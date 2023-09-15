Елизавета Посадских на Олимпиаде в Токио зажигала на BMX, а теперь показала свое новое увлечение - стрип-пластику🔞🔥😍
Талантливый человек талантлив во всем.
В Токио Елизавета выступила довольно успешно - заняла достойное 9-е место.
А вскоре после Олимпиады взорвала Рунет своей откровенной фотосессией.
Впрочем, и до этого девушка не стеснялась сниматься в весьма откровенных сетах.
Теперь же у девушки новое увлечение - стрип-пластика. Со стулом у Лизы все получается так же хорошо, как с велосипедом.
Хотя когда еще лицо довольное мужское и проблемы с социумом, чего тут удивляться