Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) выпустил релиз по ситуации с Россией – и хороших для нас новостей в нем нет.

ISU ввел новые санкции и приготовил еще несколько запретов на будущее, которые активируют при удобном случае.

Так ситуацию объяснили в самом Союзе: «На основании отзывов, полученных от Членов ISU, и принимая во внимание исключительные обстоятельства, Совет ISU принял следующие решения, получившие широкую поддержку членов ISU и заменяющие чрезвычайное решение, принятое 1 марта 2022 года.

Исходное и заменяющее решения не являются ни санкциями, ни иной дисциплинарной мерой, ни решением о дисквалификации, а были приняты исключительно в интересах защиты безопасности участников и честности соревнований» .

Какие же это решения?

1) ISU меняет устав, добавляя новый параграф в правило 104. Вот этот параграф (подготовленный Советом ISU – само дополнение нужно утвердить на июньском конгрессе):

«В случае возникновения событий или обстоятельств исключительного характера, неподконтрольных ISU (таких как терроризм, массовые беспорядки, гражданские беспорядки, война (независимо от того, объявлена ​​она или нет), забастовка, ядерное или химическое заражение, эпидемия и т.д )), ставящее под угрозу безопасное и/или регулярное осуществление деятельности ISU (в частности организацию и проведение соревнований), Совет может принять решение о введении исключительных защитных мер, направленных на сохранение безопасного, мирного и регулярного осуществления деятельности ISU.

Защитные меры могут включать помимо прочего временную приостановку:

а) прав члена ISU, представляющего страну, которая вызвала Чрезвычайное событие, содействовала ему или иным образом вовлечены в него;

б) прав отдельных лиц, связанных с членом ISU, упомянутым выше, избираться и назначаться на должности в ISU;

в) любые другие меры, которые ISU сочтет уместными в свете характера и обстоятельств чрезвычайного события.

Защитные меры принимаются вне зависимости от каких-либо нарушений соответствующими сторонами, упомянутыми выше, их соответствующих конкретных обязательств по Уставу или другим правилам ISU.

Защитные меры могут сохраняться Советом ISU до тех пор, пока это разумно требуется обстоятельствами. Их отменят частично или полностью, как только это станет практически возможным с учетом развития обстоятельств.

Проще говоря – теперь ISU может отстранить Федерацию фигурного катания России (или любую другую федерацию, если потребуется) совершенно по любой причине .

Причем эта федерация может не нарушить ни одного правила – ее отстранят, если ISU посчитает это необходимым. Поход в CAS бесполезен – невозможно оспорить решение об отстранении, когда нарушений не было, а новый параграф в уставе ISU слишком размытый, его можно применять и трактовать как угодно.

Интересно, что ISU как бы пытается сохранить нейтральную позицию, когда говорит, что все эти меры не являются наказанием или санкциями. То есть Россию вроде бы никто и не наказывает, ISU просто защищает свою целостность.

2) Фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты из России и Беларуси по-прежнему отстранены от всех соревнований.

На территории России и Беларуси не будет никаких турниров. Этап Гран-при России по фигурному катанию (Rostelecom Cup) в следующем сезоне не состоится, его проведут в другой стране – пока ISU ищет желающих.

Российский этап Гран-при проводился с 1996 года без перерывов – не помешала даже пандемия коронавируса (хоть и формат этапа тогда немного изменили). Получается, что Россия осталась без этапа Гран-при впервые за 27 лет.

Это особенно задело Татьяну Тарасову: «К этой новости отношусь очень плохо, очень неправильно это. Я не знала, что в ISU сидят садисты и не думала, что все дойдет до такой степени . В ISU сидят неумные люди, не желающие ничего понимать и не помогающие спортсменам. Я считаю, что нам нужно делать свои турниры. Иначе зачем все это?»

3) 20 членов ISU убеждали Союз ввести еще один запрет – на участие российских и белорусских делегаций в конгрессе ISU в 2022-м и вообще в любых мероприятиях, а еще на попытки россиян избираться на любые позиции в ISU.

Однако пока Совет ISU отложил этот вопрос – запрет могут принять на самом конгрессе, если за его введение проголосует большинство.

Важно – пока Федерация фигурного катания России осталась полноправным членом ISU . Международный союз ввел правило, по которому ФФКР могут лишить членства (временно), но все же пока не лишил. Не сказать, что это хороший знак – решение об приостановке членства могут принять на конгрессе.

Россияне по-прежнему могут занимать места в правлении ISU – например, вице-президент Александр Лакерник как минимум до конгресса останется в должности.

Сам конгресс пройдет с 6 по 10 июня в Пхукете – там примут очень важные для нас решения. Ясно только одно – Россию лишили этапа Гран-при в сезоне-2022/23, все остальное еще может поменяться.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov; РИА Новости/Александр Вильф