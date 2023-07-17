👀👀 Легендарной битве взглядов Конора и Ронды уже семь лет. Ирландец признался, что испугался
Две главных звезды UFC середины 2010-х Конор Макгрегор и Ронда Раузи однажды провели стердаун. Помните? Это было семь лет назад.
К сожалению, долгожданного поединка не случилось - это лишь часть акции Bud Light Team Challenge.
Зато эти крепкие заинтригованные взгляды до сих пор вспоминают фанаты MMA.
Макгрегор признался, что не хотел бы оказаться в партере с Рондой.
«Клянусь своей жизнью, ее мышцы на спине были самыми крепкими, которые я когда-либо видел в своей жизни. Я думаю, что если эта дама подерется со мной, то бросит меня головой на мат за одну секунду.
Я не хотел бы вступить в клинч с Рондой. Но не думайте, у меня тоже есть возможности выиграть этот бой», - признался Конор.
Любопытно, что вокруг обоих бойцов сейчас активно появляются слухи о скором возвращении в октагон. Быть может...
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