нарижного все-таки взяли в основу – видимо, потому, что оба, хоть и разных парах, неплохо выступили на ЧР. Шанаева – Шустицкий и Тютюнина – Багин отправились в резерв.

Шестой дуэт в основе – чемпионы России среди юниоров Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.

• Сразу три пары из прошлогоднего состава отсутствуют в нынешнем: Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро из-за травмы и болезни партнерши не выступали после ЧР, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин завершили карьеру, а Софья Шевченко и Игорь Еременко разошлись.

Серебряные призеры юниорского ЧР-2022 Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в новом сезоне перейдут во взрослые, но в основе им места не хватило – их заявили в юниорский состав.

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