Sportsdaily
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😱😱😱 Новое видео, которое поможет Конору в деле об изнасиловании. Ирландец общался с «жертвой» в баре уже после инцидента в туалете

Конор Макгрегор Конор Макгрегор
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Это конец?

Новые любопытные кадры появились в деле о возможном преступлении Конора Макгрегора.

В соцсети выложили видеозапись, на которой видно, что ирландец общался с предполагаемой жертвой в баре. Сообщается, что эта запись была сняла после случившегося в туалете.

Девушка пьет коктейль и совсем не выглядит жертвой преступления.

Реакция общественности.

💭 «Вчерашнее видео показало, что она солгала. Сейчас ее положение становится только хуже».

💭 «Лорд Конор пошел в тяжелый вес».

💭 «Если это так, то бросьте ее в тюрьму».

💭 «Похоже, Конор борется в нескольких весовых категориях».

7 комментариев

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tpoil
Очередная женщина решила решить свои проблемы за счет миллионера. Никогда такого не было и вот опять.
+7
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Петр Кифоренко
Надо уж совсем отбитым быть, что бы до сих пор в какое-то изнасилование верить. Изначально было ясно, что стандартная попытка развода на бабло. Когда этих шлюпок начнут за такие заявы в тюрьму сажать, то многие из этих шлендр вернутся на панель, откуда они и выползли и будут деньги отрабатывать, а не выклянчивать шантажом.
+7
-1
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napoli_14
Т.е. дама пошла с Конором добровольно в гальюн, (возможно) станцевала ему менуэт, потом они пошли пообщались дальше. И потом такая "О! Я ведь могу бабла срубить!" и выдумала целую историю?)
Дела, совсем тупая оказалась.

P.S. У Конора такая жена классная, что он нашел в этой пампушке? :) Чисто для разнообразия?
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StarsAndArrows
99% всех этих тем со знаменитыми спортсменами-фейк,сами шкуры с удовольствием раздвигают,но потом когда понимают что никакого продолжения не будет,и максимум что они получат или получили от "обвиняемого"-это белок и пару коктейлей,начинают выдумывать страшилки.
+2
0
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Андрей Богданов
Ответ Петр Кифоренко
Надо уж совсем отбитым быть, что бы до сих пор в какое-то изнасилование верить. Изначально было ясно, что стандартная попытка развода на бабло. Когда этих шлюпок начнут за такие заявы в тюрьму сажать, то многие из этих шлендр вернутся на панель, откуда они и выползли и будут деньги отрабатывать, а не выклянчивать шантажом.
Суд порешает
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pam pam
конор просто довольно искренний паренек и некоторые девицы этим пытаются пользоваться
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k_42
Ответ napoli_14
Т.е. дама пошла с Конором добровольно в гальюн, (возможно) станцевала ему менуэт, потом они пошли пообщались дальше. И потом такая "О! Я ведь могу бабла срубить!" и выдумала целую историю?) Дела, совсем тупая оказалась. P.S. У Конора такая жена классная, что он нашел в этой пампушке? :) Чисто для разнообразия?
Возможен, например, вариант, что у Конора нет секса с женой. Или какой-то разновидности секса. Или есть, но по долгу службы.
0
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