Тарасова: если фигуристов не допустят пятый год, можно будет сказать лишь матом.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о недопуске российских фигуристов на турниры.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) внес поправки об обеспечении политической нейтральности олимпийского движения и защите от чрезмерного государственного, социального и экономического влияния. Глава МОК Кирсти Ковентри отметила , что спорт должен оставаться «нейтральным пространством».

«Наверное, она (Кирсти Ковентри) борется (за спорт вне политики), если такое заявление делает. Самое главное, чтобы нас допустили. Если нас опять не допустят пятый год, то можно будет только матом сказать. Нам важен результат борьбы. Я надеюсь на то, что это конец нашим посиделкам», – сказала Тарасова.

На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) не объявлял о допуске российских фигуристов к соревнованиям сезона-2026/27.

МОК внес в хартию поправки о нейтральности. А это поможет России?