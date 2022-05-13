Stream of Consciousness
Блог

Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо

Ассоциация конькобежцев Норвегии
женское катание
сборная России сборная России
ISU ISU
Фигурное катание Фигурное катание

6-10 июня на Пхукете пройдет конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) – там рассмотрят множество важных вопросов, но ключевой – о поднятии возрастного ценза до 17 лет в женском катании (сейчас 15).

Для России это особенно критично – все наши чемпионки последних лет (Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева) брали первые награды по взрослым с 15 лет.

ISU хочет поднимать возраст постепенно – в следующем сезоне он останется прежним (15 лет), в сезоне-2023/24 поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 – до 17.

Изначально этот вопрос на конгресс вынесла Ассоциация конькобежцев Норвегии. Вот их заявка: «Олимпийским чемпионкам по фигурному катанию среди женщин было 15, 16 или 17 лет, когда они завоевывали титул (1994, 1998, 2002, 2014, 2018). Три из этих пяти чемпионок не участвовали в чемпионате мира следующего сезона. Две – соревновались только на чемпионатах мира следующего сезона, а потом завершали карьеру.

На старших фигуристов оказывается огромное давление. Дебют на взрослом уровне в 15 лет, похоже, не мотивирует фигуристов на долгую карьеру.

Наш вид спорта должен способствовать правилам и соревновательной среде, которые поддерживают возможность долгой карьеры. Чтобы заинтересовать СМИ и аудиторию, нашему виду нужны атлеты, которые могут дольше продвигать спорт в положительном ключе.

Юных фигуристов заставляют выполнять сложные технические элементы, чтобы иметь возможность конкурировать с более опытными и старшими фигуристами с лучшими навыками. По мере взросления фигуристов и изменения их психики, тела и технических возможностей становится все сложнее поддерживать тот же сложный технический уровень».

А теперь и медицинская комиссия ISU выступила за повышение ценза, опубликовав подробные доводы. Ниже – полный перевод. Кажется, это первое настолько подробное (и официальное) объяснение, почему возраст нужно повышать.

Нагрузки, социальные проблемы и стресс – основные проблемы фигуристов-юниоров

Соревнования, тренировки и восстановление зависят не только от фактического возраста, но и от возраста развития (физическая, умственная, когнитивная и эмоциональная зрелость), а также от возраста скелета (степени окостенения костной структуры).

При рассмотрении возрастного ограничения необходимо учитывать как возраст развития, так и возраст скелета. Вполне возможно, что допуск несовершеннолетних к соревнованиям подвергнет их нагрузкам и рискам, которые считаются несоответствующими их возрасту не только физически, но и с точки зрения психологического и социального развития.

Юным спортсменам необходимо справляться с многочисленными стрессами на пути к спорту высших достижений. В первую очередь, они подвергаются высоким физиологическим нагрузкам, вызванными тренировками и соревнованиями.

Во-вторых, они, как правило, испытывают социальные проблемы, им нужно выполнять большое количество школьных заданий, а еще они могут столкнуться с потенциальными трудностями, связанными со сверстниками.

В-третьих, им необходимо участвовать в соревнованиях и справляться со стрессом из-за конкуренции. В конечном счете, повышение производительности обычно является главной заботой амбициозных спортсменов, поскольку они всегда заботятся о своих достижениях.

ISU также должен учитывать имидж, который он хочет создать для чемпионов среди юниоров и взрослых.

Ничего страшнее отчаяния Трусовой и Валиевой фигурка еще не знала. Они – самая убийственная причина, почему здесь необходимы перемены

Физический возраст развития

Мы знаем, что элитные спортсмены могут задерживать начало полового созревания в среднем на 2 года по сравнению с населением в целом.

Генетическая предрасположенность, интенсивная физическая подготовка, пищевой статус, участие в соревнованиях и психологический стресс в детстве и раннем подростковом возрасте определяют пубертатные сроки развития.

Спортсмены, занимающиеся, в частности, эстетическими видами спорта, предрасположены к задержке полового развития. Все больше данных указывает на то, что дефицит энергии играет решающую роль в патогенезе функционального гипоталамического гипогонадизма у спортсменок (нарушение функции гипофиза и половых желез, из-за которого у детей бывают недоразвитые половые органы, ожирение или анорексия).

Метаболический и психологический стресс активируют гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось и подавляют гипоталамо-гипофизарно-яичниковую ось, что задерживает развитие у спортсменок. Хронический отрицательный энергетический баланс, возникающий в результате систематических тренировок и недостаточного потребления энергии (распространенный в эстетических видах спорта), может задерживать половое развитие.

Юные спортсмены, особенно те, кто занимаются видами, в которых привычен препубертатный или худощавый вид, подвержены риску развития относительного дефицита энергии, связанного с неупорядоченным питанием или расстройствами пищевого поведения.

Фигуристам так важно быть худыми? Борьба за прыжки доводит до анорексии

В исследовании компании Weimann обнаружилось, что интенсивные тренировки гимнасток в сочетании с неадекватным питанием заметно влияют на половое развитие. Эти препубертатные эффекты не наблюдаются у гимнастов-мужчин из-за других режимов тренировок.

Обычный мониторинг гимнасток во время их уязвимой фазы роста необходим, чтобы свести к минимуму пожизненные физиологические и психологические побочные эффекты тренировок с высокой ударной нагрузкой.

Умственная, когнитивная и эмоциональная зрелость

Предварительные данные свидетельствуют о том, что высок риск психологической травмы, связанной с участием в элитном юношеском спорте. Больше всего беспокоят выгорание, беспорядочное питание и долгосрочные последствия травм. Нервное развитие (мозга и нервной системы) достигает 95% уже к 7 годам. Это дает детям возможность развивать двигательные навыки ловкости, равновесия, координации и скорости в общей тренировке.

Спортсмена-юниора, который рано развивает нервно-мышечный контроль, подбирают тренеры и мотивируют его ранним успехом. Но он может получить травму из-за недостаточного развития скелета или мышц или быть не в состоянии справиться с психологическим стрессом, который возникает в это время.

Спортсмен-юниор, который развивается медленнее, изначально не считается талантливым. Но когда оба достигают половой зрелости с одинаковой силой, мышечной массой, нервно-мышечным развитием и эмоциональной зрелостью, раннеразвитый начинает терпеть неудачи, поскольку у него больше нет преимущества; он не прогрессирует технически и не является единственным, обладающими этими навыками.

Такие спортсмены теряют интерес к тренировкам, разочаровываются, поскольку их тело меняется в период полового созревания, заставляя их заново изучать навыки, которые они приобрели очень рано, и они бросают занятия или получают травмы.

Тем не менее, спортсмена, который развивается позже, но устойчиво в соответствии с его скелетным и мышечным развитием, необходимо поощрять к тому, чтобы он оставался вовлеченным в процесс на ранних этапах и не разочаровывался в раннем развитии других спортсменов. Им нужно тренироваться дальше, чтобы полностью раскрыть потенциал.

Оба этих спортсмена рискуют завершить карьеру, но по разным причинам.

Дольше оставляя спортсменов на уровне юниоров и предоставляя им время для психологической и социальной зрелости наряду с развитием их нервных и технических навыков, мы лучше подготавливаем их к тому, чтобы справляться с возросшей психологической нагрузкой и давлением взрослого спорта. Это важно для их эмоционального здоровья и благополучия, а также для всестороннего развития.

Скелетный возраст

В этой области есть два аспекта: эпифизы (пластинки роста) и уровень быстрого роста в подростковом возрасте. Незрелый скелет наряду с быстрыми всплесками роста – факторы риска для определенных типов подростковых травм. Эпифизарные пластинки в подростковом возрасте более подвержены травмам, чем полностью развитый скелет.

Пластинка роста (эпифиз) состоит из хряща и является последней частью кости, которая окостеневает или затвердевает в твердую кость. Может быть в 2-5 раз слабее других структур (связок и сухожилий) вокруг конца кости и сустава.

Пластинки роста, наиболее подверженные риску травм, связанных со стрессом, сильнее всего нагружаются во время повторяющихся действий. Например, колено в прыжковых видах для отталкивания и приземления, пятка в беговых видах, бедро в прыжковых видах при многократном подъеме колена для отталкивания, плечо и запястье при подъемных движениях и спина в видах с продолжительным сгибанием или чрезмерным разгибанием.

Давайте смиримся, что травма Усачевой – не последняя. Фигуристки и их близкие согласны на риск – другого система Тутберидзе не потерпит

Быстрый рост создает нагрузку на соединения мышц и сухожилий, соединения костей и сухожилий, связки и зоны роста. Увеличение силы, необходимое для адаптации к этим изменениям, которое позволит ребенку или подростку продолжать развивать ту же скорость движения конечностей, что и до всплеска роста, может происходить неравномерно.

Такой дисбаланс в росте и силе в сочетании с нагрузкой, создаваемой тренировками и соревнованиями, создает ситуацию, способствующую развитию травм от чрезмерной нагрузки.

Беспокойство вызывает то, что в период известной уязвимости скелета спортсмен-подросток может подвергаться чрезмерным нагрузкам, связанным с соревнованиями высокого уровня, что подвергает большему риску травмы. Как правило, закрытие эпифизов и окончательный рост достигаются в скелетном возрасте 17 лет по стандартам Грейлиха и Пайла.

Вывод: повышение ценза необходимо для защиты юниоров

Существуют множество факторов риска травм: контроль осанки, тревога перед соревнованиями, жизненные события, предыдущие травмы и объем тренировок, при контроле которых можно защитить элитного фигуриста-юниора.

Имеются также адекватные данные, полученные в результате исследований, как именно предотвращать травмы среди участников молодежных состязаний: это нервно-мышечные тренировки, защитное снаряжение, умственная тренировка для повышения самооценки и изменение спортивных правил.

Увеличение возрастного порога до 17 лет дает время, необходимое для достижения зрелости скелета, снижает риск эпифизарных травм, если тренировочные нагрузки изменяются в периоды быстрого роста, и расширяет его развитие социальных и эмоциональных навыков.

Самое главное, ISU обязан заботиться о физическом и психологическом здоровье и безопасности всех спортсменов, включая подростков.

Нас убеждают, что возрастной ценз продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так

Фото: globallookpress.com/Enrico Calderoni, Cao Can, Brian Cassella, Sergei Stepanov, Igor Russak

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные