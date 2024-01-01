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Назовете лучших бомбардиров Европы в 2023-м? Здесь не только Кейн и Холанд

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22 человека.

Проверим, как внимательно вы следили за топ-лигами в ушедшем 2023-м. Сможете назвать 22 лучших бомбардира европейских топ-чемпионатов? 

⚽️ Тут только игроки, забивавшие в топ-5 лигах – Англии, Франции, Испании, Италии и Германии. Так что Криштиану Роналду можете не вспоминать.

⚽️ Считаются голы и в чемпионате, и в национальных кубках, и в еврокубках, и за сборные (даже в товарищеских матчах).

Вбивайте фамилии игроков и рассказывайте в комментариях, кого не вспомнили. Удачи!

Кто из тренеров РПЛ работал с Беллингемом? А с Зиданом и Бекхэмом?

13 комментариев
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Поздравляю всех с наступающим новым годом
+11
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+11
10/ 22

Вы – Роберт Левандовски
Ожидали от вас большего
+2
0
+2
Остались те, кого бы и не назвал, потому что не знал их(ну кроме Ляказетта, за него не думал, потому что Лион на последних строчках в своей лиге)
Вот список, кого не назвал лично я: Даллинга, Эн-Несери, Девид, Уоткинс, Опенда и Ляказетт
+1
0
+1
Ответ Игорь М.
24/26. Эн-Несири и Даллингу не вспомнил (кто последний?)))
парень из Тулузы
+1
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Белингем
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24/26. Эн-Несири и Даллингу не вспомнил (кто последний?)))
+1
-1
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22/22
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Дэвис
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Сон
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18/22. Не знал, что Опенда - бельгиец (да и вообще не думал, что он столько забил). Совершенно вылетела из головы фамилия Коло-Муани - всё, что называется, назвал - Айнтрахт, ПСЖ, "похороны" Франции в финале ЧМ, но не сложилось. Ну и Эн-Несири и Даллинга - без шансов.
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После новогоднего похмелья идеальный тест
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15/22, подумал о Уоткинсе, но почему-то не поверил, что он мог столько забить и даже писать не стал, думал Жиру и Бензема будут в 23 году, забыл Гризмана, Коло-Муани, удивился что Родриго 21 забил
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Всегда думал, что Эль-несири, а он Эн-несири
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