17 комментариев

Помните репортаж Черданцева с матча России и Нидерландов? Тест, где надо закончить вообще все
Легендарные моменты.
Удивительный факт: большинство фанатов смотрело матч России и Нидерландов на Евро-2008 под комментарий Геннадия Орлова на федеральном канале. А в историю вошел перфоманс Георгия Черданцева на платном «НТВ-Плюс».
А вы хорошо помните те легендарные моменты? Давайте проверим. Мы вырезали слова из фраз Георгия. Ваша задача – их восстановить. Отвечайте правильно и пересматривайте хайлайты игры под комменарий Черданцева. Удачи!
Спустя столько лет пересматриваю и невольно улыбка появляется.
Сам можешь вообще все!
Мне всегда помнилось, что я смотрел матч в комментарии Стогниенко, но подтверждений не нашёл, может кто другой был. Но точно не Черданцев, и точно не Орлов