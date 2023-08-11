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🤔 «Выбор так велик». Дана Уайт не смог выбрать пять сильнейших бойцов в истории UFC. Он назвал шесть!

Ройс Грейси
Мэтт Хьюз Мэтт Хьюз
Камару Усман Камару Усман
Аманда Нуньес Аманда Нуньес
Чак Лидделл Чак Лидделл
Дана Уайт Дана Уайт
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Президент UFC Дана Уайт назвал имена пяти величайших бойцов в истории UFC. Опять.

Глава промоушена стал гостем подкаста Майка Тайсона, где в очередной раз затронул любимую тему болельщиков.

Дана попытался объяснить, что какого-то единого рейтинга быть просто не может.

«Нельзя забывать Ронду Раузи, понимаете, что я имею в виду? Обязательно нужно вспомнить и Аманду Нуньес, величайшую женщину-бойца всех времен. Выбор так велик, что сложно выбрать пять человек.

Камару Усман должен быть упомянут. Чак Лидделл, Ройс Грейси. Трудно выбрать пять человек. Они дрались в разных поколениях, но все вывели наш спорт на новый уровень.

Мэтт Хьюз тоже должен оказаться в этом списке. Там так много людей, что трудно кого-то выбрать», - признался Дана Уайт.

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