Только 8 капитанов взяли с клубами все главные трофеи. Назовете этих монстров?

Будет непросто, обещаем.

Джордан Хендерсон поднял Суперкубок Англии в качестве капитана «Ливерпуля» и вошел в элитный клуб: он выиграл с клубом Лигу чемпионов, АПЛ, все внутренние Кубки, Суперкубок, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ. Все, кроме Лиги Европы.

Таких капитанов в эпоху Лиги чемпионов всего восемь – вспомните всех? Важен полный комплект: ЛЧ + Суперкубок УЕФА + клубный ЧМ + чемпионат + все внутренние Кубки.

Несколько важных уточнений:

• Капитаном считается игрок, поднявший трофей с капитанской повязкой, или игрок, бывший капитаном как минимум половину игр в соревновании;

• просто взятый трофей с клубом не считается – только с капитанской повязкой;

• некоторых легендарных капитанов, не попавших в элитный клуб, мы прописали отдельно – после ввода их фамилий появится комментарий.

Вводите фамилии (Хендерсона тоже!) и рассказывайте, кого не вспомнили. Удачи!

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Фото: REUTERS/Andrew Boyers