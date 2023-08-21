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🤭 «Подойдет и коротышка из Питера». Загитова пришла на шоу Павла Воли - теперь вы знаете, о чем нельзя говорить с Алиной на первом свидании

Павел Воля
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Алина Загитова Алина Загитова
Фигурное катание Фигурное катание

Алина Загитова посетила шоу Павла Воли, где поделилась некоторыми подробностями личной жизни.

Теперь вы можете узнать, как нужно знакомиться с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию.

— Алина, у тебя звание самой сексуальной фигуристки в мире. Как относишься к такому титулу?

— Конечно, каждой девушке будет это приятно, но для это не самое главное в жизни. Я спокойно к этому отнеслась.

— Какие-то знаки внимания от мужчин в связи с этим увеличились? Странные какие-нибудь подкаты…

— Их всегда было много.

Соболев: Ну, она же коньками занимается, там подкатов много.

— Да, стандартная шутка.

— Можешь вспомнить самые странные подкаты?

— Сложно вспомнить, потому что их было довольно много, но случались и криминальные случаи. Меня поджидали около дома. Я жила в пять минутах от катка и всегда ходила пешком. Какой-то мужчина на тонированном джипе постоянно рядом со мной ехал. Мне было лет 16 наверное. «Я заберу тебя с собой» говорил.

— А что не должен делать мужчина?

— Во-первых, такие шутки про подкаты, а, во-вторых, на первом свидании разговаривать со мной о фигурном катании, про мою работу.

— А про что тогда?

— У меня есть много развлечений, много дел, которыми я занимаюсь. Я достаточно социальный человек.

— Перечисли свои увлечения.

— Бокс, фехтование, рисование... телевидение, журналистика.

— Что на личном, молодой человек есть? Миллионы человек написали нам письма.

— Я в свободном плавании… Развитие там, саморазвитие, тренировки, это все...

— Идеал мужчины, какой у тебя типаж?

— Неважно, наверное. У меня было мало опыта, поэтому я еще не разобралась какой у меня типаж. Подойдет и коротышка из Питера.

2 комментария

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Inna Iyhmina
Коротышка из питера это путин что ли?
+3
-2
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Алексей Белецкий
Говорить? Я искренне думал, что на свиданиях с селебами люди просто едят, фотографируются в Инстаграм и молча едут по домам.
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