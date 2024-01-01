Назовете лучших бомбардиров Европы в 2023-м? Здесь не только Кейн и Холанд
22 человека.
Проверим, как внимательно вы следили за топ-лигами в ушедшем 2023-м. Сможете назвать 22 лучших бомбардира европейских топ-чемпионатов?
⚽️ Тут только игроки, забивавшие в топ-5 лигах – Англии, Франции, Испании, Италии и Германии. Так что Криштиану Роналду можете не вспоминать.
⚽️ Считаются голы и в чемпионате, и в национальных кубках, и в еврокубках, и за сборные (даже в товарищеских матчах).
Вбивайте фамилии игроков и рассказывайте в комментариях, кого не вспомнили. Удачи!
Вы – Роберт Левандовски
Ожидали от вас большего
Вот список, кого не назвал лично я: Даллинга, Эн-Несери, Девид, Уоткинс, Опенда и Ляказетт