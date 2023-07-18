🔥😍🔥 «Самая горячая милфа UFC». Ринг-герл Арианни Селест завоевывает соцсети. Как? Нижнее белье + сапоги
Главная ринг-герл UFC Арианни Селест взорвала соцсети соблазнительной фотографией.
«Мама UFC» предстала в незамысловатом образе, попытавшись совместить нижнее белье и ковбойские сапоги. Получилось ли? Разумеется! А как иначе? С ее-то фигурой.
Фанаты в восторге.
💭 «Крутая и сексуальная Арианни. Как обычно».
💭 «Потрясающа».
💭 «Совершенство».
💭 «Сексуальная мамуля».
💭 «Нужна еще ковбойская шляпа».
Арианни Селест работает в UFC с 2006 года. У нее более 3 миллионов подписчиков в социальных сетях.
Ладно, вот еще фото.
1 комментарий