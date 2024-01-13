Все-все-все про Кубок Африки. Вот буквально все 😳

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От редакции: Кирилл Голивец – звезда Трибуны и комментариев Sports.ru. Его страсть – международный футбол, а особенно – Кубок Африки. Вы могли встречать его глубокие и точные комментарии под текстами и новостями об этом турнире. Из пишущих на русском вряд ли кто-либо знает об африканском футболе больше Кирилла. Поэтому логично, что он выступит нашим с вами гидом по уже стартовавшему турниру!

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На стартовавшем в Кот-д’Ивуаре Кубке Африки 24 сборные, и в таком формате (6 групп, из которых выходят первые два места + 4 команды, лучшие из третьих мест) турнир проходит в третий раз.

Кубок Африки – это всегда необычные сюжеты, где звезды мирового масштаба играют в условиях национальных особенностей. Яркие индивидуальные действия игроков, начинавших свой путь в далеком от роскоши мире трущоб и многодетных семей и обучавшихся технике вдалеке от европейских футбольных академий, красивые камбеки (не забыли матч Мали – Ангола в 2010-м?), богатейший местный культурный колорит, выражающийся в костюмах болельщиков и предматчевых обрядах команд, частые сенсации (12 лет назад турнир выигрывала Замбия, а недавно в плей-офф выходили Коморы и Мадагаскар) и многое другое.

Все чаще в африканский футбол проникают ключевые тенденции футбола мирового, что позволяет командам уверенно себя чувствовать на крупных турнирах. Чуть больше года назад Марокко стало первым африканским полуфиналистом ЧМ, его тренер Валид Реграги, а также Алиу Сиссе и Джамель Бельмади, возглавлявшие двух последних победителей Кубка Африки, многому научились во Франции и доказали, что нельзя недооценивать африканских специалистов. Характерной чертой африканского футбола стало доверие к местным тренерам даже после неудач.

На этом турнире команды подошли с разными фигурами на посту главных тренеров. Кто-то идет по пути Марокко, Сенегала и Алжира и делает ставку на местных легенд (Камерун) или представляющих страну экс-футболистов, сделавших добротную карьеру в бывших метрополиях (Мали, Гвинея), у команд поменьше распространена практика долговременного доверия к местным тренерам, строившим карьеру с низов (Экваториальная Гвинея, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау).

По-прежнему в Африке нередко ставят на европейских тренеров с именем (Египет, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Замбия), а некоторые команды рассчитывают найти свой аналог Эрве Ренара в лице зарубежных футбольных авантюристов (Буркина-Фасо, Гамбия, ДР Конго). Обо всем этом в подробностях – ниже.

Группа А: два фаворита и две Гвинеи

В этом квартете сыграют хозяева турнира – сборная Кот-д’Ивуара, один из традиционных фаворитов континентальных форумов – команда Нигерии, а также сборные Экваториальной Гвинеи и Гвинеи-Бисау. Две последние по именам выглядят явными аутсайдерами, но одни выходили в плей-офф каждый раз, когда отбирались на турнир, а другие участвуют четвертый раз подряд и становятся все крепче по именам, усиливаясь репатриантами из Португалии и Франции.

Начнем с хозяев. Ивуарийцев тренирует 70-летний француз Жан-Луи Гассе. Уроженец Монпелье очень долго работал помощником у различных тренеров, среди которых выделяются Луис Фернандес в «ПСЖ» и Лоран Блан в «Бордо», сборной Франции и «ПСЖ». Находясь большую часть карьеры в тени, к зрелому возрасту специалист окончательно выработал игровой почерк. Его команды (родной «Монпелье», все тот же «Бордо» и «Сент-Этьен») отличались тактической гибкостью, играя и в 3, и в 4 защитника. Это разнообразие он перенес и на ивуарийскую сборную, которая на старте отбора к ЧМ-2026 показала себя еще и самой забивной из африканских сборных, хотя сейчас ее атака далека до кадрового набора конца 2000-х и начала 2010-х, когда одновременно выходили Дрогба, Саломон Калу и Жервиньо, а игроки уровня Сейду Думбия не попадали на крупные турниры. Команды Гассе вообще славятся тем, что не играют скучно.

На фоне многих африканских сборных у «слонов» появился очень приличный вратарь. 23-летний Яхья Фофана выступает за «Анже» и прошел через все возраста французских юношеских и молодежных сборных, но выбрал историческую родину.

При этом новым подспорьем для ивуарийских успехов может служить выросшее на глазах поколение защитников. Одилон Коссуну проводит феерический сезон в «Байере», Усман Диоманде хорош в «Спортинге».

Команде удалось привлечь родившегося во Франции Эвана Ндика из «Ромы», а одноклубник Александра Головина Вилфрид Синго может играть как справа, так и в центре. Уже не котируется Эрик Байи, на турнир он не вызван. Из ветеранов стоит отметить Сержа Орье (но он получил повреждение и его участие в начале турнира под вопросом) и Вилли Боли, который увереннее себя чувствует в тройке центральных защитников.

Однако при потрясающем наборе центрбеков к Гассе могут возникнуть вопросы. Ндика, способный играть в качестве прагматичного варианта слева в обороне в четверке, в сборной вообще не используется в таком качестве, а на турнир вызваны сразу два профильных менее звездных левых защитника – Гислен Конан, чьим пиком был «Реймс», и Исмаэль Диалло, играющий в Хорватии.

Стоит отметить, что против слабых соперников Гассе в целом использует очень смелые трактовки схем. Часто играет в тройку защитников, где внешним центральным играет фланговый (Синго или Орье), а фланги могут закрывать остроатакующие игроки – Аденгра или Бога. Кстати, тройка лучше подходит всем центральным защитникам – «Байер», «Спортинг» и «Айнтрахт», где играл Ндика, почти всегда или часто использовали эту схему. То же самое касается Боли.

Кот-д’Ивуар – самая результативная команда Африки последнего времени, но есть риск, что против более организованных команд крен на атаку может сыграть против. Достаточно вспомнить , что у последних победителей КАН – Алжира и Сенегала – нередко крайними защитниками выходили Рами Бенсебаини и Абду Диалло с большим опытом игры в центре обороны. В Африке в последнее время все больше решает прагматизм. А сильного игрока, одинаково хорошо способного обороняться и атаковать, на левом фланге у ивуарийцев нет, нацеленность центрбеков на тройку вынуждает Гассе искать оптимальный баланс.

В центре поля все оптимистичнее. Тройка Ибрагим Сангаре – Франк Кесси – Секо Фофана очень хороша. За креатив ответственен Фофана, но и бывший представитель «Милана» и «Барсы» способен на грамотный поиск пространства при позиционных атаках в чужой штрафной. Не сыграет Хамед Траоре из «Борнмута» из-за малярии, но есть креативное усиление на скамейке. Опытнейший Жан-Микаэль Сери, ныне играющий за «Халл», может понадобиться в качестве глубинного диспетчера, а неплохим вариантом в роли восьмерки выглядит Тьерри Лазар Амани из «Юниона», чем-то стилистически напоминающий Наби Кейта. В опорную зону в дальней ротации есть экс-представитель РПЛ – выступавший за «Ахмат» Идрисса Думбия.

На фланге атаки у команды есть крупная потеря. У Вильфрида Заа не лучшие отношения с тренером и федерацией, поэтому он сконцентрировался на играх за «Галатасарай». Могли вызвать Амада Диалло, но он почти весь сезон лечился. В целом, набор футболистов на два места фланговых нападающих неплох, когда подразумевается игра в 4 защитника, а не с двумя ультраатакующими переученными из вингеров латералями. Звездой должен стать Симон Аденгра из «Брайтона», но он может пропустить начало турнира из-за травмы. В его отсутствие в товарищеских матчах бремя лидерства берет на себя Жереми Бога из «Ниццы». Рядом с ним выходит Жонатан Бамба, сильно сдавший после чемпионства «Лилля» и ныне выступающий за «Сельту». Остальные варианты слабее – незабивной форвард-универсал «Фиорентины» Кристиан Куаме, еще один пропавший с радаров экс-игрок «Лилля» Николя Пепе (бывший футболист «Арсенала» сейчас играет не самую заметную роль в «Трабзонспоре») и суперветеран Макс Градель, игравший с самым звездным поколением «слонов» в истории.

Центр нападения, скорее, спасет общая атакующая структура игры команды. Себастьян Аллер в заявке, но проводит плохой сезон и подходит к турниру с повреждением, за место основного форварда будут бороться юный Карим Конате из «Зальцбурга» и Жан-Филипп Крассо из «Црвены Звезды». Оба не отличаются стабильностью, но при поддержке партнеров могут не испортить статистику результативности.

Кажется, что «слоны» могут запомниться самой яркой игрой на турнире, но из-за крена в атаку команда будет близка к медалям, но может проиграть прагматичному топ-сопернику.

У сборной Нигерии могут возникнуть схожие проблемы с командами, играющими от обороны, но их природа совершенно другая. Команду тренирует португалец Жозе Пезейру, со «Спортингом» проигравший ЦСКА в финале Кубка УЕФА-2004/05. Специалист, некогда работавший ассистентом Карлуша Кейроша в «Реале», также работал в «Порту» и колесил по миру, но чемпионский титул выиграл лишь в египетском «Аль-Ахли» в 2016-м. Само назначение Пезейру получилось противоречивым: по факту оно случилось перед КАН-21, но сначала португалец выступил наблюдателем, а тренировал экс-торпедовец Августин Эгуавон, который не справился ни на Кубке Африки, ни в стыках ЧМ-22.

У Пезейру пока тоже получается так себе. Команда проиграла дома Гвинее-Бисау (с которой играть на самом турнире) в отборе на КАН, а старт квалификации на ЧМ-26 вообще получился кошмарным. «Суперорлы» умудрились дома не обыграть слабейшее Лесото, а затем команда поделила очки с Зимбабве. Почему так происходит? Прежде всего, стоит отметить, что нигерийцы – во многом заложники огромного количества топовых нападающих и вингеров. Из-за этого в большинстве матчей они используют схему 4-2-2-2 без плеймейкера, но с четырьмя атакующими игроками, хорошо действующими на пространстве. Это означает, что «суперорлы» гораздо эффективнее против команд, которые дают играть, чем против тех, кто делает упор на защиту.

Роли между опорниками распределены между чистым разрушителем и восьмеркой, которая неплохо тащит мяч, но не всегда в достаточной мере отвечает за последний пас. Однако сразу две травмы важных игроков могут поменять структуру игры «суперорлов» на самом турнире. Выбыл из-за травмы и не попал в состав ключевой разрушитель Уилфред Ндиди, из-за чего его качества могут быть перераспределены между несколькими игроками. А в атаке Виктор Бонифасе получил травму паха, вместо него вызван Терем Моффи из «Ниццы». Поговаривали о проблемах со здоровьем у Виктора Осимхена, но он, судя по всему, готов играть.

Сразу несколько видных нигерийских нападающих остались вне заявки команды из-за конкуренции – Тайво Авонийи, Гифт Орбан и Акор Адамс. В последнее время Пезейру стал пробовать и другие схемы, чтобы компенсировать слабости команды. Он попробовал 4-2-3-1, где Алекс Ивоби играл не восьмерку, а десятку. В теории в такой же роли может сыграть Адемола Лукман. Уже после травмы Ндиди и Бонифасе были 4-3-3, где опорника играл центральный защитник Чидози Авазим. Поиск баланса пока далек от успеха – в последней товарищеской встрече «суперорлы» проиграли Гвинее 0:2.

Сборная Нигерии – это добротные фланговые защитники (Осайи-Сэмюэл из «Фенербахче» или Айна из «Ноттингема» (скорее первый) – справа и Зайду из «Порту» – слева), неплохие центральные (Бэсси из «Фулхэма» и либо одноклубник Оздоева наполовину нидерландец Троост-Эконг, либо Аджайи из «Вест Бромвича»).

С опорной зоной есть проблемы без Ндиди, там сыграет либо защитник Авазим, либо Оньедика из «Брюгге». Выступающие в Англии Фрэнк Оньека и Джо Арибо – скорее восьмерки, хорошо проходящие чужой прессинг. Одному из них должно найтись место в старте, если команда будет играть в 4-2-3-1 с Ивоби на позиции десятки. Алекс (кстати, племянник легендарного Джей-Джея Окочи) часто играет восьмерку в 4-4-2/4-2-2-2.

Справа точно выйдет Сэмюэл Чуквуэзе, а вот по левой бровке вопрос. Капитаном достаточно молодой команды назначен опытный, но не самый звездный футболист – Мозес Саймон из «Нанта», на прошлом турнире на левой бровке казавшийся лучшим игроком «суперорлов». В таком случае при игре в два нападающих или с ярко выраженным оттянутым форвардом на эту позиции может отправиться Адемола Лукман, который составит компанию Виктору Осимхену, если того не подведет здоровье. Келечи Ихеаначо (если не выйдет в старте в двойке нападающих), Терем Моффи и Пол Онуачу, заменивший травмированного Умара Садика, могут усилить команду со скамейки.

Удивительно, но в состав сборной попал Ахмед Муса, рекордсмен сборной по количеству сыгранных матчей. Экс-армеец сейчас играет за «Сивасспор» и провел всего 2 игры в текущем чемпионате Турции. А вот Натан Телла из обоймы «Байера» на турнир не едет.

В целом Нигерия пребывает в поиске тренерских идей, но группа в целом благоволит «суперорлам». Ивуарийцы играют в атакующий футбол, а значит, их можно будет поймать на контратаках – самый подходящий сюжет для Жозе Пезейру. Экваториальная Гвинея как команда, испытавшая сильное испанское влияние, часто использует короткие передачи, а не самый высокий класс многих игроков может привести к контратакам «суперорлов». Гвинея-Бисау становится сильнее и обыграла нигерийцев в отборе, но имеет большие проблемы в обороне. Но при этом высока вероятность, что Нигерия закончит путь на турнире на первой же команде с хорошо организованной защитой.

Сборная Экваториальной Гвинеи дебютировала на КАН только в 2012-м благодаря тому, что принимала турнир совместно с Габоном, зато все 3 участия команды на континентальном форуме ознаменовались выходами в плей-офф. Представители бывшей испанской колонии в 2015-м, когда также принимали турнир, даже заняли четвертое место. Причем во всех случаях экваториальные гвинейцы вылетали из плей-офф от будущих финалистов турнира. Стоит отметить, что на каждом из этих трех турниров играл роль климатический фактор – помимо домашних Кубков, команда прошла в четвертьфинал в соседнем Камеруне на прошлом турнире. Раньше маленькая страна с населением меньше 2 миллионов человек активно привлекала в национальную сборную иностранцев, не имеющих отношения к стране. Но после изменения правил натурализации в мировом футболе заметную часть сборной составляют испанцы с экваториальногвинейскими корнями, многие из которых выступают в низших лигах бывшей метрополии.

Тренирует сборную Хуан Мича – местный специалист, выводивший ее в четвертьфинал два года назад. Он немного поработал ассистентом в испанских низших дивизионах, но большая часть его карьеры прошла в системе национальных сборных родной страны, он даже побывал в штабе женской команды.

Команда, как и многие связанные с испанским футболом, любит контролировать мяч. В переходных фазах в оборону могут быть уязвимы, но именно там играют два из пяти сильнейших игроков сборной – центральный защитник основы «Лас-Пальмаса» Сауль Коко и поигравший в «Кадисе», а ныне выступающий США игрок правого фланга обороны Карлос Акапо. У команды очень неплохой вратарь Хесус Овоно, выходящий за «Алавес» в Кубке Испании. Центр поля недосчитался одного из самых известных игроков страны – Педро Обианг из «Сассуоло» пропускает турнир из-за травмы. В его отсутствие главным игроком средней линии будет Хосе Мачин из «Монцы».

В нападении по-прежнему в строю капитан и легенда местного футбола Эмилио Нсуэ. У уроженца Балеар позади большой опыт игры за родную «Мальорку», был он и «Мидлсбро» времен их последнего захода в АПЛ. Прошедший через все молодежные сборные Испании универсал, в клубах играющих на флангах полузащиты и даже обороны, в сборной – центрфорвард, и именно он забил оба мяча команды в отборе к ЧМ-2026 (оба матча Экваториальная Гвинея выиграла). Помогать с фланга ему будет наполовину каталонец Ибан Сальвадор, уехавший в польскую лигу.

Экваториальная Гвинея отличается стильной и выстроенной игрой при не самом статусном составе. В нынешних реалиях могут дать бой Нигерии. Гвинея-Бисау прибавляет, но по организации команда Хуана Мича лучше. Поэтому есть шансы выйти из группы в четвертый раз из четырех.

Сборную Гвинеи-Бисау также тренирует местная легенда. Басиру Канде – местная легенда, он везет команду на четвертый КАН подряд, и до него команда ни разу не участвовала в турнире. При этом Гвинея-Бисау не одержала ни одной победы в финальной части турнира и не выходила из группы.

При этом стоит отметить, что с каждым новым созывом команда становится крепче, приглашая репатриантов из Португалии, Испании, Франции и даже Бельгии. Среди них стоит отметить сыгравшего один матч за португальцев центрбека Эдгара Иэ из «Трабзонспора», правого защитника Убуланга Мендеша, выступающего за «Альмерию», вингера, поигравшего за «Спортинг» и «Штутгарт» Карлуша Мане и форварда «Зюльте-Варегема» Зинью Гану. Из тех, кто давно в сборной, упоминания достойны центрбек «Метца» Фали Канде, побывавший в «Бенфике» опорник Алфа Семеду и правый защитник Нану, поигравший за «Порту».

Главная звезда Гвинеи-Бисау – Мама Балде. Он может сыграть и в центре нападения, и на фланге. В «Труа» он был лидером, а вот уровень «Лиона» пока не тянет. Из занятного – в команде есть игрок по имени Зидан Банжаки, поигравший в одной команде с сыном Зизу Энцо. Есть в составе Гвинеи-Бисау и два человека, связанных с российским футболом – Зе Турбо представляет «Пари НН», а центрхав Жаниу Бикел прошлой весной залетал в «Химки». Последний, правда, на данный момент травмирован, но остается в заявке.

В товарищеском матче перед КАН Гвинея-Бисау проиграла команде Мали со счетом 6:2. Но этот матч может быть не показательным – команда Канде играла без нескольких основных защитников и вратаря-капитана Жонаша Мендеша. При этом Гвинея-Бисау, несмотря на неплохой состав и выездную победу над Нигерией в отборе, кажется аутсайдером группы – у их тезок из Экваториальной Африки игра кажется более организованной.

Группа В: Руи Витория, а еще Гана, которая играет в британский футбол

Здесь есть интерес для спартаковских и краснодарских болельщиков, вечные братья и редкие гости турнира с парой заметных игроков.

В квартете сыграют команды Египта, Ганы, Кабо-Верде и Мозамбика. Начнем с египтян.

Главный тренер самой титулованной сборной континента (7 побед на КАН) – небезызвестный Руй Витория. Экс-наставник «Спартака» и «Бенфики» отличается от успешных предшественников последнего времени во главе «фараонов». Эктор Купер и Карлуш Кейруш доходили до финала КАН с прагматичным футболом, нынешний же тренер египтян больше склонен к контролю мяча и доминированию. Ресурсы команды в атаке позволяют играть ярче. Мохамед Салах в представлении не нуждается, но бок о бок с ним будут играть два футболиста, прогрессирующих в европейских чемпионатах. В центре нападения хорош в «Нанте» Мостафа Мохамед. А слева, вероятнее всего, выйдет Омар Мармуш из «Айнтрахта». В клубе его профильная позиция – центральный нападающий, из-за чего его место в стартовом составе сборной нестабильно при схемах 4-2-3-1 и 4-3-3. Но он имеет большой опыт игры слева и, вероятно, выйдет в основе на первую игру, так как Махмуд Трезеге получил небольшую травму.

Скамейка в атакующей в группе у «фараонов» достойная, и там много игроков, пробовавших свои силы в Европе – Ахмед Хассан, Кахраба, на позиции десятки в 4-2-3-1 может выйти профильный вингер Зизо. Небольшое беспокойство для игры в доминирование вызывает центр поля из-за того, что самый статусный его игрок – Мохамед Эль-Ненни – получает мало игровой практики в клубе. Зато открытием турнира и глубинным конструктором египетских атак может стать Эмам Ашур, ярко проявивший себя на клубном чемпионате мира в составе «Аль-Ахли».

В защите – вечный Ахмед Хегази, но большего внимания стоит невысокий 24-летний Мохамед Абдельмонем из все того же «Аль-Ахли». Дебютировавший за сборную за месяц до прошлого КАН защитник сразу вошел в символическую сборную турнира. Если отыграет на должном уровне этот континентальный форум, может рассчитывать на переезд в Европу. Из важных игроков обоймы пропускает турнир из-за травмы только центральный/правый защитник Эль-Венш, порвавший крестообразные связки. Вратари остались с прошлого КАН.

Египет выглядит фаворитом группы – у остальных команд проблем намного больше. Но перспективы в плей-офф оценить можно будет в зависимости от формы игроков центра поля на турнире.

Сборная Ганы. Ее возглавляет Крис Хьютон – известный в АПЛ тренер с ганскими корнями. Он умеет ставить британский футбол старой школы, и именно при нем лучший период своей карьеры переживал Энди Кэрролл. Однако есть скепсис, что такой стиль принесет результат – в Гане появилось несколько технически одаренных игроков (Кудус, Пэйнтсил), которые способны на больший креатив. Результаты команды в отборочных матчах ЧМ также не внушают оптимизма: команда лишь в самой концовке дожала Мадагаскар, на выезде умудрилась проиграть Коморам, а уже в товарищеском матче перед КАН «черные звезды» сыграли вничью с Намибией.

Кроме того, Гана уже потеряла главную звезду – Томаса Парти, у которого этот сезон пошел насмарку из-за травм. Теперь за старшего в опорной зоне – Салис Абдул Самед из «Ланса». И буквально перед турниром повреждение получил Мохаммед Кудус, и его участие в первой игре турнира под вопросом. У команды есть и другие потери перед турниром. Не сыграют на этом КАН Камалдин Сулемана, Тарик Лэмпти, Дэниэл Кьере и молодой полузащитник «Зальцбурга» Аманква Форсон, а хавбек «Фиорентины» Альфред Данкан давно не играет в национальной команде из-за конфликта с федерацией. Также перед турниром получил повреждение центральный защитник Александр Джику, но он в заявке.

Какие новые лица появились в составе «черных звезд»? Стоит отметить двух футболистов с немецкими корнями – правого защитника/вингера Кингсли Шиндлера и крайнего нападающего Рэнсдорфа Кенигсдорфера. Первый имеет шансы на место в основе. Из молодых воспитанников местного футбола стоит отметить вингера Эрнеста Нуама, перешедшего в «Лион». Это еще один (вслед за Кудусом и Сулеманой) продукт академии Right To Dream, востребованный в европейском футболе.

Из ветеранов по-прежнему востребованы Андре и Джордан Айю, в атаке укрепились позиции Энтойна Семеньо из «Борнмута», единственный гол «черных звезд» в отборе на ЧМ пока забил баскский ганец Иньяки Уильямс. Кадры в атаке есть, но пока не видно системы игры. Поэтому выход из группы для ганцев будет непростым. Однако Кабо-Верде и Мозамбик – не те соперники, от которых нужно вылетать, хотя у островитян и лучше поставлена командная игра. При выходе со второго места в этой группе команда попадет на второе место в группе F (вероятнее всего, ДР Конго или Замбию – команды не самые звездные, но способные преподнести сюрприз). Я не вижу Гану по игре дальше четвертьфинала. Кадровые проблемы в опорной и безыдейная в данный момент атака (при любой схеме – 4-2-3-1 или 4-4-2) помешают.

Сборная Кабо-Верде давно стала стабильным середняком африканского континента, а на прошлом турнире под руководством нынешнего тренера Бубишты порадовала довольно структурной игрой по схеме 3-4-3 с качественно продвигающими мяч внешними центральными защитниками. Тогда «синие акулы» уступили только будущим чемпионам из Сенегала. В прошлом году команда почти всегда использовала 4-3-3, но перед КАН в товарищеском матче с Тунисом опробовала старую-новую схему с тремя центральными защитниками.

Характерной чертой островитян является то, что это возрастная команда. Возможно, с этим, а точнее, с минимизацией переходных фаз, помимо улучшения позиционной атаки, и связано использование прошлой схемы. Игроки Кабо-Верде, заставшие еще первое или второе участие этой команды на турнире – вратарь Возинья, центрбек Стопира, вингеры Гарри Родригеш и Райан Мендеш. Мог быть в составе еще и Джанини, но он получил травму. При этом в последнее время появилось несколько молодых и талантливых футболистов – центральный защитник Логан Кошта делал дубль за «Тулузу» в финале Кубка Франции, а вингер/форвард Брайан Тейшейра в прошлом сезоне был одним из лучших распасовщиков чемпионата Австрии.

Другая особенность команды – перебор качественных игроков фланга атаки. Помимо Мендеша и Родригеша, стоит выделить экс-манкунианца Бебе, ныне выступающего за «Райо Вальекано» и Жоване Кабрала из «Салернитаны». Из-за большого количества игроков этого амплуа в команде многие из них вынуждены выступать на других позициях. Бебе и Вилли Семеду – на фланге обороны, Тейшейра – на острие атаки. Вообще, центрфорвард – проблемная позиция для команды. Экс-игрок «Партизана» Рикарду Гомеш давно не играет за сборную из-за отношений с федерацией, у прекрасно нам знакомого Зе Луиша – та же история. Могли вызвать Дука из «Абердина», но Бубишта считает, что более подвижные нападающие подходят лучше.

Болельщики «Краснодара» могут последить за Кевином Ленини, но ему не гарантировано место в основе. Вообще представители Островов Зеленого Мыса нередко встречаются в клубах постсоветского пространства: Жоау Паулу представляет «Шериф», а Патрик Андраде – «Карабах».

Кабо-Верде по командной игре выглядит стройнее Ганы, несмотря на более низкий класс игроков. Предположу, что «синие акулы» окажут достойное сопротивление в борьбе за второе место в группе.

Сборная Мозамбика по именам и результатам – явный аутсайдер группы. Тренирует команду местный специалист Шикинью Конде, в качестве игрока много выступавший в Португалии, а затем тренировавший в бывшей метрополии молодежку сетубалской «Витории». В его команде, играющей по схеме 4-2-3-1, но редко переходящей на тройку оборонцев, выделяются оборонительные футболисты. Главная звезда – левый защитник «Атлетико» Рейнилду Мандава. Атакующей надеждой можно назвать Жени Катаму из «Спортинга», причем если в сборной он играет на фланге атаки, то в лиссабонском клубе выступает на позиции латераля.

Достоин упоминания возрастной центральный защитник Мешер, поигравший за «Бордо» и «Ренн». Также в составе команды самый возрастной футболист турнира – 40-летний плеймейкер Домингеш, почти всегда выходящий в основе с капитанской повязкой и дебютировавший за сборную в 2004-м.

Несмотря на проблемы у сборных Ганы и не самый сбалансированный состав Кабо-Верде, проход Мозамбика станет настоящей сенсацией. При этом благодаря неплохим оборонительным игрокам команда может отобрать 1-2 очка у претендентов на второе и третье места в квартете.

Группа С: чемпион, проблемный претендент и звезда Бундеслиги

В этом квартете сыграют сборные Сенегала, Камеруна, Гвинеи и Гамбии.

Начнем с действующих чемпионов континента – сенегальцев. Алиу Сиссе за годы работы во главе «львов Теранги» удалось построить максимально гибкую команду. Чаще всего сенегальцы играют по схеме 4-3-3, но были и 4-2-3-1 с Садьо Мане в роли «десятки», и 4-2-2-2 с двумя нападающими для насыщения штрафной против низкого блока соперника, и 4-4-2 оборонительного плана, где Идрисса Гейе играл на фланге полузащиты против ключевого атакующего игрока оппонента, встречалась и схема с тройкой центрбеков. Также Сиссе ротировал крайних защитников от более оборонительного (центрбек Абду Диалло) до более атакующего (переученный вингер Исмаил Жакобс) варианта.

Похожую тенденцию мы можем увидеть на этом турнире и на правом фланге – Юссуф Сабали из-за травмы может пропустить начало турнира, и у Алиу Сиссе выбор между переученным вингером, партнером Жакобса по «Монако» Крепеном Диатта и 21-летним вице-капитаном «Труа» Абдулаем Ндиаем, способным сыграть центрального защитника.

Мы видели Сенегал чуть больше года назад на крупном турнире. Что изменилось? Практически в каждом новом созыве «львов Теранги» появляются игроки со свежими для команды качествами. В центре обороны конкуренцию уехавшим на Ближний Восток Кулибали и Диалло (к слову, в Саудовскую Аравию летом отправились и другие лидеры команды – Эдуар Менди и Мане) составит Мусса Ньякате, отличающийся дальними вбросами из аута. К слову, все три центральных защитника могут играть вместе, раскрепощая двух монегасков по бровке.

В центре поля подрос Пап Матар Сарр, который на мяче даст гораздо больше, чем ветеран Шейку Куяте. Нампалис Менди и Идрисса Гуйе не молодеют, поэтому немалое количество игрового времени должен получить еще один универсальный футболист, проследовавший по маршруту «Женерасьон Фут» – «Метц» – Ламин Камара (ранее в лотарингский клуб из сенегальской академии приезжали Пап Марр и Исмаила Сарры и, конечно же, Мане). Молодой полузащитник отличается универсализмом (может играть и восьмерку, и глубже), качественным исполнением стандартов и поставленным дальним ударом.

На флангах будут решать Мане (если не будет десяткой, а на край не пойдет Абдалла Сима с потрясающим сезоном в Шотландии; также возможен вариант с Мане на бровке и Илиманом Ндиаем в роли оттянутого форварда) и Исмаила Сарр. В центре атаки впервые в качестве игрока старта будет играть Николас Джексон. Форвард «Челси» – наполовину гамбиец, и игра против исторической родины будет для него особенно. В центре нападения команда чуть потеряла в вариативности после травмы Булая Диа. Также из-за проблем со здоровьем из заметных сенегальских игроков пропустит турнир Буна Сарр, но о нем, кажется, стали забывать даже самые преданные фанаты «Баварии», тем более обойма на позиции правого защитника/латераля достойная.

Сенегал приобрел новых игроков с уникальными качествами под разного рода стандарты (Ньякате, Камара) и позиционную игру (Пап Матар Сарр). Старые звезды уехали в менее конкурентную лигу, но в сборной под началом требовательного Алиу Сиссе проблем с мотивацией у них не возникнет. «Львам Теранги» по силам защитить титул, главное – не натыкаться в плей-офф на команды, которые всем составом будут сидеть в обороне. Такой сюжет все еще остается зоной роста для команды Сиссе.

Камерунцы под началом Ригобера Сонга кажутся вторым, наряду с Ганой, претендентом на разочарование турнира. В последние полтора десятилетия «неукротимые львы» почти никогда не могут без скандалов на крупных турнирах. В их пользу это сработало только на КАН-17, когда ведомая Уго Броосом команда играла уже без Матипа, а также без Шупо-Мотинга. Нкулу и Абубакар периодически садились на скамейку, но именно они стали героями финала. В остальных случаях внутренние конфликты заметно мешали результату одной из самых статусных команд Африки. На этом турнире история может продолжиться. Главным скандалом вокруг «неукротимых львов» стала история с невызовом Эрика-Максима Шупо-Мотинга из-за напряженных отношений с федераций. К первому матчу может не успеть Андре Онана, скандаливший с Сонгом на чемпионате мира. Вряд ли когда-либо еще сыграет за сборную Жоэль Матип.

Есть и крупная потеря по травме в лице Бриана Мбемо, и творческие поиски в опорной зоне. В этот раз не вызваны ни Кюнде, ни Ум Гуэ, ни Жан Онана. Проспект «Брайтона» Карлос Балеба за сборную пока не играл. Сонг, периодически игравший на ЧМ в 4-2-2-2 без опорника-разрушителя, сейчас бросается в другую крайность, и это место в 4-3-3 занимает центральный защитник Умар Гонсалес. Кстати, нашего соотечественника Гаэля Ондуа тоже нет в составе, но на позиции восьмерки довольно богатый выбор в лице Нтчама, Кемена и Эллиотта, не говоря уж про Замбо-Ангисса.

Остается верить в бомбардиский талант Абубакара. И то, что Онана и Замбо-Ангисса сыграют на порядок лучше, чем за клуб в этом сезоне. Из молодых игроков, способных навязать конкуренцию звездам, стоит отметить форвардов Пеми Мумбанья из «Буде-Глимта» и Магри из «Тулузы». Справа в защите новое лицо – Тчамаде из «Сток Сити».

Болельщикам «Динамо» стоит поболеть за попавшего в последний момент Муми Нгамале и экс-игрока бело-голубых Клинтона Н`Жи. Но им еще предстоит выиграть конкуренцию у Нкуду или даже левого защитника Йонгва, игравшего на фланге атаки в последнем товарищеском матче и забившего.

«Неукротимые львы» – в поиске игровой идентичности, что в сложной группе может привести к проблемам с уверенным проходом дальше. Команда тяжело преодолела отбор и с трудом вышла из легкой группы с Бурунди и Намибией, постоянно меняет схемы, и не из гибкости, а из поиска оптимального варианта, часто выбывают лидеры. Не вижу ни одного аргумента, за счет чего камерунцы могут навязать борьбу Сенегалу за лидерство в квартете, да и у Гвинеи с Гамбией есть шансы на то, чтобы отобрать очки у подопечных Сонга. Но предположу, что «неукротимые львы» выйдут из группы, но увидеть их дальше четвертьфинала малореально.

Сборная Гвинеи при бывшем нападающем национальной команды Каба Диавара на посту главного тренера – тот тип середняка, который лучше играет от соперника. На прошлом КАН «слоны нации» сыграли 0:0 с Сенегалом, а в недавней товарищеской встрече победили 2:0 Нигерию. При этом на том же турнире гвинейцы уступили Зимбабве и Гамбии, а в недавнем отборочном матче ЧМ – Ботсване. Все это объясняется довольно просто. Лидер полузащиты Наби Кейта все чаще пропускает матчи из-за травм. В его отсутствие центр поля резко ориентирован на оборону. В теории что-то более креативное мог бы придумать анфант-террибль из «Барсы» Илайш Мориба, но пока он не может никак найти себя.

Связка в опорной зоне Амаду Диавара, поигравшего в Италии, но сейчас скатившегося до бельгийской лиги, и Абдулая Туре, слишком нацелена на оборону. Опорная зона у «слонов нации» могла бы быть еще крепче, если бы не отказ приезжать в команду после обострения политической ситуации на родине Мади Камара из «Олимпиакоса». Центр защиты у команды тоже добротный – в связке с Муктаром Диакаби из «Валенсии» выходит Сайду Соу из «Страсбура», а дублирует их вице-капитан «Янг Бойз» Мохамед Камара. У команды страдает правый фланг обороны, поэтому Диавара на прошлом турнире переходил на схему с тремя центральными защитниками.

Главная звезда команды, конечно же, Серу Гирасси, проводящий прекрасный сезон в «Штутгарте» (17 голов). Однако перед турниром гвинейские болельщики узнали тревожную новость – бомбардир получил небольшую травму. Но оказалось, что ничего серьезного нет, и, вероятнее всего, форвард сыграет против Камеруна. Если что, его готовы подменить одноклубник Далера Кузяева Мохамед Байо и очень талантливый 18-летний форвард «Бастии» Фасине Конте. Болельщикам «Локомотива» же команда будет интересна из-за Франсуа Камано, стабильно выходящего в основе на фланге атаки.

Гвинея должна пользоваться, как бы цинично это ни звучало, деморализованным состоянием Гамбии и проблемами Камеруна. «Слоны нации», даже если займут третье место в группе, должны оказаться теми, кто выйдет в плей-офф.

Сборная Гамбии попала в новостные сводки из страшной истории в самолете. До этого гамбийцы бойкотировали тренировку из-за нерешенного финансового вопроса после выхода в финальную стадию турнира. Все эти факторы могут деморализовать очень симпатичную и организованную команду, созданную бельгийцем Томом Саинтфитом. «Скорпионы» под его руководством вышли в четвертьфинал прошлого дебютного Кубка Африки. При этом они играли со своими нынешними соперниками – победили в плей-офф Гвинею, но вылетели от Камеруна. На том турнире гамбийцы впечатлили тактической гибкостью, дальними ударами (Абли Джаллоу и Муса Барроу трижды попадали в каркас ворот со штрафных) и оборонительной работой вингеров, в результате которой схема 4-3-3 превращалась в 6-3-1.

При необходимости «скорпионы» могут играть и в 3 центральных защитника. Кадры для этого есть: игрок «Бешикташа» с опытом Серии А Омар Колли, наполовину швед Ноа Сонко Сундберг из «Лудогорца» и побывавший в «Андерлехте» Бубакар Санне, которого может менять Джеймс Гомес из пражской «Спарты».

Другой особенностью команды является большое количество талантливых игроков фланга атаки. Вдобавок к Мусе Барроу и Абли Джаллоу, подросли игрок основы «Генка» Алиу Фадера и вингер ротации «Фейеноорда» Якуба Минте, что делает команду еще более опасной в контратаках. Барроу в случае необходимости может занять позицию центрального нападающего, где нет звездных игроков. Но в сборную вернулся экс-ростовчанин Али Соу, который займет место в ротации.

При этом кажется, что нефутбольные факторы и слишком сложная группа не позволят гамбийцам сотворить новую сенсацию и из группы они выйдут вряд ли. Камерун при определенных схемах уязвим к контратакам, а Гвинея слаба в позиционном нападении, но стоит ли об этом говорить, когда «скорпионы» едут на КАН в тяжелом психологическом состоянии?

Группа D: лучшая полузащита, сборная быстрых вингеров и самая прогрессирующая африканская команда

В этом квартете сыграют команды Алжира, Буркина-Фасо, Мавритании и Анголы.

В сборной Алжира решили не впадать в крайности. Триумфатор КАН-19 и очень строгий тренер Джамель Бельмади продолжает работу, несмотря на провал на последнем Кубке Африки и драматический невыход на чемпионат мира. За последний год ему удалось пересобрать команду. Остались многие ветераны, играющие за команду от 10 лет и больше (Мболи, Манди, Марез, Фегули, Слимани, Бунеджа), кто-то из опытных игроков перезапустил свою карьеру (Бенталеб вошел в символическую сборную первого круга Лиги 1 по версии L’Equipe), появились ряд классных репатриантов (Ауар, Шаиби, Аит-Нури) и новых звезд (Амура).

В воротах все больше играет наполовину француз Антони Мандреа из «Кана». Раис Мболи – на ближайшей подмене.

Защита выглядит крайне сбалансированной в возрастном и качественном плане. Юсеф Аталь, позволивший себе ксенофобные комментарии, по-прежнему на заметных ролях в сборной справа в обороне. Рядом с ним будет располагаться опытный Аисса Манди. А вот дальше есть небольшие изменения по сравнению с прошлыми турнирами. Приучивший нас к универсализму Рами Бенсебаини все чаще выходит в центре обороны, что не мешает ему толково подключаться к атакам: в товарищеском матче против Того он оформил дубль. Если Бельмади посчитает надежность первее всего, он отправит игрока «Боруссии» налево, а в центре выйдет Ахмед Туба из «Лечче». Слева теперь основной – Раян Аит-Нури, больше нацеленный на атаку.

В полузащите с возвращением в сборную после четырехлетней паузы Набиля Бенталеба вариантов много. Основным опорным сейчас является именно полузащитник «Лилля». Его может добротно подменить Рамиз Зерруки из «Фейеноорда». Все глубже и глубже в клубе с годами играет Софьян Фегули – когда-то яркий вингер утратил скорость, но сохранил игровой интеллект, из-за чего в «Фатих Карагюмрюке» используется на позиции опорного хавбека, но может сыграть и восьмерку. У Бельмади в 4-3-3 довольно устойчивые требования к центральным полузащитникам. Над опорным всегда, когда здоров, играет Исмаэль Беннасер. Он помогает «фенекам» выходить из-под прессинга и организовывать свой прессинг. Другой центральный полузащитник больше сконцентрирован на создании большинства в полуфлангах, креативе и последнем пасе. Сейчас основной кандидат на эту позицию – Фарес Шаиби из «Айнтрахта». Его конкуренты – другой лионец Уссем Ауар и вечный Фегули.

Справа в атаке место закреплено за Риядом Марезом, в центре – конкуренция между ветеранами Слимани и Бунеджа, в которой в последнее время нет явного победителя, слева – любимый игрок Бельмади Юссеф Белаили. В молодости он попадался на употреблении кокаина, вся его европейская карьера включает дубль «Анже», «Аяччо» и «Брест», но благодаря работоспособности, дисциплине и игре от флажка до флажка вингер сажал на скамейку более статусных игроков – от Ясина Браими 4,5 года назад до не попавшего в заявку, хоть и полностью здорового, Саида Бенрахма сейчас. Ситуативно на этом фланге могут сыграть тот же Шаиби и Адам Унас.

Из пропускающих турнир по причине травмы стоит отметить Амина Гуири, временно сажавшего Белаили на скамейку. Анди Делор вряд ли сейчас стал бы усилением для команды.

Алжиру очень повезло с группой. У буркинийцев несколько важных игроков могут пропустить турнир или его старт из-за проблем со здоровьем, а два других соперника просто слабые. Сильнейшая полузащита и сбалансированная оборона дают шанс «фенекам» всерьез побороться за повторение своего достижения 2019 года.

Сборная Буркина-Фасо приучила нас, что периодически долетает до самых высоких стадий, трижды за последние 11 лет заняв места в первой четверке. Сейчас «жеребцов» тренирует француз Убер Велюд, давно работающий в Африке и дважды выигрывавший чемпионат Алжира. У буркинийцев уже получались успехи с такого рода тренерами – Паулем Путом и Паулу Дуарте. В этот раз представители «родины честных людей» привезли команду с очень сыгранной защитной линией. Вратарю Эрве Коффи всего 27, но он является оплотом надежности «жеребцов» уже долгое время и сделал достойную карьеру в Бельгии. Защита почти полностью, кроме ветерана Стива Яго, состоит из прогрессирующих игроков. Исса Каборе дорос до АПЛ, Эдмонд Тапсоба по этому сезону кажется претендентом на звание лучшего защитника Бундеслиги, бок о бок с ним растет Адамо Нагало – очередной крутой африканец из «Нордшелланда».

Средняя линия после ухода Шарля Каборе без звезд, а вот одной из отличительных фишек «жеребцов» уже из поколения в поколение становится позиция вингеров. Джонатан Питруапа и Прежюс Накульма зажигали на прошлых Кубках Африки, неким мостиком от их поколения к нынешнему стал Бертран Траоре (но его участие в первом матче под вопросом), не раскрылся из-за тяжелой травмы, но включен в нынешний состав Ассан Банде, а взошедшей в последние зоны звездой стал Данго Уаттара. На острие атаки в отсутствие травмированного кузена Бертрана Траоре Лассана из «Шахтера» развернется конкуренция между здорово играющим спиной к воротам Мохамедом Конате из «Ахмата» и более быстрым Абдулом Тапсоба из «Амьена». Кадровые проблемы на последнем сборе вынудили

Велюда пойти на странный эксперимент с грозненцем на левом фланге, но вряд ли он имеет под собой перспективу и развитие.

Одним из мотивирующих буркинийцев факторов может стать то, что часть игроков команды родились в северных приграничных районах Кот-д’Ивуара, где традиционно проживает много выходцев из более бедных Буркина-Фасо и Мали. При этом команда приучила нас к

тому, что чередует крутые турниры и неудачные. Соперники снизу кажутся слишком слабыми, чтобы «жеребцы» волновались за свое место в плей-офф, а Алжир слишком силен. Второе место выводит, вероятно, на Тунис в 1/8. В этот раз против буркинийцев сыграет слабый центр поля и местами короткая скамейка.

Мавритания – одна из самых прогрессирующих сборных Африки. Страна, где де-факто до сих пор существует рабство, до середины 2010-х была в числе мировых футбольных аутсайдеров вместе с азиатскими и африканскими карликами. Расширение турнира способствовало трем, включая нынешнее, попаданиям мавританцев на КАН, но пока они за 6 матчей набрали всего 2 очка. Ситуацию призван изменить франко-коморский тренер Амир Абду, сотворивший сенсацию с родной сборной на прошлом турнире. Там островитяне показали современный прессинг, выбили Гану и с полевым игроком в воротах достойно бились против Камеруна в 1/8. В отборе на этот турнир мавританцы выбыли статусную сборную Габона.

По-настоящему заметных игроков в команде немного. Вратарь Бабакар Ньясс поиграл за «Эйпен» и «Тонделу», а теперь выступает в Лиге 2 за «Генгам». Есть игроки из румынского и хорватского чемпионатов. По громкости имен выделяется атакующая группа. Абубакар Камара поиграл в АПЛ за «Фулхэм», а теперь выступает за эмиратскую «Аль-Джазиру». Рядом с форвардом готов выйти недавно приглашенный в сборную открытие нынешнего бельгийского сезона, левый вингер «Сент-Трюйдена» Абубакари Койта. С лавки вместо Камара готов подняться заметный в Турции Сулейман Дукара. Особенность команды – много уроженцев Сенегала смешанного происхождения.

Мавританцы могут рассчитывать на борьбу за первый выход из группы. Потенциально крепкая Ангола выглядит очень проблемной изнутри, а буркинийцы могут оказаться слабее, чем 2 года назад. Абду ставит современный футбол, и его может хватить для третьего места в группе.

А вот сборная Анголы кажется командой, из-за кадровых проблем способной сыграть ниже своего возможного уровня. «Черных антилоп» на турнир повезет португалец Педру Гонсалвеш, все успехи которого связаны с молодежным футболом. В африканской стране он тренировал юниорскую, юношескую и молодежную сборные и вывел команду U17 на чемпионат мира впервые в ее истории. На предстоящем турнире он недосчитается ряда футболистов. Форвард «Фиорентины» Мбала Нзола не сыграет по личным причинам, на его месте выйдет Мабулулу или экс-игрок системы «Спортинга» Желсон Дала. Оба не отличаются результативностью в этой системе. Фланги у команды быстрые и ориентированные исключительно на игру на пространстве. Там сыграют самый дорогой игрок команды Зиту Лувумбу из «Кальяри» и бывший нижегородец Милсон.

В сборную давно не вызывается краснодарец Батчи, хотя по осени он был одним из лучших в команде Сергея Галицкого и, в отличие от двух перечисленных, гораздо лучше умеет открываться в инсайдной зоне в позиционном нападении. При этом на эту же позицию вызван Жереми Бела с 45 минутами за «Клермон» в этом сезоне Лиги 1. Такой кадровый подход не оправдывает себя: в играх, где нужно играть от себя, ангольцы испытывают трудности против команд, не превосходящих в классе. В прошлом году «черные антилопы» не обыграли Маврикий, Мадагаскар и Мозамбик, и вообще основной состав команды забил 4 мяча в 8 матчах.

Стоят упоминания атакующий хав Фреди, долго игравший в турецкой элите, опорник Шоу, выступающий за хайфский «Маккаби» и когда пробовавшийся в «Лилле» и левый защитник «Гента» Нуриу Фортуна (он может пропустить первый матч из-за травмы).

Защитник «Лиона» Клинтон Мата давно не играет за сборную из-за конфликтов с федерацией. Экс-ростовчанин Баштуш доехал до Бразилии, а со сборной закончил. Элдер Кошта не вызван в сборную из-за пребывания в статусе свободного агента. Большие кадровые потери в атаке и специфические тренерские решения могут отправить ангольцев ниже Мавритании. Держать оборону против кого-то из превосходящих в классе они смогут, но вот сыграть хотя бы в одном матче от себя – далеко не факт.

Группа Е: орлиное дерби и противостояние команд, которые до начала 90-х были в одной стране

В квартете сыграют сборные Туниса, Мали, ЮАР и Намибии.

Сборная Туниса впервые за последнее время не сменила тренера после крупного турнира. Джалел Кадри выстроил на чемпионате мира структурную команду в схеме 3-4-3. До выхода из группы не хватило самую малость, несмотря на то, что по нефутбольным причинам тренер не выпускал в первых двух матчах в старте Вахби Хазри. Второй бомбардир в истории сборной завершил карьеру в ней после мундиаля, и тренер потихоньку перестраивает команду вокруг новых лидеров и с новой схемой 4-3-3, больше подходящей для позиционных атак.

Если на острие по-прежнему выходит опытный Таа Яссин Хенисси, то одним из главных открытий турнира должен стать вингер Элиас Ашури. В составе блеснувшего в еврокубках «Копенгагена» он – лучший ассистент в чемпионате Дании, а в сборной потеснил ветерана Наима Слити. Другой опытнейший игрок Юссеф Мсакни займет позицию второго инсайда.

В центре поля сыграет нацеленное в основном на разрушение трио Эльес Схири – Аисса Лаидуни – Хамза Рафья, иногда кого-то из последних двух меняет Анис Бен Слиман. Схири часто играет самого глубокого опорника, хотя в клубной карьере здорово подключается вторым темпом в чужую штрафную. В обороне выйдут Валид Кешрида (менее вероятно – Янн Валери) – справа, один из пенальтистов команды Мехди Мерия и экс-рубиновец Монтассар Тальби – в центре. Интересующий российские клубы Алаа Грам – в запасе. Слева есть разные варианты, но стоит обратить внимание на Али Маалула – тунисский Роберто Карлос забил за карьеру 90 мячей со штрафных и пенальти. В воротах Бешир Бен-Саид вытеснил из основы после ЧМ Аймена Дахмена.

Несколько известных игроков «карфагенских орлов» пропустят турнир по разным причинам, но только отсутствие универсала из «Касымпаши» Мортада Бен Уанеса, способного сыграть на фланге и обороны, и полузащиты, в текущей форме добавило бы качества команде. Дилан Бронн сел на глубокую лавку «Салернитаны», Ферджани Сасси проигрывает конкуренцию не только основной тройке центрхавов, но и Бен Слиману с Бен Ромданом. Ганнибал Меджбри слишком нестандартен для структурной команды Кадри, да и играет в клубе мало. Саиф-Эддин Кауи также мало играет за клуб, а конкуренция на фланге атаки в сборной увеличилась.

Благодаря структуре игры тунисцы даже в отсутствие звезд первой величины способны пройти очень далеко, полуфинал вполне реалистичен. В своей группе они выглядят самой сбалансированной командой.

Сборная Мали в последние годы после появления нового поколения, массово проявляющего себя в «Зальцбурге», превратилась в команду несбывшихся надежд. То вылетят на Кубке Африки от Экваториальной Гвинеи, то пропустят чемпионат мира из-за нелепого автогола будущего сочинца Сиссоко. Исправлять ситуацию на посту главного тренера призван франко-малиец Эрик Шелль, родившийся в Кот-д’Ивуаре. В качестве игрока был заметным защитником в Лиге 1, выступая за «Валансьенн». Под его началом команда старается играть ярче в атаку, чем прежде. В товарищеских матчах «орлы» победили Саудовскую Аравию (3:1) и Гвинею-Бисау (6:2). Команда варьирует схемы 4-2-3-1, 4-3-1-2 и 4-3-3 и традиционно, еще со времен Мамаду Диарра, Момо Сиссоко и Сейду Кейта, надеется на качественных футболистов в центре поля. В атаке статусных игроков сейчас нет, но последняя контрольная встреча внушает оптимизм.

Малийцы – одна из команд, наиболее пострадавших от травм. В центре поля стало меньше опций из-за травм однофамильцев из АПЛ Абдулая и Шейка Дукуре. Опорник «Страсбура» Ибраима Сиссоко не попал даже при снижении конкуренции. Заметно сдал и не попал в список крайний хав «Стандарда» Мусса Дженепо. Вылетел один из лучших крайних защитников прошлого КАН – Массадьо Айдара из «Ланса». Не смогут принять участие в турнире форварды Эль-Биляль Туре и Ибраима Коне, а репатриировать Алассана Плеа не получилось.

Центр поля – главная гордость команды. Лидером, конечно, будет уроженец Кот-д’Ивуара Ив Биссума. Одно или два места рядом с ним в зависимости от тактической задачи должны занять футболисты, связанные с «Зальцбургом» – более оборонительный Диади Самассеку, сбалансированный Мохамед Камара и восьмерка Амаду Айдара. Одно из мест выше наверняка займет Камори Думбия, недавно отметившийся покером в матче Лиги 1, а вот его однофамильцу, поигравшему в РПЛ, Муссе, место в старте не гарантировано. По поводу атаки прогнозировать сложно. Секу Койта восстановился после травмы и должен играть в старте, а вот место его одноклубника Доржелеса Нене под вопросом – в последних матчах все эффективнее опытный Юссуфу Ньякате из эмиратской лиги.

Главная звезда защиты и капитан сборной – играющий справа Амари Траоре из «Реала Сосьедад». Симпатично смотрится центр обороны из Сику Ньякате из «Браги» и Кики Куяте из «Монпелье», последнего может подменять Мамаду Фофана из «Амьена».

Малийцы при нынешнем тренере стали лучше (хотя не всегда – проигрывали Гамбии и играли вничью с ЦАР) играть в позиционном нападении, однако нет уверенности в стабильности ресурсов впереди против прагматичных соперников. Тунис смотрится цельнее, а второе место в этой группе с высокой степенью вероятности выходит на Марокко, что означает потенциальный вылет в 1/8 финала.

Сборную ЮАР везет на турнир триумфатор КАН-17 в составе сборной Камеруна Уго Броос. Бельгиец известен умением создавать игровую дисциплину из не самых звездных футболистов. В ЮАР это получается скорее неплохо, победа над Марокко к квалификации КАН компенсирует неожиданное поражение от Руанды в отборе на ЧМ и недавние 0:0 в товарищеском матче с Лесото. Пропустят турнир известные в Европе нападающие Лайл Фостер (ментальные проблемы) и Лебо Мотиба (травма).

Броос решил не вызывать игравшего в отборе заметного в MLS вингера Бонгокуле Хлонгване, а также его коллегу по амплуа из «Морейренсе» Кобамело Кодисанга. В атаке основная надежда «бафана-бафана» будет на двух из трех легионеров команды. Перси Тау из египетского «Аль-Ахли» и одноклубник Александра Кокорина Михлали Маямбела займут места на флангах атаки в схеме 4-2-3-1, но каждый из них может сыграть на острие. В отборе основным результативным центрфорвардом был Захеле Лепаса из «Орландо Пайретс». Третий легионер команды – Яя Ситоле из «Тонделы».

В остальном за «бафана-бафана» выступают игроки из местного чемпионата, не слишком знакомые зарубежному зрителю. В России это не касается экс-ростовчанина Сиянды Кулу. ЮАР повезло в группе с соседями из Намибии – одной из слабейших команд турнира, с Мали тоже можно брать очки. Но дальше 1/8 в «бафана-бафана» я не верю.

Сборную Намибии тренирует самый известный игрок за всю историю страны Коллин Бенджамин, долго и успешно выступавший за «Гамбург». В отборочном турнире намибийцы обыграли Камерун, но это можно списать на фактор географического расположения столицы страны Виндхука, расположенной на высоте 1628 м. А вот недавняя ничья с Ганой в товарищеском матче почетнее даже с учетом кризиса у «черных звезд». Намибийцы – одна из самых беззвездных команд турнира. Большинство игроков выступают на родине, в чемпионатах соседних Ботсваны и ЮАР.

Есть и необычные случаи вроде игроков из косовской лиги. Стоит отметить правого защитника основы «Дерби Каунти», ныне выступающего в английской Лиге 1, Райана Ньямбе, лучшего бомбардира в истории национальной команды Петера Шалулиле, левого вингера Деона Хотто и рекордсмена сборной по числу проведенных матчей защитника Дензила Хаосеба. В целом в команде достаточно много возрастных игроков. Несмотря на не идеальное состояние Мали и ЮАР, Намибия в этой группе выглядит явным аутсайдером и выход в плей-офф будет подобен чуду.

Группа F: герои мундиаля, медное дерби и загадка с подножия Килиманджаро

В этом квартете сыграют команды Марокко, ДР Конго, Замбии и Танзании.

Марокканцы сохранили тренера, структуру игры в схеме 4-3-3 и везут всю основы с триумфального чемпионата мира и еще усилили обойму. Яссин Буну, Ромен Саисс и Софьян Буфаль уехали на Ближний Восток, и позиции двух последних в сборной чуть пошатнулись. Вместо капитана теперь иногда выходит принадлежащий «Барсе» 20-летний центрбек «Бетиса» Шади Рияд. А на позицию Буфаля сразу несколько кандидатов. Нередко выходит бывший и нынешний одноклубник Рияда Абде Эззальзули. Другой вариант – выходящий в ротации «Байера» Амин Адли. На позиции креативной восьмерки, которую занимал Селим Амалла, также заметен апгрейд.

Тут у Валида Реграги сразу три кандидатуры. Основная – пропустивший чемпионат мира из-за травмы Амин Харит, также способный сыграть на фланге. Вторая – столь же универсальный и проводящий потрясающий сезон в ПСВ Ифдсмаэль Сайбари. Третья – прогрессирующий в «Генке» Биляль Эль-Ханнус.

Стоит обратить внимание и на другие изменения, произошедшие с «атласскими львами» после мундиаля. В атаке подменять Эн-Несири могут пропустивший катарский форум из-за травмы Тарик Тиссаудали и проводящий хороший сезон за «Олимпиакос» Аюб Эль-Кааби. Это позволило отказаться от услуг Валида Шеддира, на мундиале запомнившегося ужасающей реализацией моментов.

Еще есть два интересных игрока из центра поля. 195-сантиметровый Амир Ричардсон из «Реймса», сын афроамериканского баскетболиста и марокканки, готов при необходимости подменить Аззедина Унахи. А игрок ротации «Болоньи» Уссама Эль-Аззузи может подменять Софьяна Амрабата.

Никто из важных марокканских игроков не вылетел до турнира, но в первом матче под вопросом участие Нуссаира Мазрауи (его может заменить Яхья Аттият-Алла), Софьяна Буфаля и, возможно, Амрабата, равноценной замены которому нет. Везет, что начинает команда Реграги матчем против Танзании. Марокканцы сохранили и усилили состав, блестяще выступивший в Катаре, но осталась ли та химия между игроками после появления более молодых футболистов и отъезда ряда ментальных лидеров на футбольную периферию? Конечно, Зиеш, Хакими, Эн-Несири по-прежнему в игре, но часто арабские сборные зависимы от эмоций и редко выдают серию успешных турниров. Исключением был Египет Хасана Шехаты, но и тот не пробился на мундиаль.

С мотивацией на турнир у «атласских львов» проблем нет – они единственный раз выигрывали КАН в 1976-м. Но вот не будет ли фактора недооценки соперников? В этом смысле уже потерпевший неудачу Алжир и дважды оказывавшийся в шаге от титула в последние годы Египет выглядят по шансам едва ли хуже.

Еще один момент скепсиса – насколько круты будут «атласские львы» в позиционном нападении? В Катаре они сознательно отказывались от мяча, а игра от себя поставит в другие условия Амрабата (знаком по «Фиорентине», скепсиса меньше) и Унахи (вопрос, в клубной карьере не вышел на новый уровень, несмотря на повышение).

Сборная ДР Конго, несмотря на очень добротный состав, в последнее время нестабильна и порой проигрывает командам, уступающим в классе, наподобие Судана. Тренирует конголезцев француз Себастьян Дезабр. В 2019-м он построил очень симпатичную сборную Уганды, обыгравшую как раз «леопардов» в группе и вылетевшую от Сенегала в 1/8. До этого специалист выигрывал чемпионаты Туниса и Анголы.

Конголезцы – команда, в составе которой талантливых атакующих игроков больше, чем заметных оборонцев или опорников. При этом есть конкуренция в воротах: сразу два голкипера представляют французские клубы. Причем Лионель Мпаси-Нзо из Лиги 2 – основной, а Димитри Берто, отыгравший два десятка матчей за «Монпелье» – его сменщик. Если фланги обороны у «леопардов» неплохи – брат игрока «Милана» Жедеон Калюлю, выступающий за «Лорьян», справа, и Артюр Масуаку слева, то в центре обороны достойного партнера у Шанселя Мбемба нет. Остальные – игроки французской Лиги 2 или шотландских середняков. В связи с этим немного удивительным выглядит отказ Дезабра от Мервея Бокади из «Стандарда». Вдобавок, Мбемба при предыдущих тренерах благодаря хорошему первому пасу часто играл в опорной зоне.

В центре поля практически безальтернативна пара Самюэля Мутуссами из «Нанта» и наполовину швейцарца Шарля Пикеля из «Кремонезе». Пара заметных игроков, которые могли вытеснить последнего, Эдо Кайембе из «Уотфорда» и Самюэль Бастьен из «Касымпаши», травмированы. В атаке же выбор у Дезабра широк. На позиции десятки выступает экс-игрок «Челси» Гаэль Какута. Одно из мест на фланге атаки забронировано за Йоаном Висса из «Брентфорда», за второе борются спартаковец Тео Бонгонда, Силас Катомпа-Мвумпа из «Штутгарта», изначально попавший в Европу по поддельным документам, способный сыграть «десятку» вингер «Вест Бромвича» Гради Диангана и номинальный нападающий Мешак Элиа из «Янг Бойз». На данный момент больше всего времени получает представитель красно-белых.

В атаке первоочередным выбором является опытнейший Седрик Бакамбю. Лучший бомбардир чемпионата Португалии Симон Банза из «Браги» пока не показал себя в национальной команде и, скорее всего, начнет турнир в запасе. Периодически на этой позиции выходит Элиа. У конголезцев много ярких атакующих игроков, несколько приличных защитников, но заметное проседание со вторым центрбеком и в опорной зоне.

Марокко, обыгравшее «леопардов» в стыках на пути в Катар, очевидный фаворит группы, Танзания – очевидный аутсайдер. Шансы конголезцев и их соседей из Замбии примерно одинаковы, и я даже рискну предположить, что замбийцы обойдут подопечных Дезабра из-за фактора более опытного и кубкового тренера.

Сборная Замбии давно не участвовала в континентальных турнирах – с того самого поколения, которое под началом Эрве Ренара сенсационно выиграло Кубок Африки в 2012-м. На этот КАН «медные пули» попали под руководством одного из самых известных специалистов форума – Аврама Гранта. Под руководством израильтянина замбийцы показывают зрелищную атакующую игру, забив 18 мячей в 10 матчах.

Есть проблемы в обороне, где на данный момент нет заметных в серьезных европейских клубах игроков в расцвете сил. Зато атака радует глаз и способна на подвиги. В отборе на КАН «медные пули» разгромили сборную Кот-д’Ивуара (3:0), пусть и вышедшую в экспериментальном составе.

Замбийцы – самая «российская» команда КАН. Точно за «медных пуль» будут болеть в Туле. Среди подопечных Гранта – сразу три игрока «Арсенала» – главный ветеран сборной центральный защитник Стоппила Сунзу, забивший решающий пенальти в финале КАН-2012, Кингс Кангва и раскрывшийся в Италии Ламек Банда. Туляков могло быть и четверо, но старший из братьев Кангва Эванс находится в плохой форме в китайском чемпионате.

Есть еще два футболиста, которых помнят российские болельщики. Фэшн Сакала выступал за вторую команду «Спартака», затем дорос до «Рейнджерс», с которым попал в финал Лиги Европы, а ныне выступает в Саудовской Аравии. Пэтсон Дака за российские клубы не выступал, но его помнят болельщики красно-белых, в ворота которых замбиец отправил покер в составе «Лестера». Все перечисленные футболисты – основа на своих позициях.

Кроме Даки и бывших представителей РПЛ, заметных игроков в составе сборной Замбии нет. Но большой кубковый опыт Гранта (вспомним, как лишь ошибка Джона Терри помешала взять Лигу чемпионов после неудачного старта сезона при Моуринью, вспомним финал Кубка Англии с обреченным «Портсмутом») даже несмотря на слабую оборону команды позволяет допустить, что замбийцы могут стать одним из открытий турнира. Мотивация хорошо выступить после долгого отсутствия и наличие медного дерби с ДР Конго в группе могут стать дополнительными факторами для успешного выступления команды.

Вдобавок, сборная, занимающая второе место в этой группе, попадает на вторую команду группы B. Ни Гана, ни Кабо-Верде не выглядят непреодолимыми соперниками в нынешнем состоянии, и у замбийцев есть шансы даже на четвертьфинал.

Сборная Танзании – одна из слабейших команд турнира с одним из самых загадочных тренеров. Алжирец Адель Амруш работал с пятью разными африканскими сборными среднего уровня и ниже и ни с одной не добился заметных успехов. Неожиданный факт его биографии – в 2005-м году специалист работал техническим директором луцкой «Волыни». Амруш пытается строить тактически гибкую команду, игравшую и 4-3-3 (основная схема), и 4-2-3-1, и по схемам с тремя защитниками. Но ресурсы у команды крайне ограничены.

Выделяются три человека. Капитан Мбвана Саматта, здорово проявивший себя в Бельгии, а когда-то чуть не начавший свою карьеру в московском ЦСКА, второй бомбардир нынешней сборной и свободный агент, большую часть карьеры отыгравший в странах Северной Африки и Ближнего Востока, по имени Саймон Хэппигод Мсува, и арендованный «Шахтером» у «Зюльте-Варегема» левый защитник/крайний хав/опорник Новатус Мироши.

Можно отметить еще 20-летнего атакующего хава Мориса Абрахама, изредка выходившего на поле под руководством Александра Кержакова в «Спартаке» из Суботицы, и опорника из крепкого середняка египетского чемпионата Химида Мками. В предварительном списке был имеющий танзанийские корни бомбардир «Буде-Глимта» Амаль Пеллегрино, но выступать за историческую родину он пока не намерен.

Прогноз – одна из слабейших команд турнира. Зацепить в этой группе одно очко будет за счастье.

Фото: AFP/SIA KAMBOU, ATTA KENARE, SIA KAMBOU, JOHN WESSELS, CHARLY TRIBALLEAU, DANIEL BELOUMOU OLOMO, PIUS UTOMI EKPEI, OZAN KOSE, ULRIK PEDERSEN, ALEX NICODIM, ABEER AHMED, WALEED ZEIN; Ahmed Gomaa, Lukasz Sobala,Francisco Macia, Irina R. Hipolito/Global Look Press; eastnews.ru/ISSOUF SANOGO, CHINE NOUVELLE/SIPA