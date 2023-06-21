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Помните репортаж Черданцева с матча России и Нидерландов? Тест, где надо закончить вообще все

Евро-2008 Евро-2008
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Георгий Черданцев Георгий Черданцев
Футбол Футбол

Легендарные моменты.

Удивительный факт: большинство фанатов смотрело матч России и Нидерландов на Евро-2008 под комментарий Геннадия Орлова на федеральном канале. А в историю вошел перфоманс Георгия Черданцева на платном «НТВ-Плюс».

А вы хорошо помните те легендарные моменты? Давайте проверим. Мы вырезали слова из фраз Георгия. Ваша задача – их восстановить. Отвечайте правильно и пересматривайте хайлайты игры под комменарий Черданцева. Удачи!

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17 комментариев

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DrDro
Такая отборная ахинея на чистых эмоциях)
Спустя столько лет пересматриваю и невольно улыбка появляется.
+14
-1
+13
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cmar
Когда-то праймовый Жора
+10
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+10
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teddy10
Ответ Green-yed Taxi
Я точно помнил, что был ещё другой комментарий этого матча. Слава Богу, я его нашёл.
Это уже для теста про "дерванвартов", "булхаузов" и "куйтов"
+9
0
+9
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Timur Tushkanchik
На общедоступном "Первом канале " тот матч в прямом эфире комментировал Орлов, а Черданцев паралельно комментировал на кабельном "НТВ+". Унылые комментарии Орлова, с его постоянным коверканьем голландских фамилий, стали ничуть не менее мемными, чем истеричные визги Чердака. Помню, что перед матчем все ополчились на Гусева и требовали, чтобы его ни в коем случае не ставили комментировать этот матч, ибо они"нефартовый" комментатор, в итоге поставили Орлов и он отработал на мой взгляд очень бездарно.
+6
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+6
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Kanonir152
10/11. Запутался в Кяутах
+3
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Джоэль Бэриш
8/11 ну это гений!
Сам можешь вообще все!
+2
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Том Фаррелл
Как же хорошо, что я смотрел этот матч в баре и не слышал всего этого)
Да ну. Это реально топовый репортаж был от Черданцева
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Вондроушова
Ответ Kanonir152
10/11. Запутался в Кяутах
тоже 10/11, но в "истерико-фанатизмах"
+2
0
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Том Фаррелл
Как же хорошо, что я смотрел этот матч в баре и не слышал всего этого)
+3
-2
+1
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Green-yed Taxi
Я точно помнил, что был ещё другой комментарий этого матча. Слава Богу, я его нашёл.
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Rundatgame
Легендарный коммент на чистых эмоциях. Было на грани с "б##" перед "ну это гений" ))
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LevSmith
11/11 это уже в культурном коде
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Ювенский Туринтус
Абсолютно легендарный комментарий и тот самый редкий случай, когда взрывная бесшабашность Жоры была уместна. Даже более того -- не представляю никого лучше для такой победы
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СБГ СПБ
Он шикарно отработал этот матч. Понятно, что это были чистые эмоции, но они пошли в народ)
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Atlichna
Я смотрел Орлова с дер вар сарами, как и большинство, наверное.
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кракен ночной лиги
Смотрел тот матч в другом комментировании) не Черданцева, и не Орлова, их слышал только уже по нарезкам)
Мне всегда помнилось, что я смотрел матч в комментарии Стогниенко, но подтверждений не нашёл, может кто другой был. Но точно не Черданцев, и точно не Орлов
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Рустам Ахметдинов
Ответ Алексѣй Пестовъ
Да ну. Это реально топовый репортаж был от Черданцева
Высшая точка карьеры
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