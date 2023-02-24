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В 2023-м в Гран-при дебютировали Оскар Пиастри и Логан Сарджент. Но сможет ли кто-нибудь из них соответствовать уровню тех гонщиков, которые в свое время ворвались в «Формулу-1» и сразу начали показывать результаты?

Льюис Хэмилтон (2007)

После победы в GP2 Льюис Хэмилтон пришел в «Формулу-1» в сезоне 2007 года в «Макларен», чтобы стать напарником чемпиона мира Фернандо Алонсо, который перешел из «Рено». Британец оказал немалое влияние на чемпионат, финишировав на подиуме в самом первом Гран-при и в восьми последующих гонках – рекорд по количеству попаданий в тройку лучших подряд в дебютном сезоне.

В том году он финишировал на подиуме 12 раз, четыре из которых были победными – он повторил рекорд по количеству побед в дебютном сезоне – его первая виктория пришлась на его шестую гонку в «Формуле-1», в Канаде.

И это была почти сказка для Хэмилтона, который был в одном очке от победы в чемпионате в свой первый год, став вторым за Кими Райкконеном из «Феррари» после того, как проблема с коробкой передач в решающей гонке помешала британцу. Однако ему не пришлось долго ждать первого титула, который он завоевал год спустя в Бразилии.

Жак Вильнев (1996)

Хэмилтон делит рекорд по количеству побед в дебютном сезоне с Жаком Вильневым, который установил его за 11 лет до этого в своем первом сезоне за «Уильямс». Канадец одержал первую победу немного раньше, чем Хэмилтон – в своей четвертой гонке на Гран-при Европы, проходившем на «Нюрбургринге».

Вильнев закончил год с 11 подиумами в 16 гонках, первым из которых стал австралийский, где он финишировал вторым. Канадский гонщик закончил год вторым в турнирной таблице с 78 очками, на 19 очков отстав от товарища по команде Дэймона Хилла, выигравшего титул. Однако, как и Хэмилтон, Вильнев смог выиграть первый титул в свой второй сезон.

Клей Регаццони (1970)

После победы в европейской «Формуле-2» Клей Регаццони перешел в «Формулу-1» в «Феррари» в 1970 году. Итальянцы выставили только одну машину с Жаки Иксом в первых трех гонках того года, но решили добавить вторую машину в Бельгии, чтобы попробовать молодых гонщиков, а Регаццони получил свой шанс на следующей гонке в Нидерландах.

Он финишировал четвертым в своем дебюте, а позже вернулся на гонку на «Сильверстоуне», где снова занял четвертое место. Он финишировал вторым в Австрии в четвертой гонке (один из четырех подиумов в том году), и одержал первую победу в Гран-при за «Феррари» на их домашней гонке в Монце.

Несмотря на то, что он пропустил пять из первых шести гонок и сошел с дистанции из-за проблем с двигателем в Германии, швейцарский гонщик стал третьим в чемпионате, уступив чемпиону Йохену Риндту и своему товарищу по команде Иксу, проведя прекрасный первый год. Только однажды за карьеру он сможет превзойти этот результат.

Михаэль Шумахер (1991)

Михаэль Шумахер участвовал в последних шести гонках в 1991 году с «Джорданом» и «Бенеттоном», дебютировав за команду Эдди Джордана в Спа, где он заменил Бетрана Гашо. Немец ошеломил паддок, квалифицировавшись седьмым, но проблема со сцеплением вынудила его сойти с дистанции на первом круге. После сильного выступления Джордан хотел оставить его, но вместо этого Шумахер подписал контракт с «Бенеттоном».

Хотя его выступления в 1991 году были впечатляющими, его первый полный сезон был только в 1992 году, и тогда Шумахер действительно смог заявить о себе. Выступая за «Бенеттон», он занял третье место в чемпионате после гонщиков «Уильямса», Найджела Мэнселла и Рикардо Патрезе. Также он опередил Айртона Сенну.

В том году он финишировал на подиуме восемь раз, причем его первый подиум пришелся на его вторую гонку сезона в Мексике. Он также добился первой победы в Бельгии, где дебютировал всего годом ранее.

Жан Алези (1989)

Алези ворвался в «Формулу-1» в середине сезона 1989 года, прекрасно дебютировав на Гран-при Франции за «Тирелл». Французский гонщик даже какое-то время ехал вторым, но в итоге занял четвертое место, что было прекрасным результатом. В том же году Алези финишировал пятым в Италии, а затем снова стал четвертым на Гран-при Испании.

Его первый полный сезон начался с еще более впечатляющего старта, когда он лидировал 25 кругов в первой гонке года в США, прежде чем Айртон Сенна смог обойти его, но Алези воспользовался своим шансом и сразу же снова опередил бразильца. В итоге Жан финишировал вторым, а через несколько этапов снова финишировал на втором месте в Монако.

Он мгновенно стал самым желанным гонщиком в «Формуле-1», и хотя до конца сезона он не финишировал выше седьмого места, его выступления привлекли внимание «Феррари» – Алези в итоге подписал контракт с итальянской командой.

Джеки Стюарт (1965)

Джеки Стюарт провел потрясающий дебютный год в «Формуле-1» за рулем «БРМ», заняв третье место в чемпионате после Джима Кларка и своего товарища по команде, выигравшего чемпионат мира, Грэма Хилла.

Шотландец одержал первую победу в восьмой гонке сезона, Гран-при Италии, и еще пять раз финишировал на подиуме. Многообещающее начало карьеры и пролог будущих трех титулов чемпиона мира.

Айртон Сенна (1984)

Девятое место Айртона Сенны в таблице в его первом сезоне может показаться не таким уж впечатляющим достижением на первый взгляд, но его выступления за «Тоулмен» были отмечены.

Для сравнения: бразилец набрал одинаковое количество очков с Найджелом Мэнселлом на более конкурентоспособном «Лотусе». Этот результат еще сильнее впечатляет, если учесть, что в 14 гонках того года Сенна не смог финишировать в восьми из них, причем в шести из-за механических проблем.

В том году он трижды финишировал на подиуме, самый впечатляющий из которых после гонки в дождевом Монако, где он стартовал 13-м. Айртон поднялся на второе место, и начал догонять лидера Алена Проста на «Рено», отыгрывая по четыре секунды на круге, прежде чем гонка была остановлена из соображений безопасности. Все это было лишь началом…

Дженсон Баттон (2000)

Дженсон Баттон перешел в «Уильямс» из «Формулы-3» в 2000 году, зная, что его контракт с легендарной британской командой будет рассчитан только на один сезон: с товарищем по команде Ральфом Шумахером был заключен долгосрочный контракт, а Хуан-Пабло Монтойя должен был присоединиться к команде в 2001 году. Но британец позаботился о том, чтобы за один сезон произвести неизгладимое впечатление.

Он добился нескольких сенсационных результатов, таких как его прорыв во второй гонке в Бразилии, где он финишировал шестым, и в Хоккенхайме, где он пересек финишную черту на четвертом месте – его лучший результат в сезоне. Он также проехал великолепный круг в квалификации на Гран-при Бельгии, позволивший ему занять третье место на стартовой решетке – результат, который заставил тогдашнего руководителя «БМВ» по автоспорту Герхарда Бергера задаться вопросом, почему «Уильямс» отпустили его в конце года.

В конце концов, Дженсон финишировал восьмым в чемпионате, на 12 очков отстав от Ральфа, и, хотя он действительно был хорош, Баттон был вынужден перейти в «Бенеттон» на следующий сезон.

Кими Райкконен (2001)

Кими Райкконен пришел в «Формулу-1» вместе с «Заубер», приняв участие всего в 23 гонках на болидах с открытыми колесами за всю карьеру. Многие наблюдатели считали, что он слишком неопытен для Гран-при, но в первой же гонке финн продемонстрировал признаки того, что он справился с поставленной задачей и финишировал шестым на Гран-при Австралии 2001 года.

К концу сезона Райкконен добавит к счету еще три очковых финиша, в том числе два четвертых места в Австрии и Канаде. И все это на «Заубере», которая не была ни самой надежной, ни одной из самых быстрых.

На финише сезона Райкконен не только занял 10-е место в чемпионате мира с девятью очками (всего на три очка отстав от своего более опытного товарища по команде Ника Хайдфельда), но он также сделал достаточно, чтобы его пригласили в «Макларен» в 2002 году. В 2007-м он выиграл чемпионат с «Феррари».

Это перевод статьи Надима Барта-Уильямса с сайта formula1.com от 21 февраля 2023.

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Фото: Gettyimages.ru/Andreas Rentz/Bongarts, Clive Mason / Allsport, Mike Powell, Keystone/Hulton Archive, Pascal Rondeau, Mark Thompson; globallookpress.com/imago sportfotodienst