Многие из вас знают, насколько Трент Александер-Арнолд универсальный футболист, способный не только грамотно обороняться в системе Клоппа, но и созидать в нападении.

А знаете ли вы, что английский защитник еще и прекрасный шахматист?

В 2018 году он даже сыграл партию против «шахматного Месси» Магнуса Карлсена.

Трент даже сумел навязать борьбу норвежцу, растянув партию на 17 ходов! Мало? Для сравнения, Билл Гейтс выдержал лишь 9 ходов. 20-летний футболист и 62-летний основатель Microsoft - есть разница.

Александер-Арнолд унаследовал страсть к шахматам от своего отца. Даже когда он стал профессиональным футболистом, то играл, как минимум одну игру еженедельно.

Англичанин признался, что этот опыт помог ему позже в футболе: «Это помогает мне думать быстрее соперника. Вы должны знать, что собираетесь делать, прежде чем получите мяч».

Играйте в шахматы! Особенно, если вы защитник «Ливерпуля».