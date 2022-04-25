Щербакова выступает в шоу за 2 дня до встречи олимпийцев с Путиным: показала две программы, упала с прыжка и сделала бабочку

В Самаре с шоу «Чемпионы на льду» побывали фигуристы из группы Этери Тутберидзе, но не в полном составе.

Не прилетела Камила Валиева, которая больше недели сидит на карантине в Новогорске – готовится ко встрече с Владимиром Путиным; зато катала олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Анна выступала дважды без учета групповых номеров в начале и конце – сначала с олимпийской произвольной на тему «Мастера и Маргариты», а потом с показательным в образе ангела под Ave Maria (с крыльями и лампочками).

Первый прокат получился трудновато: Щербакова ошиблась на двух прыжках из четырех – на одном сделала бабочку, а с другого упала. Кстати, кроме нее в первой части шоу больше не падал никто.

Ave Maria во второй части прошла без проблем: Анна откатала чисто и закончила под аплодисменты зала.

Впереди у шоу Тутберидзе еще один город – 26 апреля «Чемпионы на льду» пройдут в Нижнем Новгороде. И пока непонятно, появится ли там Щербакова.

На этот же день назначена встреча олимпийских чемпионов Пекина-2022 с президентом России Владимиром Путиным. Все участники ушли на карантин 16 апреля (фигуристы точно в полном составе), кроме Анны – она единственная из фигуристов-чемпионов Игр до сих пор катается в шоу.

Со стороны Ани никаких комментариев не поступило – не вполне ясно, собирается ли она на встречу с президентом; а если нет, то почему. Допустим, Александр Большунов не попадет в Кремль – то ли приболел (версия от его личного тренера Юрия Бородавко), то ли ложится на плановую операцию (объяснение Елены Вяльбе).

Внешне у Анны полный порядок со здоровьем. В Федерации фигурного катания России (ФФКР) не стремятся дать расклад по Щербаковой. Президент Александр Горшков подробно объяснил, почему в Кремле не нужно ждать Александры Трусовой (ведь она не олимпийская чемпионка), но на вопрос об Анне отвечать отказался.

Пока точного состава на шоу в Нижнем нет – скорее всего, он подтвердится в понедельник. Тогда и станет понятно, появится ли Аня на встрече с президентом.

Правда, даже если появится – все равно вопрос, почему она не уходила на карантин.

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti