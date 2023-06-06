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От «Мисс Россия 2003» до «Мисс Россия 2015» и внучки Ельцина: как Федор Смолов пришел к своему второму браку💍😍❤️

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Совет да любовь!

В понедельник нападающий «Динамо» Федор Смолов женился, избранницей футболиста сборной России стала блогер и диджей Карина Истомина.

Для Смолова этот брак не первый - в 2015 году он уже успел развестись с «Мисс России-2003» Викторией Лопыревой, которая была старше молодого человека на 6 лет.

Бурному роману тогда положила начало Инна Жиркова - именно она познакомила пару.

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Через год в Ростове-на-Дону Смолов познакомился с Миндой Шелия.

Роман продлился чуть более полугода.

С «Мисс России-2015» Софией Никитчук Смолов встречался всего несколько месяцев.

В 2018 году София стала участницей популярного шоу «Холостяк», в котором боролась за сердце Егора Крида.

В то время Смолов выступал за «Краснодар», а со следующей избранницей познакомился в Ростове.

26-летняя модель родилась в Новочеркасске, окончила Ростовский экономический университет по специальности «финансист».

Кстати, именно Юлия Левченко официально была владелицей разбитого в Краснодаре BMW лимитированной версии. После той аварии Смолов и покинул «Краснодар».

Вскоре после переезда в Москву 29-летний футболист начал отношения с 17-летней внучкой Бориса Ельцина - Марией Юмашевой.

Ради нее Федор даже сбегал из-под испанского карантина, когда во время пандемии выступал за «Сельту».

Отношения с Марией продлились аж 3 года, но, тем не менее, закончились расставанием.

После этого Смолову приписывали недолгий роман с первой вице «Мисс Россия 2018» Виолеттой Тюркиной - было это всего полгода назад.

Ну а теперь Смолов женат, будем надеяться - в последний раз, по крайней мере, от души этого желаем Федору и Карине.

20 комментариев

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Дмитрий Посадский
Фёдор на износ пашет... Ещё впереди работы непочатый край...
+30
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Spymeat
Надо признать - женщины в жизни Феди были очень красивые!
+22
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Николай Козлов
Ответ Дмитрий Посадский
Фёдор на износ пашет... Ещё впереди работы непочатый край...
Еще столько непочатых Мисс Россия разных лет.
+14
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+14
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Ilia Maksiokov
так...Почему то внучка Ельцина понравилась больше всех.
+10
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AF
дж громко сказано)
истомина с флешки всю жизнь играет
+5
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Dmitry Orlov
Ответ Ilia Maksiokov
так...Почему то внучка Ельцина понравилась больше всех.
На фоне нынешней она выглядит как студентка хорошего института на фоне пту-шницы.
По крайней мере, её внешность такая, словно она СПОСОБНА получить нормальное образование.
+5
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Flavius
Как же это увлекательно рассматривать фотографии женщин другого мужика ))
Спасибо спортс!
+4
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encaro_one
Ответ Ilia Maksiokov
так...Почему то внучка Ельцина понравилась больше всех.
Молодая потому что, неизношенная, в отличии от других моделей Феди.
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Бронислав Каминский
Ответ Tollie
уверен, это взвешенное и обдуманное решение обоих, поэтому остаётся только пожелать счастья молодым! думаю, меньше, чем за полгода, они узнали друг друга настолько, что решились на этот серьёзный шаг. ведь вряд ли такие опытные и взрослые люди, столько в жизни повидавшие, поженились бы на эмоциях. вряд ли ведь? PS: а вообще, надо быть клиническим Смоловым, чтобы с Лопырёвой и Мимишелини скатиться до страшных малолеток с полным отсутствием эмоций на лице...
Тоже не понимаю этого отката от телочек типа Шелии до Истоминой
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AleksandrVAS
Карина после школы еще исписанные ручкой руки не отмыла.
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banchik1
Ответ Николай Козлов
Еще столько непочатых Мисс Россия разных лет.
Непочатых, думаешь?😎
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Tollie
Ответ Бронислав Каминский
Тоже не понимаю этого отката от телочек типа Шелии до Истоминой
скорее всего, он еще инфантильный и не вывозит таких дам) а вот 17-летняя - збс😅
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Voltaren
Ответ Ilia Maksiokov
так...Почему то внучка Ельцина понравилась больше всех.
Хочется отомстить Борису Николаевичу видимо
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YOKODZUMA
Ответ banchik1
Непочатых, думаешь?😎
Ну если только Лопырева. Она то уж точно невинна как Марина Энн Хенцис
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daniil_35
Я таких людей не очень понимаю.
Возможно, у меня холодный темперамент и знакомиться ради обниманий и совокуплений мне не очень интересно, но как вот относиться к таким людям, которые постоянно перебирают партнеров? Какая ценность отношений с подобными людьми? И кто верит, что такие как Смолов или Карина серьезно планируют личную жизнь?

Особенно угарно про роман 30-летнего дяди и школьницы. Я общался с девушками на пару-тройку лет младше и это ужасно тупо и скучно. Пустая трата времени все эти отношалки...
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Can
Вика топ
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YOKODZUMA
А отношения с 17-летней это нормально?
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Dmitry Orlov
Беглый поиск про эту Истомину выдал её интервью, в котором, судя по таймкодам, она говорит, что она употребляла наркотики и страдает пограничным расстройством личности.
Так что Феде - терпения. Только терпения. Раз уж он со своими возможностями и деньгами выбрал её.
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Tollie
уверен, это взвешенное и обдуманное решение обоих, поэтому остаётся только пожелать счастья молодым!

думаю, меньше, чем за полгода, они узнали друг друга настолько, что решились на этот серьёзный шаг. ведь вряд ли такие опытные и взрослые люди, столько в жизни повидавшие, поженились бы на эмоциях. вряд ли ведь?

PS: а вообще, надо быть клиническим Смоловым, чтобы с Лопырёвой и Мимишелини скатиться до страшных малолеток с полным отсутствием эмоций на лице...
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