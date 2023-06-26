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«Малинин всё знает». Артур Гачинский оценил перспективы Ильи

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Талантливый ученик Алексея Мишина Артур Гачинский вынужден был завершить карьеру в 22 года из-за травм. Сейчас бывший фигурист занимается тренерством: он работает «Юбилейном» вместе с Мишиным и является резидентом ассоциации фигуристов I.S.A.

Гачинский оценил перспективы Ильи Малинина.

«Когда фигурист такого уровня, идёт развитие уже немного в другом направлении. Это более сложная хореография, дополнение образа эмоциями, мимикой. Это более тонкая работа. Малинин прошёл тот этап, он всё это знает: в каком направлении прыгать, где должна быть рука, куда должен поворачиваться взгляд. Тут наступает момент усложнения, доработки, усовершенствования того, что умеешь. Это уже уровень не ребёнка, а взрослого спортсмена», - считает Гачинский.

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