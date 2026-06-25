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  4. Тарасова о недопуске россиян: «Если нас опять не допустят пятый год, то можно будет только матом сказать»

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«Если нас опять не допустят пятый год, то можно будет только матом сказать». Тарасова об отстранении россиян
Тарасова: если фигуристов не допустят пятый год, можно будет сказать лишь матом.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о недопуске российских фигуристов на турниры.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) внес поправки об обеспечении политической нейтральности олимпийского движения и защите от чрезмерного государственного, социального и экономического влияния. Глава МОК Кирсти Ковентри отметила, что спорт должен оставаться «нейтральным пространством».

«Наверное, она (Кирсти Ковентри) борется (за спорт вне политики), если такое заявление делает. Самое главное, чтобы нас допустили. Если нас опять не допустят пятый год, то можно будет только матом сказать. Нам важен результат борьбы. Я надеюсь на то, что это конец нашим посиделкам», – сказала Тарасова.

На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) не объявлял о допуске российских фигуристов к соревнованиям сезона-2026/27.

МОК внес в хартию поправки о нейтральности. А это поможет России?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
logoМОК
logoТатьяна Тарасова
logoКирсти Ковентри
отстранение и возвращение России
logoISU
logoСборная России по фигурному катанию
logoПолитика

Комментарии

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О происходящем пятый год только матом и хочется говорить
Вот это ультиматум! МОК дрогнул!
А что изменится?
Ответfewral
А что изменится?
Просто Тарасова начнёт ругаться матом.
А так всё по плану же.
Как разительно отличается риторика от той, февральской. Мол, нафиг нам этот запад, мы сами с усами, свой спорт развивать будем.

Судя по тональности, у пациента переход из стадии торга в стадию депрессии.
Не, ну это Мега последняя Красная линия!!! Европа, МОК трепещите!!!
Если по делу, какая сцуко вообще увидела в тех поправках хоть что-нибудь, имеющее отношение к допуску российских спортсменов к международным соревнованиям. Заверните ТАТ в холодную простынь, уколите галик. Передайте ей, что все идет по плану.
Важен результат чьей борьбы)?
а если шестой не допустят?
Да-да, если опять не допустят, обматерим их.
Так потрут Ваши матерные комментарии, Татьяна Анатольевна. В школе во Вспольном переулке Вам дали хорошее образование, объяснили, что такое синонимы и Эзопов язык. Используйте лучше их
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