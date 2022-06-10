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Концерт Косторной под живой вокал Билана: выехала на лед лежа в ванне, а потом зажигала в красном платье

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В фигурном катании – самая жаркая пора для ледовых шоу. В Москве на ВТБ-Арене выступил «Союз чемпионов» Евгения Плющенко – пожалуй, самым ярким номером стал дуэт Алены Косторной и Димы Билана.

8 июня на шоу в Рязани Косторная выступила под песню Believe – ту самую, с которой Билан выиграл Евровидение-2008. Только тогда на маленькой ледовой площадке прямо на сцене катался сам Плющенко.

А 9 июня в Москве Косторная и Билан представили новый номер – концерт с реквизитом.

Билан исполнял в центре площадки песню «Держи», а Алена появилась на льду на подвижной платформе, сидя в ванне и в сопровождении четверки танцоров.

Подножие ванны осыпано лепестками роз.

В начале трека Косторная в красном платье танцевала прямо в ванне, затем ей помогли выбраться на лед.

Немного танцев вокруг площадки и вот ванна осталась позади.

Алена каталась вообще без прыжков, если не считать подскока в один оборот в середине программы.

Зато сделала эффектный кораблик.

А в концовке программы залезла обратно в ванну.

Вот видео полного выступления с ютуб-канала @andrejnemov (видео работает, у него просто нет превью):

Впереди у «Союза чемпионов» еще выступления в Сочи (11 июня), Краснодаре (12 июня) и Нижнем Новгороде (14 июля). Как думаете, Алена еще удивит?

А вы успеваете за сменой имиджа Косторной? За год красилась в фиолетовый и красный, теперь у нее рыжие кудри

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