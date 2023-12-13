❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 Девушка, о которой вы не знаете. Лив Морган: от прилежной ученицы до отвязной звезды WWE

29-летняя звезда WWE Лив Морган не имеет широкой известности за пределами США. Что удивительно, ведь помимо незаурядной внешности, у нее есть серьезные успехи на профессиональной арене.

Уроженка Нью-Джерси зажигает в реслинге с 2014 года, но настоящую славу получила лишь в 2022-м, победив Ронду Раузи в матче за титул чемпиона WWE SmackDown среди женщин.

Кстати, Лив Морган - это лишь неочевидный псевдоним. Настоящее имя девушки - Джионна Даддио.

А теперь вы узнаете, почему у Морган почти 2 млн подписчиков в соцсетях.

Так выглядела наша героиня в школьные годы.

Фото, о котором мечтали все.