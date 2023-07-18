Главная ринг-герл UFC Арианни Селест взорвала соцсети соблазнительной фотографией.

«Мама UFC» предстала в незамысловатом образе, попытавшись совместить нижнее белье и ковбойские сапоги. Получилось ли? Разумеется! А как иначе? С ее-то фигурой.

Фанаты в восторге.

💭 «Крутая и сексуальная Арианни. Как обычно».

💭 «Потрясающа».

💭 «Совершенство».

💭 «Сексуальная мамуля».

💭 «Нужна еще ковбойская шляпа».

Арианни Селест работает в UFC с 2006 года. У нее более 3 миллионов подписчиков в социальных сетях.

Ладно, вот еще фото.