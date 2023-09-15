Талантливый человек талантлив во всем.

В Токио Елизавета выступила довольно успешно - заняла достойное 9-е место.

А вскоре после Олимпиады взорвала Рунет своей откровенной фотосессией.

Впрочем, и до этого девушка не стеснялась сниматься в весьма откровенных сетах.

Теперь же у девушки новое увлечение - стрип-пластика. Со стулом у Лизы все получается так же хорошо, как с велосипедом.