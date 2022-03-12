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Возвращение биатлонистов после Олимпиады (уже в новую реальность): Губерниев заводил в минус 16, а Логинов не знал, где его лыжи

Дмитрий Лазовский Дмитрий Лазовский
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
сборная России жен сборная России жен
сборная России сборная России
Карим Халили Карим Халили
сборная Беларуси жен сборная Беларуси жен
Ирина Казакевич Ирина Казакевич
Кристина Резцова Кристина Резцова
Кубок России
Антон Смольский Антон Смольский
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
Александр Логинов Александр Логинов
Ирина Лещенко (Кривко) Ирина Лещенко (Кривко)
сборная Беларуси
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев
Биатлон Биатлон

Финиш биатлонного сезона проходит без наших, да и вообще без Кубка мира на российском ТВ – пустоту заполняет финал Кубка страны в Уфе.

Сборные России и Беларуси на неопределенный срок отстранены от международных стартов и адаптируются к новым реалиям – в них нет топ-соперников из других стран, но есть полные трибуны и мощнейшая, душевная поддержка от зрителей, несмотря на мороз.

Формат экстренно поменяли: два награждения и новые медали

Финал Кубка России неожиданно превратился в первый старт для наших биатлонистов после Олимпиады. Как и для белорусов – их сборная почти в полном составе тоже приехала в Уфу.

Именно из-за участия белорусов формат пришлось экстренно менять: изначально первые гонки (спринты) шли в зачет Кубка России, а в гонках преследования и мегамасс-стартах уже бы разыграли медали чемпионата России.

Теперь появился третий зачет – специально для белорусских спортсменов. Название турнира сменилось на Кубок Союза биатлонистов России, для него сделали специальные комплекты медалей с символикой обеих стран.

После гонок – две церемонии награждения: сначала для призеров Кубка СБР, потом для призеров КР или ЧР.

Сборная Беларуси выступит и на чемпионате России в Тюмени (с 30 марта) – видимо, его формат тоже адаптируют похожим образом.

В мороз собрали аншлаг, а бригада Губерниева работала как на Кубке мира

Уфа встретила морозом до минус 16, но полными трибунами и яркой поддержкой от зрителей (вход на соревнования свободный).

Пожалуй, такого приема наши биатлонисты не ощущали давно – зрители кричали при каждом точном выстреле, громко приветствовали лидеров на старте (особенно местных вроде Антона Бабикова), размахивали на трибунах российскими флагами.

Крики отчетливо слышны даже в трансляции, порой они перебивали комментатора Дмитрия Губерниева («смотрите, Логинов стрелять будет!»).

Кстати, в Уфу приехала бригада «Матч ТВ» в полном составе – канал отказался от трансляций Кубка мира без наших и полностью переключился на внутренние турниры. И тут все как раньше – трансляции начинаются за полчаса до старта и продолжаются полчаса после финиша. Много интервью, реакции спортсменов, включения студии – к этому мы привыкли на Кубке мира.

Впрочем, самому Губерниеву здесь как будто скучновато. Он несколько раз похвалил организаторов и похвастался графикой в трансляции, назвав ее хорошим примером импортозамещения, а порой рекламировал концерт своей музыкальной группы.

После гонок Дмитрий постоянно заводил публику, которая громко скандировала «Молодцы!» и «Ура!» И это больше напоминало региональный праздник, чем на важный спортивный турнир.

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В мужском спринте доминировала Беларусь, а Латыпов провалился и сильно расстроился

Мужская гонка – гордость Беларуси: Антон Смольский с промахом привез всем под минуту, серебро взял Дмитрий Лазовский, а Никита Лобастов финишировал 6-м.

Основа сборной России смотрелась блекло – только Александр Логинов с промахом добрался до бронзы, а Карим Халили до 9-й позиции. Совсем провалился Латыпов – после 24-го места дома выглядел гораздо более подавленным, чем после провала на последней стрельбе в олимпийской эстафете:

«Паршиво. Не получилось сегодня. Ничего не буду говорить. Что бы не сказал – будет как оправдание. Состояние плохое, лыжи не едут. Не знаю, короче. Подошел к стойке загнанный, стоял, всего мотало. Пытался зацеливать, но ничего не получалось».

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После гонки многие жаловались на подготовку лыж, а Логинов признался, что не знает, где его лыжи (он бежал на чужих).

Казакевич попала и победила, Резцова отбивалась от болельщиков

В женском спринте наша основа все же выделялась – Ирина Казакевич выиграла с нулем, Кристина Резцова – 2-я, Светлана Миронова – 6-я. Но Беларусь и тут на подиуме – Ирина Лещенко заехала на 3-е место, Динара Алимбекова – 4-я.

Резцова призналась – пауза без гонок помешала: «Было нелегко, большой промежуток между стартами. Первые 7 дней после возвращения ходила и не понимала – день или ночь, что происходит. Последнюю скоростную работу даже не доделала. Сегодня не скажу, что плохо себя чувствовала, чувствовала себя хорошо, но было очень тяжело».

А Казакевич радовалась редкому нулю на стрельбе:

«Шашилова я всегда слышу на всех гонках. Он стоял сегодня на рубеже, так что я сказала ему перед стартом: сегодня грядет гонка, на которой будет ноль. Потому что он обычно на трассе стоит, а тут на рубеже. Когда я уходила с рубежа, он хлопал в ладоши, потому что у меня давно не было чистой стрельбы. Думаю, он сегодня доволен мной».

После гонок настроение у всех (кроме Латыпова) в порядке – многие радовались поддержке зрителей и вообще тому факту, что наконец-то вышли на трассу. Пусть и не на Кубке мира.

Кристину Резцову болельщики «чуть не разорвали» после гонки, Миронова назвала турнир праздником, а Логинов кайфовал от криков зрителей на стрельбе – от этого наши явно отвыкли в ковидные времена.

Возможно, пора привыкать к такому формату – по следующему сезону никакой ясности нет.

Новый кандидат в боссы нашего биатлона: Нуждов против Майгурова

Вице-президент СБР Алексей Нуждов в эфире «Матч ТВ» проговорил то, о чем многие и так догадывались: он поборется с Виктором Майгуровым на отчетно-выборной конференции.

Даты выборов пока нет (ориентировочно – июнь), но теневая подготовка к ним стартовала, разумеется, не сегодня. Соперничество Нуждова и Майгурова – ключевой сюжет весны, мы на Sports.ru обязательно к нему вернемся, а пока коротко.

Майгуров на виду много лет, рулит СБР с 2020-го – тогда досрочно покинул пост Владимир Драчев. Действующий президент выгодно отличается от многих предшественников – на фоне Кравцова или того же Драчева силен как дипломат, совершенно не комичен и не импульсивен, со связями и навыками работы на международном уровне (несколько лет даже был вице-президентом IBU).

С Майгуровым в сборную будто вернулось спокойствие: минимум склок (а может, они просто ушли в непубличную среду), нет шараханий, очевиден прогресс в результатах. Но сборная – только витрина и, объективно, не самая весомая часть нашего биатлона, в котором на самом деле полно проблем.

Речь о внутренних делах, и это уже поляна Нуждова – и по призванию, и по прямым обязанностям в СБР. 53-летний полковник ФСБ давно возглавляет федерацию Московской области, а в СБР пришел в 2018-м с Драчевым – при нем был вице-президентом и остался при Майгурове, которого поддержал на перевыборах два года спустя.

Нуждов реже появляется в СМИ, но с каждым выходом производит впечатление бескомпромиссного управленца.

Потенциально он способен привести больше спонсоров (у Майгурова с этим возникли сложности) и глубже погружен в жизнь регионов. Учитывая, что наш биатлон перешел в режим невыездного, это козырь. Да и выбирать президента предстоит именно регионам: там живут в основном хозяйственными интересами, а дела сборной на Кубке мира – даже не второстепенный вопрос.

По-хорошему, Нуждову и Майгурову бы работать в связке: один закрывал бы внутреннее направление, другой – международное. Но связки не получилось – возможно, кандидаты расскажут почему.

Очевидного фаворита в этой борьбе нет, и вряд ли кто-то победит с крупным отрывом.

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