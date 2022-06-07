Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!

Фигурное катание сильно изменится: Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) поднял возрастной ценз до 17 лет.

Реформа будет постепенной – в сезоне-2022/23 ценз останется прежним (можно выйти во взрослые, если 15 лет исполнилось до 1 июля), в сезоне-23/24 – подъем до 16 лет, а в сезоне-24/25 – до 17 лет. Получается, на следующей Олимпиаде-2026 в Милане мы не увидим фигуристок младше 17 лет.

Считается, что это решение продавлено во многом из-за доминирования России в женском катании; а решающим аргументом послужило допинг-дело Камилы Валиевой на Олимпиаде – тогда оказалось, что она из-за возраста относится к защищенным персонам.

Как новое правило повлияет на наших молодых фигуристок? Кто пострадает больше, кто меньше, а кто вообще пропустит Олимпиаду? Разбираемся.

Кто успеет выйти во взрослые в этом сезоне?

Повезло тем фигуристкам, которые заходили бы во взрослые по плану в этом году, даже если бы ценз не трогали.

Например, это Софья Самоделкина – ей 15 лет исполнилось 18 февраля. Самоделкина в прошлом сезоне катала программу с четырьмя четверными прыжками (правда, не идеально чисто), а дальше планирует пять квадов – прямо как Александра Трусова.

Софья уже выступила на взрослом чемпионате России, причем с тремя четверными сходу заняла 5-е место – выше Елизаветы Туктамышевой, Майи Хромых и Ксении Синицыной. А на первенстве России у Самоделкиной серебро, выше оказалась только Софья Акатьева.

В апреле Самоделкина неожиданно ушла от тренера Сергея Давыдова к шефу Марка Кондратюка – Светлане Соколовской.

Еще ждем во взрослых, пожалуй, главную звезду Академии Евгения Плющенко – Софью Муравьеву. Она старше Самоделкиной на полгода, до выхода во взрослые еще в прошлом сезоне ей не хватило чуть больше месяца – она родилась 4 августа 2006-го.

Муравьева удивила на взрослом ЧР не меньше, чем Самоделкина – 6-е место в итоге, а после короткой программы она вообще держалась 3-й.

Из группы Этери Тутберидзе во взрослые попадет Аделия Петросян – в прошлом сезоне она стала первой в истории, кому удался сначала один, а потом и два четверных риттбергера в программе. На чемпионате России Петросян чуть-чуть не хватило до подиума – 4-е место, но выше Самоделкиной и Муравьевой.

Петросян – самая младшая из этой тройки, 15 лет ей исполнилось только 5 июня. Родись она на месяц позже – вышла бы во взрослые только через три года.

Дебютирует во взрослых и еще одна ученица Плющенко – Анастасия Зинина, она родилась на 2 дня раньше Самоделкиной (16 февраля 2007) и тоже выступала на взрослом ЧР, где закончила 12-й.

Кто выйдет к Олимпиаде-2026?

Пожалуй, больше всех от новых правил по цензу пострадает Софья Акатьева – у нее очень обидная ситуация.

Двукратная чемпионка России среди юниоров (побеждала в 2021 и 2022-м) и надежда сборной на Олимпиаде-2026 в женском катании, попала в то неприятное положение, которого избежала Петросян. Софья всего на месяц младше Аделии (родилась 7 июля 2007-го), но во взрослые выйдет только в сезоне-2025/26.

Софье не хватило всего недели, чтобы дебютировать во взрослом катании уже в этом сезоне.

Это не было большой проблемой, если бы ценз остался старым – Акатьева еще год просидела бы в юниорах, а уже в следующем сезоне вышла во взрослые. Теперь надо ждать три года вместо одного. Утешение есть – она хотя бы сможет выступить на Олимпиаде, к этому времени ей исполнится уже 18 лет. Для понимания: Щербаковой, Трусовой и Валиевой в Пекине-2022 было меньше.

Акатьевой вообще не везет с международными стартами – почти все титулы она взяла на российских турнирах. Финал Гран-при, куда она отобралась с лучшим результатом, отменили; из-за коронавируса слетел и юниорский чемпионат мира; ну а в прошедшем сезоне ЮЧМ состоялся, только российских спортсменов туда не пустили.

Возможно, наша федерация все же поборется за Софью, чтобы ей разрешили выйти из юниоров пораньше. Не исключено, вместе с новым цензом введут исключения для фигуристок, попавших в ту же ситуацию, что и Акатьева.

Но будет непросто – подобный случай рассматривался в 2005-м, когда японка Мао Асада выиграла финал Гран-при, но не проходила на Олимпиаду-2006 в Турине по возрасту – ей тоже исполнилось 15 лет позже 1 июля (на взрослом Гран-при в те времена можно было выступать с 14 лет). Японская федерация тогда писала просьбы в ISU, но исключения не добилась – Асаду не пустили в Турин, где она, по сути, потеряла главный шанс на золото Игр.

Помимо Акатьевой прямо в олимпийском сезоне во взрослые выйдут Елизавета Куликова (родилась 2 февраля 2008-го) и Вероника Жилина (родилась 15 мая 2008-го). Наверное, им все-таки не так обидно, как Софье.

А кто пропустит даже Олимпиаду?

Несколько спортсменок, похоже, расстанутся с мечтой о Милане-2026.

К примеру, Алиса Двоеглазова из группы Тутберидзе – 4-е место на первенстве России в этом году. Алиса прыгает три четверных – тулуп, лутц и флип, причем тулуп освоила в 12 лет.

10 ноября Двоеглазовой исполнится 14. По старым правилам она бы вышла взрослые за год до ближайшей Олимпиады, но теперь вынуждена ждать до сезона-2026/27. А к Олимпиаде-2030 ей будет уже 21 год.

Точно такая же ситуация у Софьи Титовой из Академии Плющенко, разве что родилась она чуть позже Двоеглазовой (27 января 2009-го).

Мария Гордеева (тренируется у Сергея Давыдова) еще младше, 13 лет ей исполнится 7 августа. Ей ждать до взрослых турниров и вовсе пять лет – до сезона-2027/28.

Если бы не новые правила, Мария имела бы теоретические шансы даже на Олимпиаду в Милане – как раз в олимпийский сезон дебютировала бы среди взрослых. Недавно Гордеева назвала главной целью в карьере Олимпийские игры. Но добавила: если они будут, конечно.

С новым цензом теперь может и не быть. Причем не только у Гордеевой.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Dmitry Golubovich/Global Look Press, ; 1tv.ru