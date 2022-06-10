Концерт Косторной под живой вокал Билана: выехала на лед лежа в ванне, а потом зажигала в красном платье

В фигурном катании – самая жаркая пора для ледовых шоу. В Москве на ВТБ-Арене выступил «Союз чемпионов» Евгения Плющенко – пожалуй, самым ярким номером стал дуэт Алены Косторной и Димы Билана.
8 июня на шоу в Рязани Косторная выступила под песню Believe – ту самую, с которой Билан выиграл Евровидение-2008. Только тогда на маленькой ледовой площадке прямо на сцене катался сам Плющенко.
А 9 июня в Москве Косторная и Билан представили новый номер – концерт с реквизитом.
Билан исполнял в центре площадки песню «Держи», а Алена появилась на льду на подвижной платформе, сидя в ванне и в сопровождении четверки танцоров.
Подножие ванны осыпано лепестками роз.
В начале трека Косторная в красном платье танцевала прямо в ванне, затем ей помогли выбраться на лед.
Немного танцев вокруг площадки и вот ванна осталась позади.
Алена каталась вообще без прыжков, если не считать подскока в один оборот в середине программы.
Зато сделала эффектный кораблик.
А в концовке программы залезла обратно в ванну.
Вот видео полного выступления с ютуб-канала @andrejnemov (видео работает, у него просто нет превью):
Впереди у «Союза чемпионов» еще выступления в Сочи (11 июня), Краснодаре (12 июня) и Нижнем Новгороде (14 июля). Как думаете, Алена еще удивит?
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