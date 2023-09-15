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Елизавета Посадских на Олимпиаде в Токио зажигала на BMX, а теперь показала свое новое увлечение - стрип-пластику🔞🔥😍

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Талантливый человек талантлив во всем.

В Токио Елизавета выступила довольно успешно - заняла достойное 9-е место.

А вскоре после Олимпиады взорвала Рунет своей откровенной фотосессией.

Впрочем, и до этого девушка не стеснялась сниматься в весьма откровенных сетах.

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Теперь же у девушки новое увлечение - стрип-пластика. Со стулом у Лизы все получается так же хорошо, как с велосипедом.

4 комментария

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ilich 1973
Ну такое, как говорят
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Дмитрий Луценко
Что-то срочное нужно делать с волосами)) и будет огонь
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Sgt. Elias Grodin
Пора уже вводить в олимпийскую программу, точно не хуже брейкданса.
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PrivateJoker
Сексуализировать себя напоказ - признак травм и бед.
Хотя когда еще лицо довольное мужское и проблемы с социумом, чего тут удивляться
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Сергей Киселев
Да на фансе и хабе таких пластичных пруд пруди ))
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