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Женщин бьют не только футболисты: звезду НБА отстранили от клуба из-за перелома позвонка девушке. Это не первое его нарушение

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Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» (НБА) отстранил американского защитника Кевина Портера из-за обвинений в нападении на женщину. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Рафаэль Стоун.

Портер был арестован 11 сентября в Нью-Йорке по обвинению в нападении на свою бывшую подругу – экс-баскетболистку Кайзу Гондрезик. По данным следствия, женщина получила перелом шейного позвонка и глубокий порез над правым глазом. Портер отрицает вину и ожидает суда, который назначен на 16 октября.

Баскетболист Кевин Портер и баскетболистка Кисре Рэй Гондрезик - РИА Новости, 1920, 02.10.2023

Это не первый инцидент с участием Портера: перед началом прошлого сезона полиция уже задерживала его после аварии, в результате которой ему были предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении с огнестрельным оружием, потере управления транспортным средством и хранении марихуаны.

Портеру 23 года, и он был выбран 30-м номером на драфте НБА-2019 клубом «Милуоки Бакс». После этого он был обменян сначала в «Детройт Пистонс», а затем в «Кливленд Кавальерс». Перед началом прошлого сезона Портер подписал четырехлетний контракт с «Рокетс» на сумму 82,5 миллиона долларов.

5 комментариев

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Bek_cp3
актуальненько...)) месяц прошел, уже все кому не лень уже обмусолили)
+2
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+2
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Райли Карри
Звезда?
Новость для раздела Бокс/MMA/UFC?
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Tydeus
Это с каких пор Кевин Портер звезда? До МВЗ он никогда бы не доехал
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