20 комментариев

От «Мисс Россия 2003» до «Мисс Россия 2015» и внучки Ельцина: как Федор Смолов пришел к своему второму браку💍😍❤️
Совет да любовь!
В понедельник нападающий «Динамо» Федор Смолов женился, избранницей футболиста сборной России стала блогер и диджей Карина Истомина.
Для Смолова этот брак не первый - в 2015 году он уже успел развестись с «Мисс России-2003» Викторией Лопыревой, которая была старше молодого человека на 6 лет.
Бурному роману тогда положила начало Инна Жиркова - именно она познакомила пару.
Через год в Ростове-на-Дону Смолов познакомился с Миндой Шелия.
Роман продлился чуть более полугода.
С «Мисс России-2015» Софией Никитчук Смолов встречался всего несколько месяцев.
В 2018 году София стала участницей популярного шоу «Холостяк», в котором боролась за сердце Егора Крида.
В то время Смолов выступал за «Краснодар», а со следующей избранницей познакомился в Ростове.
26-летняя модель родилась в Новочеркасске, окончила Ростовский экономический университет по специальности «финансист».
Кстати, именно Юлия Левченко официально была владелицей разбитого в Краснодаре BMW лимитированной версии. После той аварии Смолов и покинул «Краснодар».
Вскоре после переезда в Москву 29-летний футболист начал отношения с 17-летней внучкой Бориса Ельцина - Марией Юмашевой.
Ради нее Федор даже сбегал из-под испанского карантина, когда во время пандемии выступал за «Сельту».
Отношения с Марией продлились аж 3 года, но, тем не менее, закончились расставанием.
После этого Смолову приписывали недолгий роман с первой вице «Мисс Россия 2018» Виолеттой Тюркиной - было это всего полгода назад.
Ну а теперь Смолов женат, будем надеяться - в последний раз, по крайней мере, от души этого желаем Федору и Карине.
истомина с флешки всю жизнь играет
По крайней мере, её внешность такая, словно она СПОСОБНА получить нормальное образование.
Спасибо спортс!
Возможно, у меня холодный темперамент и знакомиться ради обниманий и совокуплений мне не очень интересно, но как вот относиться к таким людям, которые постоянно перебирают партнеров? Какая ценность отношений с подобными людьми? И кто верит, что такие как Смолов или Карина серьезно планируют личную жизнь?
Особенно угарно про роман 30-летнего дяди и школьницы. Я общался с девушками на пару-тройку лет младше и это ужасно тупо и скучно. Пустая трата времени все эти отношалки...
Так что Феде - терпения. Только терпения. Раз уж он со своими возможностями и деньгами выбрал её.
думаю, меньше, чем за полгода, они узнали друг друга настолько, что решились на этот серьёзный шаг. ведь вряд ли такие опытные и взрослые люди, столько в жизни повидавшие, поженились бы на эмоциях. вряд ли ведь?
PS: а вообще, надо быть клиническим Смоловым, чтобы с Лопырёвой и Мимишелини скатиться до страшных малолеток с полным отсутствием эмоций на лице...