Тест: кто из этих игроков пропустит ЧМ? От Холанда и Хуммельса до Варелы и Чичарито

Наберете хотя бы 15 из 21?

Все сборные уже объявили составы на чемпионат мира в Катаре, но как внимательно вы присматривались к заявкам? Если изучали внимательно, то точно пройдете наш тест: мы приготовили список из 21 футболиста – некоторые из них пропустят главный турнир года. Ответите, кто именно?

Хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!

Если тест не отображается, переходите по ссылке.

Фото: globallookpress.com/Marius Simensen