Дарья Дмитриева - призерка ОИ-2012 и экс-супруга Александра Радулова, которая ушла от него к сотруднику ФСБ

Яркая история жизни нашей чемпионки.

Заниматься спортом Дарья начала поздно - в восемь лет, в 14 лет на детских соревнованиях ее заметила Ирина Винер и понеслось.

Дарья стала чемпионкой мира в командном зачете за год до Олимпиады в Лондоне, на Играх-2012 взяла серебро, после чего завершила карьеру.

У Дмитриевой был роман и брак с известным хоккеистом Александром Радуловым, которому она родила сына - после развода хоккеист сборной России оставил бывшей гимнастке квартиру, машину и выплатил алименты до самого совершеннолетия их общего сына.

Сейчас Дарья замужем за сотрудником ФСБ Игорем Семченко. Недавно у пары родился четвертый сын.

В августе прошлого года муж Дмитриевой отправился в зону СВО. «Это были самые долгие месяцы в моей жизни. Сердце обливалось кровью, но он все стойко преодолел и вернулся», – написала Дарья в своих соцсетях.