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Тест: кто из этих игроков пропустит ЧМ? От Холанда и Хуммельса до Варелы и Чичарито

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Наберете хотя бы 15 из 21?

Все сборные уже объявили составы на чемпионат мира в Катаре, но как внимательно вы присматривались к заявкам? Если изучали внимательно, то точно пройдете наш тест: мы приготовили список из 21 футболиста – некоторые из них пропустят главный турнир года. Ответите, кто именно? 

Хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!

Если тест не отображается, переходите по ссылке.

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Фото: globallookpress.com/Marius Simensen

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