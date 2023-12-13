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Боброва: «Хочется, чтобы Малинин приблизился к званию короля фигурного катания»

Илья Малинин Илья Малинин
Екатерина Боброва Екатерина Боброва
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, также выступавшая в танцах на льду, оценила навыки американского фигуриста Ильи Малинина:

«Безмерно уважаю Илью Малинина, люблю и восхищаюсь, но выходит Кагияма, катается, выходит Шома Уно, катается. Выходит Малинин, и четко видишь разницу в работе ног, в работе колена, в работе пластики. Это видно невооруженным глазом.

Задают вопрос: «А что ему тогда делать?» Работать. Мне хочется, чтобы он наработал вторую оценку, хочется, чтобы он приблизился к званию короля фигурного катания».

В субботу Малинин стал победителем Финала Гран‑при в одиночном катании. 19‑летний спортсмен стал первым фигуристом, чисто исполнившим четверной аксель в короткой программе, в произвольной он впервые в карьере прыгнул четверной риттбергер. Спортсмен родился в США в семье русских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова.

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