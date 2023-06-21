17 комментариев

Легендарные моменты.

Удивительный факт: большинство фанатов смотрело матч России и Нидерландов на Евро-2008 под комментарий Геннадия Орлова на федеральном канале. А в историю вошел перфоманс Георгия Черданцева на платном «НТВ-Плюс».

А вы хорошо помните те легендарные моменты? Давайте проверим. Мы вырезали слова из фраз Георгия. Ваша задача – их восстановить. Отвечайте правильно и пересматривайте хайлайты игры под комменарий Черданцева. Удачи!