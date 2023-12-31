Видео этого нового вида спорта набирают миллионы просмотров: в соревнованиях уже участвовали Неймар и Коутиньо

Знакомьтесь, текбол.

Текбол был изобретен в 2014 году в Венгрии двумя любителями футбола: бывшим профессиональным футболистом Габором Боршани и программистом Виктором Хусаром.

В одиночной игре участвуют два игрока, в парной - четыре. Игра напоминает настольный теннис, но в ней используется мяч, похожий на футбольный, и искривленный по дуге стол, ударять по мячу можно любой частью тела, кроме рук.

Нарезки из матчей по текболу набирают в соцсетях миллионы просмотров.