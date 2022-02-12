Возможно, в деле Валиевой замешан загрязненный БАД. Почему чемпионы так часто попадаются на добавках?

Российская фигуристка Камила Валиева ждет решения панели CAS по дальнейшему участию на Олимпиаде-2022. Ситуация сложная: лаборатория в Стокгольме обнаружила в пробе нашей звезды триметазидин, но РУСАДА за сутки сняло временное отстранение.

По словам экс-главы организации Анны Анцелиович, «юристы смогли доказать: была большая вероятность, что неблагоприятный результат анализа был вызван употреблением загрязненного продукта».

Как правило, в таких случаях виноваты разрешенные биологически активные добавки к пище (БАД). В них могут оказаться следы запрещенных веществ – назовем это производственным браком. Спортсмен и его окружение не могут быть в курсе. Такое же дело – и тоже с триметазидином – через такое же дело проходила бобслеистка Надежда Сергеева (правда, ей удалось только смягчить наказание, но не спастись от бана).

Похоже, именно этот аргумент будет козырем нашей стороны в защиту Камилы. Это не единственная, но вполне рабочая версия.

Пока идут юридические разбирательства, напомним, в чем смысл БАД, и объясним, что это – помощник или теневой допинг?

Что такое БАД?

Биологически активные добавки к пище используются как дополнительный источник витаминов и минеральных веществ. Грубо говоря, БАД относятся скорее к еде, а вовсе не к лекарствам.

Спортивное питание тоже относится к БАД и включает в себя протеиновые и углеводно-белковые смеси, аминокислоты с разветвленными боковыми цепями (BCAA), фосфатидилсерин, глютамин, аргинин, незаменимые жирные кислоты, креатин и продукты для снижения веса.

Сам термин появился относительно недавно – в конце 90-х его придумали в Институте питания Российской академии медицинских наук.

Отчасти в этом «виновата» реклама, которая часто называет БАД чуть ли не лекарством от всех болезней или мощным средством для повышения результатов в спорте.

Причем популярность БАД неуклонно растет, а в головах все прочнее укореняется мысль: без добавок здоровый образ жизни и результаты в спорте вообще невозможны. Ну и особенно продажи биодобавок выросли во время пандемии – люди всеми возможными способами пытались поднять иммунитет.

В спорте же БАД особенно популярны (причем как в массовом, так и в спорте высших достижений). Например, согласно исследованию компании Ipsos, 60% процентов опрошенных, принимающих добавки постоянно, занимаются спортом.

Согласно же исследованию журнала Международного общества спортивного питания, около 82,2 процента молодых спортсменов применяют добавки – особенно протеиновые смеси. И чаще всего спортсмены получают информацию от тренеров (в 41,4 процента случаев) – то есть использование БАД давно уже система. Кстати, в большинстве случаев спортсмены знают о возможных рисках – в этом признались 72,1 процента опрошенных.

Но хорошо это или плохо? И какие тут могут быть риски для спортсменов?

Прием БАД может привести к бану за допинг

Все дело в том, что не существует стандартов по производству БАД. Внутри упаковки может оказаться что угодно, но при этом называться добавкой.

Часто производитель думает о быстрой прибыли и выводит на рынок препарат, который по факту не является БАД, но регистрирует его как добавку. Так продукт намного быстрее попадает на полки магазинов и аптек.

Спортсменам необходимо крайне внимательно изучать состав принимаемых БАД, но и это не спасает – бывает, что запрещенное вещество содержится в добавке даже тогда, когда в составе не указано.

Самых распространённых причин две – халатность производителя и большой спектр продукции, которую производят на предприятии. Случается так, что на одном оборудовании выпускают как добавки, так и запрещенные в спорте препараты. Таким образом нежелательное вещество просто случайно попадает в БАД.

И такие инциденты не редкость – в США с 2007 по 2016 годы незадекларированные вещества нашли в 776 добавках. Часто спортсмены получают дисквалификацию из-за приема некачественных БАД – пожалуй, это вообще одна из популярных причин для наказания. Минимального содержания допинга в добавке достаточно, чтобы получить бан.

Вред для здоровья: побочные эффекты и бесконтрольный прием

БАД могут вредить здоровью. Часто в них содержатся серьезные препараты, которые добавками по факту не являются (причина тут та же, что и в случае с запрещенными веществами в составе).

Влияние БАД зависит от особенностей организма. Не всем подойдут определенные добавки, и если одному они могут помочь, то другому, вероятно, навредят. Но редко кто разбирается в нюансах и консультируется с врачами – чаще всего люди опираются на рекламу и надеются получить желаемый эффект, не заботясь о вреде для здоровья.

К тому же можно навредить самому себе, если применять БАД бесконтрольно – превышать дозировку и время употребления, дублировать добавки из разных источников, да и просто использовать те добавки, которые в данный момент организму вообще не нужны.

Тем более, что у большинства БАД есть побочные эффекты, даже если принимать их правильно.

Еще один момент – большинство выводов об эффективности БАД в спорте имеют низкую степень доказательности. У остальных ее либо вообще нет, либо она есть, но сомнительная – были случаи, когда фарм-компании манипулировали фактами исследований, чтобы создать необходимую доказательную базу.

Пример вреда для здоровья от БАД – в США в среднем в год 23 тысячи вызовов скорой приходятся на людей, страдающих от последствий применения добавок.

«Теория шлюза»: как легко перейти от БАД к серьезному допингу

Но есть и еще одна причина, по которой использование БАД вредит спортсменам. Этот аспект до сих пор изучается, о нем редко говорят, но уже существует несколько исследований на тему, в том числе – и у Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Речь о «теории шлюза» или «теории стартового допинга» (Gateway theory of doping use). Ее суть – чем чаще спортсмен использует разрешенные препараты (и другие методы для улучшения результатов), тем больше вероятность, что он перейдет на запрещенные.

На самом деле «теория шлюза» не нова – впервые про нее заговорили еще в 30-х, правда речь тогда шла не о допинге, а о наркотиках. Позже теория вновь обрела популярность в 80-х и изучается сегодня. Считается, что употребление алкоголя, табака и легких наркотиков сильно повышает вероятность того, что человек пересядет на что-то тяжелое.

Суть в том, что человек редко начинает сразу с серьезных наркотиков – сначала он пробует что-то полегче, и лишь потом на фоне употребления, например, алкоголя, у него появляется мысль испробовать что-то еще. Человек понимает, что легкие наркотики ему не особо вредят, а со временем перестают приносить нужный эффект, так что возможный страх перед серьезными веществами ослабляет, а вот тяга к ним растет.

С допингом то же самое – изначально спортсмен пытается улучшить результаты с помощью БАД. Он втягивается в процесс, ищет новые разрешенные препараты, употребляет сразу несколько добавок, но позже понимает, что эффект недостаточен, и пробует более серьезные препараты.

То есть сам процесс с использованием разрешенных добавок втягивает атлета в бесконечный поиск чего-то волшебного, что поднимет ему результаты. Тем более, многие спортсмены считают, что их соперники тоже едят БАД.

В WADA считают, что прием БАД в 3,5 раза увеличивает риск перехода к запрещенным препаратам

В 2013-м ученые из Лидского университета представили в WADA доклад о «теории шлюза», который касается допинга. В докладе поднималась проблема массового использования БАД спортсменами и к чему это может привести.

Главный вывод: спортсмены, постоянно использующие БАД, в 3,5 раза чаще попадаются на допинге, чем атлеты, которые добавками почти не пользовались. Помимо этого, у таких атлетов менялось отношение к допингу в целом – они уже не видели в нем криминала и считали, что допинг в спорте употребляют все.

Еще один вывод: проблемы можно избежать (или серьезно ее уменьшить), если повышать общую информированность спортсменов о добавках и допинге. Приводился пример – группе из 300 спортсменов давали опросник о БАД и допинге в спорте.

Атлетов спрашивали об их отношении к таким препаратам, а затем проводили мини-соревнования – пять забегов на 20 метров. После этого одной половине (150 спортсменов) давали плацебо и говорили, что этот препарат повысит их спринтерские качества. Другой половине давали такое же плацебо, но говорили, что оно повысит выносливость, но вот спринтерские качества здорово пострадают.

Эффект вышел показательным – в повторных забегах первая группа показала лучшие результаты, чем до этого, а вторая группа, наоборот, замедлилась. После забегов спортсменов собрали вместе и объяснили, что всем им дали одинаковые пустышки, а затем провели лекцию о возможном вреде (и бесполезности) многих БАД.

Повторный опрос показал – отношение этих атлетов к добавкам и допингу заметно изменилось в сторону негативного.

Еще одно интересное исследование в сентябре 2020-го представила четверка ученых из разных университетов: Себастьян Хеллер, Рольф Ульрих, Перикл Симон и Павел Дитц. Они изучали «теорию шлюза» на примере триатлонистов – провели опрос почти 3000 спортсменов.

Спрашивали про использование добавок и общее отношение к ним. После опроса ученые продолжали следить за спортсменами. Результат исследования напрямую коррелирует с предыдущим – выяснилось, что в течение следующего года на допинге намного чаще (в 2,5 раза) попадались те спортсмены, которые в опросе признавались в систематическом применении БАД.

А какие выводы?

У таких исследований есть как минимум два полезных итога:

1) Можно вычислять потенциальных допингистов заранее, основываясь на том, какие добавки они применяют. За спортсменами из группы риска можно тщательнее следить и тестировать.

Таким образом, допингисты либо будут пойманы быстрее, либо, понимая повышенное внимание к себе, вообще откажутся от запрещенных препаратов.

2) Лучшее понимание, как спортсмены приходят к использованию допинга. А если есть понимание, то проще искоренять причину. В первую очередь – необходимо повышать образованность спортсменов и объяснять пользу и вред БАД.

Все главные антидопинговые организации именно этим и занимаются. Например, вот памятки от WADA, РУСАДА и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). И у всех отношение к БАД скорее негативное – спортсменам настоятельно не рекомендуют добавки.

Вот что писали в РУСАДА два года назад: «В связи с увеличением количества дел о нарушении антидопинговых правил, по которым спортсмены, предоставляя объяснения на слушаниях, каким образом запрещенная субстанция попала к ним в организм, указывают на загрязненные биологически активные добавки (БАД) и спортивное питание, РУСАДА напоминает, что любые БАД не рекомендуются к употреблению, так как производитель БАД может не всегда указывать полную/достоверную информацию о составе своего продукта.

Если спортсмен принимает решение употреблять БАД, осознавая все существующие риски, РУСАДА настоятельно рекомендует спортсменам сохранять чеки всех приобретенных БАД, так как при рассмотрении дела Дисциплинарным антидопинговым комитетом это может сыграть ключевую роль в качестве доказательства, что запрещенная субстанция попала в его организм именно из этой загрязненной БАД.

Не забывайте указывать все использованные Вами БАД и спортивное питание в протоколе допинг-контроля».

Конечно, БАД не являются плохими сами по себе и могут приносить пользу. Однако, как показывает практика, намного чаще добавки становятся источником проблем.

P.S. Этот текст впервые опубликован на Sports.ru в сентябре 2021 года

Фото: East News/Dimitris Isevidis / Anadolu Agency; unsplash.com/Kayla Maurais; pexels.com/Andrea Piacquadio, Castorly, Karolina Grabowska, Kevin Bidwell

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