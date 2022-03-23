Россия уже знает, что такое Альтернативная Олимпиада: в 2018-м провели для своих – с миллионными призовыми и машинами в подарок

Российский спорт в изоляции (за редкими видами-исключениями) – нас отстранили от международных соревнований, и неизвестно, когда все закончится.

Сборная успела выступить на Олимпиаде-2022, а вот паралимпийцы – нет, их отправили по домам уже из Пекина. В рамках поддержки Россия организовала для команды Альтернативную Паралимпиаду в Ханты-Мансийске с теми же призовыми и антуражем: открытие, закрытие, награждение, трансляции.

А наши герои Пекина – лыжники, фигуристы, биатлонисты и другие – осваиваются на внутренних стартах (порой конкурируя с белорусами). Минспорт уже предупредил: локальные турниры с участием иностранцев приравняют к статусу чемпионатов мира и Европы – чтобы участники сохранили соцгарантии и возможность получать звания (вроде ЗМС).

И это уже превращается в традицию – в 2018-м у нас тоже проводили Альтернативные Игры, причем и для паралимпийцев, и для основных сборных.

Вот как это было.

В 2018-м создание Альтернативных Игр спровоцировала допинг-зачистка от МОК – многих наших лидеров не пустили в Пхенчхан

Перед Олимпиадой-2018 допинг-скандал по следам Сочи-2014 достиг пика – МОК массово отстранял наших спортсменов и отнимал у них награды. Многие призывали отстранить сборную России от Олимпиады (например, иностранные антидопинговые агентства), но Томас Бах придумал половинчатое решение – допустить до Игр только одобренных кандидатов, да и то под нейтральным флагом.

До сих пор непонятно, как именно шел отбор – им занималась комиссия во главе с Валери Фурнейрон: изучив некие данные, МОК либо приглашал российского спортсмена в Корею, либо нет.

В итоге наша сборная лишилась Антона Шипулина, Сергея Устюгова, Александра Третьякова, Елены Никитиной, Татьяны Ивановой, Виктора Ана и других.

Пострадали фактически все виды, но по-разному: у биатлонистов до Пхенчхана добрались только четверо, лыжники лишились лидеров, но заполнили квоту молодежью (Большуновым, Спицовым, Червоткиным), а, например, в фигурном катании потерь было мало (не пустили только Екатерину Боброву и Ивана Букина с партнерами).

Еще до Игр-2018 часть дисквалифицированных героев Сочи-2014 оправдали, но они все равно остались без допуска/приглашения. Тогда впервые заговорили о том, что до конца сезона нужно провести в России Альтернативную Олимпиаду – чтобы там выступили все, кто не попали в Пхенчхан.

А вскоре паралимпийскую сборную отстранили от Игр-2018 в полном составе – для них тоже организовали Альтернативные соревнования.

Альтернативные Игры – мини-турнир в каждом зимнем виде, призовые за медали – как на настоящей Олимпиаде

Олимпиада-2018 еще не закончилась, а даты и концепцию особого турнира уже определили.

В некоторых видах старты действительно создали с нуля – например, для конькобежцев, бобслеистов, скелетонистов и шорт-трекистов. У лыжников статус Альтернативных Игр получил финал Кубка России, а у биатлонистов – чемпионат страны в Ханты-Мансийске. Для фигуристов ничего не изобретали – они и так съездили на Олимпиаду почти без потерь.

Соревновались только наши – белорусов или атлетов из других стран на Альтернативных Играх не было. Единственным отличием этого турнира от обычных внутренних стартов стали призовые. Правительство выдвинуло идею: выдавать такие же бонусы за медали Альтернативных стартов, как если бы это были награды Олимпиады-2018.

Владимир Путин одобрил: «Прошу по результатам обеспечить выплату премий, которые будут равны премиям, полученным за олимпийские медали».

Цифры такие: 4 миллиона рублей за победу, 2,5 – за второе место и 1,7 – за третье. Призовые одинаковы как для олимпийцев, так и для паралимпийцев.

Вот так член Совета Федерации России Эдуард Исаков рассказывал об Альтернативной Паралимпиаде: «Да, победители альтернативных соревнований получат такие же вознаграждения, как и триумфаторы Паралимпиады в Пхенчхане.

Нужно компенсировать нашим спортсменам, пропустившим Игры в Пхенчхане, потерю такого важного в их жизни события. Участие в соревнованиях примут около 300 атлетов. Обидно, конечно, что наши спортсмены не смогут получить тех эмоций и заряда, которые всегда присутствуют на Паралимпийских играх. Многие, по сути, будут соревноваться сами с собой, а для профессионалов всегда важен дух соперничества».

И если Альтернативные соревнования для паралимпийцев и правда имели смысл (пусть без серьезной конкуренции и титулов, но хотя бы с возможностью привлечь внимание и заработать деньги), то с обычными Альтернативными Играми вышло не так однозначно.

Больше всех заработали те, кто на Олимпиаду все равно бы не поехал

Изначально смысл заключался в компенсации для отстраненных от Олимпиады: Альтернативные Игры – как возможность стартовать, проявить себя и, опять же, побороться за призовые. Но все сработало не совсем так, как ожидалось.

Во многом потому, что на Альтернативных Играх выступали не только пострадавшие из-за недопуска, а вообще все спортсмены: одни и так ездили в Пхенчхан-2018, другие даже не претендовали на попадание в состав.

Например, больше всех призовых по итогам чемпионата России по биатлону заработала Маргарита Васильева (8,2 млн), не отобравшаяся на Кубок мира. А третий результат по призовым – у Ульяны Кайшевой (5,7 млн), которая соревновалась на Олимпиаде в Пхенчхане. Главная звезда той биатлонной сборной Антон Шипулин, которого МОК не пригласил в Пхенчхан, в Ханты-Мансийске ничего не заработал.

Александр Логинов получил 8 млн, но не выразил восторга от статуса турнира: «Мы приехали сюда именно на чемпионат России, мне не нравится, когда говорят «альтернативные Игры». Именно чемпионат России, на таком статусе соревнований мы и приехали выступить, показывать максимум».

У лыжников больше всех заработали Артем Мальцев, Лариса Рясина, Мария Гущина и Полина Кальсина – на Олимпиаду они не отобрались, а Кальсину и вовсе отстраняли от команды из-за внутреннего инцидента. А вот Сергей Устюгов, морально разбитый после недопуска в Корею, повел себя интереснее: выиграл гонки, которые не входили в зачет Альтернативных Игр, а с зачетных или снимался, или бежал вызывающе слабо (опускался в седьмой десяток).

В шорт-треке 10,5 млн получил Семен Елистратов, который не просто ездил в Пхенчхан, но и завоевал там бронзу. Виктор Ан, которого на Игры не пустили, тоже разбогател: плюс 9 млн.

Лучше всего идея сработала в коньках, бобслее и скелетоне – там и правда утешались те, кого на Олимпиаду не пригласили. Денис Юсков получил 10,5 млн, Павел Кулижников – 6,5 млн, Александр Касьянов – 8 млн, Елена Никитина – 4 млн.

Вдобавок к призовым дарили машины – и вот за это спортсменам уже доставалось

Бобслеисты, скелетонисты и конькобежцы (возможно, спортсмены из других видов тоже) помимо денег за победу на Альтернативных Играх получили автомобили.

«Вручение автомобилей победителям всероссийских альтернативных соревнований – это оценка того, что наши ребята на Олимпийских играх реально были готовы бороться за медали, но не были допущены к участию.

Проведенные в России соревнования еще раз подтвердили, что наши лидеры, безусловно, в Пхенчхане могли бороться за высокие места. Ребята выступили достойно и получили высокие награды от государства», – рассказывал тогдашний президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков.

Некоторым болельщикам такие подарки показались излишними – спортсменов раскритиковали в соцсетях за фото с новыми машинами. Елена Никитина опубликовала объявление о продаже «Мерседеса», который она получила за Сочи-2014, так как пересела в другой автомобиль.

После негативных комментариев скелетонистка не выдержала: «Мне просто жаль людей, в которых живет зависть и злоба. Я искренне желаю, чтобы им тоже с неба падали такие подарки. Так и будет, когда вы начнете мыслить по-другому и радоваться за других людей, всего хорошего вам! И давайте прекратим этот бессмысленный спор, вы же ничего не измените своим негативным поведением, машины и премии уже раздали, так что поздно бить тревогу!».

Конькобежка Ольга Фаткулина решила продать BMW X4, который получила за Альтернативные Игры – и ей тоже досталось: вроде как продажа подарка в такой ситуации – некрасиво.

Дошло даже до пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: «Это же ее машина. Человек хочет – ездит, хочет – продает, хочет – дарит дальше. Это же ее собственность. Каких-либо обременений на эту собственность не накладывалось».

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Некоторые из тех, кого не пустили в Пхенчхан-2018, поехали в Пекин-2022, но успеха добились немногие: Сергей Устюгов взял золото в лыжной эстафете, Александр Логинов – две бронзы в биатлонных эстафетах, Максим Цветков – бронзу, саночница Татьяна Иванова – тоже бронзу.

Полноценной альтернативы Олимпиаде в 2018-м не получилось, да это и невозможно. Многие спортсмены по итогам тех соревнований здорово заработали, но вряд ли это компенсировало пропуск Олимпиады.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф, Алексей Филиппов, Михаил Климентьев, Владимир Астапкович, Нина Зотина