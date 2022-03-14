У фигуристов бурная весна даже без стартов: Щербакова и Загитова в проекте Тутберидзе, а Трусова и выступит у Этери, и вернет долг Плющенко

После отстранения сборной от соревнований осталось не так много шансов увидеть наших фигуристов: в конце марта пройдет Кубок Первого канала, а потом рассчитывать придется только на шоу.

В апреле ожидаются сразу четыре мощных фигурных проекта – так получилось в том числе из-за ряда переносов ранее.

Мы составили удобный гид.

Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» (1 апреля, Москва, ДС «Мегаспорт»)

Состав впечатляет: Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Иван Букин и Александра Степанова, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски.

Вот что говорится в описании: «Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» – проект Департамента спорта города Москвы. Зрители увидят самые яркие номера своих кумиров. Представление завершит соревновательную программу «Открытых соревнований среди любителей», где примут участие спортсмены-любители разных возрастов.

Не упустите уникальную возможность насладиться мастерством титулованных спортсменов! Олимпийские чемпионы и обладатели наград мировых чемпионатов соберутся на одной площадке, чтобы продемонстрировать номера, вошедшие в историю мирового спорта.

Новая концепция гала-представления, а также эмоции, передаваемые фигуристами в своих номерах, будут сопровождаться ярким световым шоу, стильной графикой и уникальной интерактивной программой. Кроме того, украшением вечера станут выступления артистов различных жанров: акробатического, танцевального и вокального».

Шоу с таким названием проходило в сентябре 2021-го, тогда на льду были Алина Загитова, Евгения Медведева и Хавьер Фернандес.

Шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» (с 9 по 29 апреля)

Гастроли в шести городах: Минск (9 апреля, «Минск Арена»), Москва (13 апреля, «Мегаспорт»), Красноярск (20 апреля, «Платинум Арена»), Самара (24 апреля, СКК «Дворец Спорта»), Нижний Новгород (26 апреля, КРК «Нагорный») и Ташкент (29 апреля, «Хумо Арена»).

Составы будут немного отличаться (да и полного списка участников вообще нет), но пока заявка выглядит так: Алина Загитова, Анна Щербакова. Камила Валиева, Евгения Медведева, Александра Трусова, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

«Team Tutberidze – очевидно, лучшая на сегодняшний день тренерская команда в составе Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, воспитавшая целую плеяду победителей, – только раз в год, по завершении соревновательного сезона, представляет исключительное зрелище.

Все звезды Олимпийской сборной подарят зрителям вечер спорта, красоты и незабываемых впечатлений. Сложнейшие элементы и запоминающиеся образы не оставят равнодушными как давних поклонников фигурного катания, так и тех, кто только открывает его для себя».

Тутберидзе уверенно закрепляется на этом рынке – год назад ее шоу, по сути, зарождалось. Выгодное отличие проекта Этери – самодостаточность: собрав и отстроив такую мощную группу, она может наполнять программу исключительно своими учениками (действующими и завершившими карьеру) – зрители охотно пойдут. Диана Дэвис и Глеб Смолкин – лишь формальное исключение: их тренер – Игорь Шпильбанд, но, конечно, Тутберидзе помогает в подготовке.

Гала-шоу «Ледникового периода», посвященное юбилею Татьяны Тарасовой (15-16 апреля, Москва, «Лужники»)

Шоу Ильи Авербуха планировалось еще в марте, но его перенесли на апрель по неизвестным причинам.

Состава до сих пор нет, хотя точно известно, что с новым номером на нем выступит Евгения Медведева.

3 апреля гала состоится в Санкт-Петербурге (но без посвящения Тарасовой), там откатают Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

29 апреля шоу заглянет в Воронеж (его перенесли с 6 марта), в составе: Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Иван Колесников, Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Роман Костомаров, ️Кирилл Зайцев, Наталья Забияко и Александр Энберт, Дмитрий Алиев.

Шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» (16 апреля, Санкт-Петербург, Ледовый Дворец)

Это выступление изначально запланировали еще на ноябрь 2021-го, но опять же перенесли на апрель (из-за коронавирусных ограничений). В ноябре у Плющенко должен был выступить Хавьер Фернандес – сейчас это вряд ли возможно, хотя в анонсе он до сих пор присутствует.

Пока же состав выглядит так: Аделина Сотникова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин, Евгений Семененко.

И да – Трусову действительно ждем на льду, несмотря на уход из группы Плющенко прошлой весной: по контракту с Евгением / «Ангелами» Саша обязана откатать как минимум одно шоу. Если наложить «Союз чемпионов» на график шоу Тутберидзе, то у Трусовой выходит плотно: 13-го апреля в Москве, 16-го в Петербурге, 20-го в Красноярске.

«Наше шоу «Союз чемпионов» состоится в моем родном Санкт-Петербурге, где я не выступал уже 2 года! Мы готовим для вас с нашими чемпионами потрясающее спортивное шоу и традиционно в Ледовом дворце! 16 апреля, Cанкт-Петербург! На нашем шоу и льду будет жарко! Я вам это обещаю!

P. S. Сюрпризы тоже будут! Это еще не весь наш огненный состав», – вот так шоу анонсировал сам Плющенко.

Ведущей станет супруга Евгения – Яна Рудковская.

Фото: REUTERS/Susana Vera, Aleksandra Szmigiel, Evgenia Novozhenina; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Global Look Press