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🏀🍺 А вы знали, что Никола Йокич - фанат скачек и пива? Прибыл на днях в Неаполь, расстроился поражению своей лошади, но раздобрел, когда принесли 2 пива

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Каждый из нас немного Йокич.

Один из лучших баскетболистов мира Никола Йокич вчера был замечен на ипподроме «Агнано». Он ходил между конюшнями с пивом в руке. Почему? Там его лошади!

Серб приехал в Италию, чтобы своими глазами посмотреть на дебют его самого молодого скакуна - Эмили Пэн.

История очевидца, который был обычным зрителем на трибунах ипподрома:

«Меня зовут Мишель, и я хочу рассказать вам о своей встрече с сильнейшим баскетболистом мира. Несколько дней назад мой друг, который увлекается скачками, сказал мне, что Никола Йокич будет на ипподроме «Агнано» в Неаполе, чтобы посмотреть на скачки своей лошади.

Чтобы не показаться совсем невежественным, я пошел купить майку «Наггетс». В одном из наших магазинов города я ее нашел, но только с фамилией Кармело Энтони. Неудачно.

Я пошел на ипподром, и как только увидел Николу, сразу же попросил автограф. Ответ - сухое нет. Он сказал мне, что очень напряжен, потому что скоро его лошадь выйдет на забег, поэтому не хочет отвлекаться. Я решил подождать до конца гонки.

Потом я попытался еще раз, крикнув: «Никола, просто автограф, клянусь!» Но он пальцем показал «нет», кажется, что его разочаровал результат забега.

Я решил уйти, но мой друг, перед котором я всегда буду в долгу, подсказал, что будет отличной идеей. Пожалуйста, не смейтесь. Мы пошли в супермаркет и купили два пива Peroni.

Мы вернулись на ипподром, где Йокич стоял рядом со своей лошадью. Я крикнул ему: «Эй, у меня есть для тебя подарок!» У меня было пиво в руках. На этот раз он улыбнулся мне, поднял большой палец и рукой пригласил войти. Мы разговаривали 10 минут, пили вместе пиво, он сказал мне, что его лошадь выглядит не очень хорошо, но вспомнил, что у него их еще пять, он планирует расслабиться в ближайшие несколько дней, чтобы следить за остальными гонками.

Клянусь, я никогда не видел такого внезапного изменения настроения между тем, как я показал ему майку «Денвера», и тем, когда я вернулся с пивом. Это смешно, я знаю, но это было потрясающе, и я до сих пор в это не верю».

Лошади - настоящая страсть Йокича, а не баскетбол.

Для понимания:

- В 13 лет Никола бросает баскетбол, чтобы научиться кататься на лошади.

- В 15 лет он возвращается играть в баскетбол, но испытывает проблемы с режимом и питанием. Никола признался, что в то время выпивал по 3 литра колы в день.

- В 20 лет он приезжает в «Денвер» с 22% жировой массой тела. Во время ужина с руководством он съедает больше 1 кг мороженого. «Наггетс» обязали игрока похудеть на 20 кг за 6 месяцев.

- В 22 года Йокич признается, что раз в неделю разговаривает по телефону с «Ловцом снов». Его мама ходит в сарай, чтобы сын мог поговорить с ним. «Ловец снов» - его лошадь.

А вот так серб узнал, что скачки, в которых участвует его лошадь, пройдут одновременно с чемпионским парадом «Денвера».

Уникальный человек.

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