Возвращение биатлонистов после Олимпиады (уже в новую реальность): Губерниев заводил в минус 16, а Логинов не знал, где его лыжи

Финиш биатлонного сезона проходит без наших, да и вообще без Кубка мира на российском ТВ – пустоту заполняет финал Кубка страны в Уфе.

Сборные России и Беларуси на неопределенный срок отстранены от международных стартов и адаптируются к новым реалиям – в них нет топ-соперников из других стран, но есть полные трибуны и мощнейшая, душевная поддержка от зрителей, несмотря на мороз.

Формат экстренно поменяли: два награждения и новые медали

Финал Кубка России неожиданно превратился в первый старт для наших биатлонистов после Олимпиады. Как и для белорусов – их сборная почти в полном составе тоже приехала в Уфу.

Именно из-за участия белорусов формат пришлось экстренно менять: изначально первые гонки (спринты) шли в зачет Кубка России, а в гонках преследования и мегамасс-стартах уже бы разыграли медали чемпионата России.

Теперь появился третий зачет – специально для белорусских спортсменов. Название турнира сменилось на Кубок Союза биатлонистов России, для него сделали специальные комплекты медалей с символикой обеих стран.

После гонок – две церемонии награждения: сначала для призеров Кубка СБР, потом для призеров КР или ЧР.

Сборная Беларуси выступит и на чемпионате России в Тюмени (с 30 марта) – видимо, его формат тоже адаптируют похожим образом.

В мороз собрали аншлаг, а бригада Губерниева работала как на Кубке мира

Уфа встретила морозом до минус 16, но полными трибунами и яркой поддержкой от зрителей (вход на соревнования свободный).

Пожалуй, такого приема наши биатлонисты не ощущали давно – зрители кричали при каждом точном выстреле, громко приветствовали лидеров на старте (особенно местных вроде Антона Бабикова), размахивали на трибунах российскими флагами.

Крики отчетливо слышны даже в трансляции, порой они перебивали комментатора Дмитрия Губерниева («смотрите, Логинов стрелять будет!»).

Кстати, в Уфу приехала бригада «Матч ТВ» в полном составе – канал отказался от трансляций Кубка мира без наших и полностью переключился на внутренние турниры. И тут все как раньше – трансляции начинаются за полчаса до старта и продолжаются полчаса после финиша. Много интервью, реакции спортсменов, включения студии – к этому мы привыкли на Кубке мира.

Впрочем, самому Губерниеву здесь как будто скучновато. Он несколько раз похвалил организаторов и похвастался графикой в трансляции, назвав ее хорошим примером импортозамещения, а порой рекламировал концерт своей музыкальной группы.

После гонок Дмитрий постоянно заводил публику, которая громко скандировала «Молодцы!» и «Ура!» И это больше напоминало региональный праздник, чем на важный спортивный турнир.

В мужском спринте доминировала Беларусь, а Латыпов провалился и сильно расстроился

Мужская гонка – гордость Беларуси: Антон Смольский с промахом привез всем под минуту, серебро взял Дмитрий Лазовский, а Никита Лобастов финишировал 6-м.

Основа сборной России смотрелась блекло – только Александр Логинов с промахом добрался до бронзы, а Карим Халили до 9-й позиции. Совсем провалился Латыпов – после 24-го места дома выглядел гораздо более подавленным, чем после провала на последней стрельбе в олимпийской эстафете:

«Паршиво. Не получилось сегодня. Ничего не буду говорить. Что бы не сказал – будет как оправдание. Состояние плохое, лыжи не едут. Не знаю, короче. Подошел к стойке загнанный, стоял, всего мотало. Пытался зацеливать, но ничего не получалось».

После гонки многие жаловались на подготовку лыж, а Логинов признался, что не знает, где его лыжи (он бежал на чужих).

Казакевич попала и победила, Резцова отбивалась от болельщиков

В женском спринте наша основа все же выделялась – Ирина Казакевич выиграла с нулем, Кристина Резцова – 2-я, Светлана Миронова – 6-я. Но Беларусь и тут на подиуме – Ирина Лещенко заехала на 3-е место, Динара Алимбекова – 4-я.

Резцова призналась – пауза без гонок помешала: «Было нелегко, большой промежуток между стартами. Первые 7 дней после возвращения ходила и не понимала – день или ночь, что происходит. Последнюю скоростную работу даже не доделала. Сегодня не скажу, что плохо себя чувствовала, чувствовала себя хорошо, но было очень тяжело».

А Казакевич радовалась редкому нулю на стрельбе:

«Шашилова я всегда слышу на всех гонках. Он стоял сегодня на рубеже, так что я сказала ему перед стартом: сегодня грядет гонка, на которой будет ноль. Потому что он обычно на трассе стоит, а тут на рубеже. Когда я уходила с рубежа, он хлопал в ладоши, потому что у меня давно не было чистой стрельбы. Думаю, он сегодня доволен мной».

После гонок настроение у всех (кроме Латыпова) в порядке – многие радовались поддержке зрителей и вообще тому факту, что наконец-то вышли на трассу. Пусть и не на Кубке мира.

Кристину Резцову болельщики «чуть не разорвали» после гонки, Миронова назвала турнир праздником, а Логинов кайфовал от криков зрителей на стрельбе – от этого наши явно отвыкли в ковидные времена.

Возможно, пора привыкать к такому формату – по следующему сезону никакой ясности нет.

Новый кандидат в боссы нашего биатлона: Нуждов против Майгурова

Вице-президент СБР Алексей Нуждов в эфире «Матч ТВ» проговорил то, о чем многие и так догадывались: он поборется с Виктором Майгуровым на отчетно-выборной конференции.

Даты выборов пока нет (ориентировочно – июнь), но теневая подготовка к ним стартовала, разумеется, не сегодня. Соперничество Нуждова и Майгурова – ключевой сюжет весны, мы на Sports.ru обязательно к нему вернемся, а пока коротко.

Майгуров на виду много лет, рулит СБР с 2020-го – тогда досрочно покинул пост Владимир Драчев. Действующий президент выгодно отличается от многих предшественников – на фоне Кравцова или того же Драчева силен как дипломат, совершенно не комичен и не импульсивен, со связями и навыками работы на международном уровне (несколько лет даже был вице-президентом IBU).

С Майгуровым в сборную будто вернулось спокойствие: минимум склок (а может, они просто ушли в непубличную среду), нет шараханий, очевиден прогресс в результатах. Но сборная – только витрина и, объективно, не самая весомая часть нашего биатлона, в котором на самом деле полно проблем.

Речь о внутренних делах, и это уже поляна Нуждова – и по призванию, и по прямым обязанностям в СБР. 53-летний полковник ФСБ давно возглавляет федерацию Московской области, а в СБР пришел в 2018-м с Драчевым – при нем был вице-президентом и остался при Майгурове, которого поддержал на перевыборах два года спустя.

Нуждов реже появляется в СМИ, но с каждым выходом производит впечатление бескомпромиссного управленца.

Потенциально он способен привести больше спонсоров (у Майгурова с этим возникли сложности) и глубже погружен в жизнь регионов. Учитывая, что наш биатлон перешел в режим невыездного, это козырь. Да и выбирать президента предстоит именно регионам: там живут в основном хозяйственными интересами, а дела сборной на Кубке мира – даже не второстепенный вопрос.

По-хорошему, Нуждову и Майгурову бы работать в связке: один закрывал бы внутреннее направление, другой – международное. Но связки не получилось – возможно, кандидаты расскажут почему.

Очевидного фаворита в этой борьбе нет, и вряд ли кто-то победит с крупным отрывом.