Две главных звезды UFC середины 2010-х Конор Макгрегор и Ронда Раузи однажды провели стердаун. Помните? Это было семь лет назад.

К сожалению, долгожданного поединка не случилось - это лишь часть акции Bud Light Team Challenge.

Зато эти крепкие заинтригованные взгляды до сих пор вспоминают фанаты MMA.

Макгрегор признался, что не хотел бы оказаться в партере с Рондой.

«Клянусь своей жизнью, ее мышцы на спине были самыми крепкими, которые я когда-либо видел в своей жизни. Я думаю, что если эта дама подерется со мной, то бросит меня головой на мат за одну секунду.

Я не хотел бы вступить в клинч с Рондой. Но не думайте, у меня тоже есть возможности выиграть этот бой», - признался Конор.

Любопытно, что вокруг обоих бойцов сейчас активно появляются слухи о скором возвращении в октагон. Быть может...