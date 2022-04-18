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Без наших юниорский ЧМ по фигурке взяла американка, но какая! Знает русский, тренируется у русских, подражает Медведевой и Косторной

Марин Хонда Марин Хонда
Отар Джапаридзе
Рейчел Флатт
Евгения Медведева Евгения Медведева
Евгений Платов Евгений Платов
чемпионат мира среди юниоров
Софья Акатьева Софья Акатьева
Изабо Левито
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Алена Косторная Алена Косторная
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Софья Муравьева
Гран-при среди юниоров
женское катание
Фигурное катание Фигурное катание

Наших фигуристок не пустили на юниорский чемпионат мира-2022, но без России в женском катании все равно не обошлось.

Золото выиграла 15-летняя американка Изабо Левито – ее очень многое связывает с нашей страной.

• Своим именем Изабо обязана фэнтези-фильму «Леди-Ястреб» – мама, фанатевшая от картины, назвала дочку в честь главной героини.

Изабо начала заниматься фигурным катанием в три года, когда посмотрела Олимпиаду-2010 в Ванкувере по телевизору. Мама, Кьяра Гарбери (иммигрантка из Италии) привела дочь на каток просто за компанию – хотела покататься, но не ожидала, что Изабо тоже захочет выйти на лед.

Девочка настолько прониклась спортом, что поход на занятия по фигурному катанием стал для нее наградой – например, за то, что она полностью съела завтрак.

• Левито быстро прогрессировала и в 4 года перешла к тренеру Юлии Кузнецовой.

«Изабо всегда хотела быть лучше всех, даже когда просто училась стоять коньках», – вспоминает Кузнецова.

Она тренирует Левито уже 10 лет. Но не в одиночку – в деле большой штаб, причем полностью русскоязычный. С Изабо занимаются супруг Кузнецовой Вячеслав, учитель по балету Жанна Палагина, Отар Джапаридзе (выступал в танцах на льду за Грузию в Ванкувере-2010) и двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Евгений Платов.

«Я могу учить прыжкам и ставить программы, но одна все равно не смогу вырастить суперзвезду», – признается Кузнецова.

• Левито знает три языка: английский, итальянский и русский. С первым понятно, второй – язык ее матери, а русский она выучила благодаря тренерам. Специально русским с ней не занимались, но тренеры часто говорили на этом языке друг с другом, так что вскоре Изабо начала понимать почти половину от сказанного.

На этапе Гран-при среди юниоров в Австрии Изабо удивила наших Софью Муравьеву и Анастасию Зинину, когда на церемонии награждения заговорила с ними по-русски.

Ее произвольная программа на этот сезон (с которой она и выиграла юниорский ЧМ) поставлена на «Русский танец» из «Лебединого озера» Чайковского.

Кумиры у Левито тоже русские: «Мне всегда нравилась Евгения Медведева. А потом я стала брать пример еще и с другой российской фигуристки – Алены Косторной».

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• С 2018-го Изабо каждый год завоевывала медали на чемпионатах США: сначала по младшему возрасту, а потом среди юниоров. В 2021-м она взяла золото на национальном юниорском чемпионате и отобралась на юниорскую серию Гран-при.

В текущем сезона Изабо выступила на двух этапах – выиграла летом в Куршевеле (но туда не приехали наши) и стала второй в Австрии, уступив только Муравьевой.

В январе она впервые поучаствовала во взрослом чемпионате США и с ходу попала в призы – заняла третье место (пропустила вперед Мэрайю Белл и Карен Чен), причем до победы ей не хватило всего 6 баллов.

«Результаты меня немного удивили. Иногда люди стремятся к цели, и когда они ее достигают, то говорят: «Да я и так знал, что у меня получится». Я вот всегда удивляюсь результатам, даже если и жду их», – рассказала тогда Левито.

• Изабо пока не прыгает ультра-си прыжки – несколько раз она заходила на четверной тулуп на внутренних стартах, но ни разу не приземлила его чисто. Разумеется, ей очевидно – без таких прыжков выигрывать топ-турниры практически нереально: «Только с суперсложными элементами можно обыграть девочек, которые давно их исполняют».

Левито намерена разучивать тройной аксель и четверные на следующий сезон. Но работа пойдет постепенно. Вот что говорит ее тренер Юлия Кузнецова: «Мы сконцентрированы на ее взрослении. Я не хочу, чтобы Изабо каталось до пубертата, а потом завершила карьеру. Я хочу, чтобы она каталась очень долго».

А еще Левито мешает рост – всего 144 см: это маловато при исполнении ультра-си, но Изабо вместе с тренером ищут решение.

• Левито стала первой спортсменкой не из России за 6 лет, которой удалось выиграть юниорский чемпионат мира – в 2016-м золото забрала японка Марин Хонда. А еще Левито – первая американка-чемпионка за 14 лет (со времен Рэйчел Флатт и ее победы в 2008-м).

На ЮЧМ-2022 не было российских фигуристок, но Левито могла бы побороться с ними за медали. Вне конкуренции только Софья Акатьева, а вот с остальными по баллам Изабо вполне сопоставима (если судить по Гран-при).

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Вот ее контент в произвольной на победном ЧМ (без ультра-си, но все каскады во второй половине): двойной аксель, тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип – тройной риттбергер, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – двойной тулуп.

Победу на ЧМ она прокомментировала сдержанно: «Мы вкладываем все силы в тренировки, поэтому, когда мы добираемся до соревнований, мы на самом деле просто собираем свои баллы и медали. Медаль — это просто отражение наших тренировок и того, как мы справились с нервами».

• Цель Изабо – Олимпийские игры-2026 в Милане. Левито тогда будет только 18 лет, а соревнования пройдут на родине ее мамы.

А вот насчет следующего сезона у Изабо пока нет четкого плана – она еще не знает, перейдет ли во взрослые: «Пока это небольшая тайна даже для меня».

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO; Gettyimages.ru/Matthew Stockman; РИА Новости/Александр Вильф

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