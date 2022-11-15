Тест: кто из этих игроков пропустит ЧМ? От Холанда и Хуммельса до Варелы и Чичарито
Наберете хотя бы 15 из 21?
Все сборные уже объявили составы на чемпионат мира в Катаре, но как внимательно вы присматривались к заявкам? Если изучали внимательно, то точно пройдете наш тест: мы приготовили список из 21 футболиста – некоторые из них пропустят главный турнир года. Ответите, кто именно?
Хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!
Если тест не отображается, переходите по ссылке.
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Фото: globallookpress.com/Marius Simensen
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