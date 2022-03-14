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У фигуристов бурная весна даже без стартов: Щербакова и Загитова в проекте Тутберидзе, а Трусова и выступит у Этери, и вернет долг Плющенко

Камила Валиева Камила Валиева
Ледниковый период Ледниковый период
Илья Авербух Илья Авербух
Александра Трусова Александра Трусова
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Анна Щербакова Анна Щербакова
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Алена Косторная Алена Косторная
Фигурное катание Фигурное катание

После отстранения сборной от соревнований осталось не так много шансов увидеть наших фигуристов: в конце марта пройдет Кубок Первого канала, а потом рассчитывать придется только на шоу.

В апреле ожидаются сразу четыре мощных фигурных проекта – так получилось в том числе из-за ряда переносов ранее.

Мы составили удобный гид.

Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» (1 апреля, Москва, ДС «Мегаспорт»)

Состав впечатляет: Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Иван Букин и Александра Степанова, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски.

Вот что говорится в описании: «Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» – проект Департамента спорта города Москвы. Зрители увидят самые яркие номера своих кумиров. Представление завершит соревновательную программу «Открытых соревнований среди любителей», где примут участие спортсмены-любители разных возрастов.

Не упустите уникальную возможность насладиться мастерством титулованных спортсменов! Олимпийские чемпионы и обладатели наград мировых чемпионатов соберутся на одной площадке, чтобы продемонстрировать номера, вошедшие в историю мирового спорта.

Новая концепция гала-представления, а также эмоции, передаваемые фигуристами в своих номерах, будут сопровождаться ярким световым шоу, стильной графикой и уникальной интерактивной программой. Кроме того, украшением вечера станут выступления артистов различных жанров: акробатического, танцевального и вокального».

Шоу с таким названием проходило в сентябре 2021-го, тогда на льду были Алина Загитова, Евгения Медведева и Хавьер Фернандес.

Шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» (с 9 по 29 апреля)

Гастроли в шести городах: Минск (9 апреля, «Минск Арена»), Москва (13 апреля, «Мегаспорт»), Красноярск (20 апреля, «Платинум Арена»), Самара (24 апреля, СКК «Дворец Спорта»), Нижний Новгород (26 апреля, КРК «Нагорный») и Ташкент (29 апреля, «Хумо Арена»).

Составы будут немного отличаться (да и полного списка участников вообще нет), но пока заявка выглядит так: Алина Загитова, Анна Щербакова. Камила Валиева, Евгения Медведева, Александра Трусова, Евгения ТарасоваВладимир Морозов, Диана ДэвисГлеб Смолкин.

«Team Tutberidze – очевидно, лучшая на сегодняшний день тренерская команда в составе Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, воспитавшая целую плеяду победителей, – только раз в год, по завершении соревновательного сезона, представляет исключительное зрелище.

Все звезды Олимпийской сборной подарят зрителям вечер спорта, красоты и незабываемых впечатлений. Сложнейшие элементы и запоминающиеся образы не оставят равнодушными как давних поклонников фигурного катания, так и тех, кто только открывает его для себя».

Тутберидзе уверенно закрепляется на этом рынке – год назад ее шоу, по сути, зарождалось. Выгодное отличие проекта Этери – самодостаточность: собрав и отстроив такую мощную группу, она может наполнять программу исключительно своими учениками (действующими и завершившими карьеру) – зрители охотно пойдут. Диана Дэвис и Глеб Смолкин – лишь формальное исключение: их тренер – Игорь Шпильбанд, но, конечно, Тутберидзе помогает в подготовке.

Гала-шоу «Ледникового периода», посвященное юбилею Татьяны Тарасовой (15-16 апреля, Москва, «Лужники»)

Шоу Ильи Авербуха планировалось еще в марте, но его перенесли на апрель по неизвестным причинам.

Состава до сих пор нет, хотя точно известно, что с новым номером на нем выступит Евгения Медведева.

3 апреля гала состоится в Санкт-Петербурге (но без посвящения Тарасовой), там откатают Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

29 апреля шоу заглянет в Воронеж (его перенесли с 6 марта), в составе: Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Иван Колесников, Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Роман Костомаров, ️Кирилл Зайцев, Наталья Забияко и Александр Энберт, Дмитрий Алиев.

Шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» (16 апреля, Санкт-Петербург, Ледовый Дворец)

Это выступление изначально запланировали еще на ноябрь 2021-го, но опять же перенесли на апрель (из-за коронавирусных ограничений). В ноябре у Плющенко должен был выступить Хавьер Фернандес – сейчас это вряд ли возможно, хотя в анонсе он до сих пор присутствует.

Пока же состав выглядит так: Аделина Сотникова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин, Евгений Семененко.

И да – Трусову действительно ждем на льду, несмотря на уход из группы Плющенко прошлой весной: по контракту с Евгением / «Ангелами» Саша обязана откатать как минимум одно шоу. Если наложить «Союз чемпионов» на график шоу Тутберидзе, то у Трусовой выходит плотно: 13-го апреля в Москве, 16-го в Петербурге, 20-го в Красноярске.

«Наше шоу «Союз чемпионов» состоится в моем родном Санкт-Петербурге, где я не выступал уже 2 года! Мы готовим для вас с нашими чемпионами потрясающее спортивное шоу и традиционно в Ледовом дворце! 16 апреля, Cанкт-Петербург! На нашем шоу и льду будет жарко! Я вам это обещаю!

P. S. Сюрпризы тоже будут! Это еще не весь наш огненный состав», – вот так шоу анонсировал сам Плющенко.

Ведущей станет супруга Евгения – Яна Рудковская.

Лучшие фигуристы – в шоу на Олимпиаде: Трусова в образе «Чудо-женщины», голый итальянец и русский «Титаник»

Фото: REUTERS/Susana Vera, Aleksandra Szmigiel, Evgenia Novozhenina; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Global Look Press

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