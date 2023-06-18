7 комментариев

😱😱😱 Новое видео, которое поможет Конору в деле об изнасиловании. Ирландец общался с «жертвой» в баре уже после инцидента в туалете
Это конец?
Новые любопытные кадры появились в деле о возможном преступлении Конора Макгрегора.
В соцсети выложили видеозапись, на которой видно, что ирландец общался с предполагаемой жертвой в баре. Сообщается, что эта запись была сняла после случившегося в туалете.
Девушка пьет коктейль и совсем не выглядит жертвой преступления.
Реакция общественности.
💭 «Вчерашнее видео показало, что она солгала. Сейчас ее положение становится только хуже».
💭 «Лорд Конор пошел в тяжелый вес».
💭 «Если это так, то бросьте ее в тюрьму».
💭 «Похоже, Конор борется в нескольких весовых категориях».
Дела, совсем тупая оказалась.
P.S. У Конора такая жена классная, что он нашел в этой пампушке? :) Чисто для разнообразия?