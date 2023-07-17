Sportsdaily
Блог

👀👀 Легендарной битве взглядов Конора и Ронды уже семь лет. Ирландец признался, что испугался

Ронда Раузи Ронда Раузи
Конор Макгрегор Конор Макгрегор
UFC UFC
Клубы Клубы
MMA MMA
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Две главных звезды UFC середины 2010-х Конор Макгрегор и Ронда Раузи однажды провели стердаун. Помните? Это было семь лет назад.

К сожалению, долгожданного поединка не случилось - это лишь часть акции Bud Light Team Challenge.

Зато эти крепкие заинтригованные взгляды до сих пор вспоминают фанаты MMA.

Макгрегор признался, что не хотел бы оказаться в партере с Рондой.

«Клянусь своей жизнью, ее мышцы на спине были самыми крепкими, которые я когда-либо видел в своей жизни. Я думаю, что если эта дама подерется со мной, то бросит меня головой на мат за одну секунду.

Я не хотел бы вступить в клинч с Рондой. Но не думайте, у меня тоже есть возможности выиграть этот бой», - признался Конор.

Любопытно, что вокруг обоих бойцов сейчас активно появляются слухи о скором возвращении в октагон. Быть может...

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий