20 комментариев

Совет да любовь!

В понедельник нападающий «Динамо» Федор Смолов женился, избранницей футболиста сборной России стала блогер и диджей Карина Истомина.

Для Смолова этот брак не первый - в 2015 году он уже успел развестись с «Мисс России-2003» Викторией Лопыревой, которая была старше молодого человека на 6 лет.

Бурному роману тогда положила начало Инна Жиркова - именно она познакомила пару.

Через год в Ростове-на-Дону Смолов познакомился с Миндой Шелия.

Роман продлился чуть более полугода.

С «Мисс России-2015» Софией Никитчук Смолов встречался всего несколько месяцев.

В 2018 году София стала участницей популярного шоу «Холостяк», в котором боролась за сердце Егора Крида.

В то время Смолов выступал за «Краснодар», а со следующей избранницей познакомился в Ростове.

26-летняя модель родилась в Новочеркасске, окончила Ростовский экономический университет по специальности «финансист».

Кстати, именно Юлия Левченко официально была владелицей разбитого в Краснодаре BMW лимитированной версии. После той аварии Смолов и покинул «Краснодар».

Вскоре после переезда в Москву 29-летний футболист начал отношения с 17-летней внучкой Бориса Ельцина - Марией Юмашевой.

Ради нее Федор даже сбегал из-под испанского карантина, когда во время пандемии выступал за «Сельту».

Отношения с Марией продлились аж 3 года, но, тем не менее, закончились расставанием.

После этого Смолову приписывали недолгий роман с первой вице «Мисс Россия 2018» Виолеттой Тюркиной - было это всего полгода назад.

Ну а теперь Смолов женат, будем надеяться - в последний раз, по крайней мере, от души этого желаем Федору и Карине.