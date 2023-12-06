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Дарья Дмитриева - призерка ОИ-2012 и экс-супруга Александра Радулова, которая ушла от него к сотруднику ФСБ

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Дарья Дмитриева Дарья Дмитриева
Александр Радулов Александр Радулов
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Яркая история жизни нашей чемпионки.

Заниматься спортом Дарья начала поздно - в восемь лет, в 14 лет на детских соревнованиях ее заметила Ирина Винер и понеслось.

Дарья стала чемпионкой мира в командном зачете за год до Олимпиады в Лондоне, на Играх-2012 взяла серебро, после чего завершила карьеру.

У Дмитриевой был роман и брак с известным хоккеистом Александром Радуловым, которому она родила сына - после развода хоккеист сборной России оставил бывшей гимнастке квартиру, машину и выплатил алименты до самого совершеннолетия их общего сына.

Сейчас Дарья замужем за сотрудником ФСБ Игорем Семченко. Недавно у пары родился четвертый сын.

В августе прошлого года муж Дмитриевой отправился в зону СВО. «Это были самые долгие месяцы в моей жизни. Сердце обливалось кровью, но он все стойко преодолел и вернулся», – написала Дарья в своих соцсетях.

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА И СРОДНИ СПОРТОВЕ • View topic - Даря Дмитриева (Русия)
13 комментариев
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Ответ Рома Студилов
Очень тонкая новость про СВО . Спортс вы уже прогнили окончательно .
Тут скорее смысл в том, что у рядового сотрудника ФСБ бабла больше, чем у известного хоккеиста.
+18
-1
+17
Ответ Байкалыч
Комментарий скрыт
От кого защищать стесняюсь спросить?)
+14
-2
+12
К чему была последняя фотка??? Здесь уже Волочковой попахивает)
+9
0
+9
Ответ Байкалыч
Комментарий скрыт
А мне никто не угрожает, в защите не нуждаюсь)
+8
-2
+6
Ответ j-o-k-e-r
Как Радулов мог выплатить алименты, если она родила ему сына Макара только в 2015 году ??? Ему 18 будет только в 2033 году. Автор учи матчасть.
Он выплатил сумму вплоть до совершеннолетия ребенка
+4
0
+4
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Ответ Байкалыч
Комментарий скрыт
защита Сечина-Миллера ))
те тоже защищают россиян, только от нефтедолларов. Потому и позволяют себе и семье Кабаевой жить хорошо. Могут позволить ))
+3
0
+3
"и выплатил алименты до самого совершеннолетия их общего сына." - сразу кучей? За все года?
+1
0
+1
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