Назовете лучших бомбардиров Европы в 2023-м? Здесь не только Кейн и Холанд

22 человека.

Проверим, как внимательно вы следили за топ-лигами в ушедшем 2023-м. Сможете назвать 22 лучших бомбардира европейских топ-чемпионатов?

⚽️ Тут только игроки, забивавшие в топ-5 лигах – Англии, Франции, Испании, Италии и Германии. Так что Криштиану Роналду можете не вспоминать.

⚽️ Считаются голы и в чемпионате, и в национальных кубках, и в еврокубках, и за сборные (даже в товарищеских матчах).

Вбивайте фамилии игроков и рассказывайте в комментариях, кого не вспомнили. Удачи!