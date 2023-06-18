7 комментариев

Это конец?

Новые любопытные кадры появились в деле о возможном преступлении Конора Макгрегора.

В соцсети выложили видеозапись, на которой видно, что ирландец общался с предполагаемой жертвой в баре. Сообщается, что эта запись была сняла после случившегося в туалете.

Девушка пьет коктейль и совсем не выглядит жертвой преступления.

Реакция общественности.

💭 «Вчерашнее видео показало, что она солгала. Сейчас ее положение становится только хуже».

💭 «Лорд Конор пошел в тяжелый вес».

💭 «Если это так, то бросьте ее в тюрьму».

💭 «Похоже, Конор борется в нескольких весовых категориях».