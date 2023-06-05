Бывший двукратный чемпион WBO в полутяжелом весе Кшиштоф Гловацки наилучшим образом начал свою карьеру в ММА - победа нокаутом в первом раунде дебютного боя.

В роли пострадавшего выступил Патрик Толкачевский, который, похоже, сильно подпортит себе карьеру после такого поражения боксеру-дебютанту в рамках турнира KSW 83: Colosseum 2.

Развязка получилась уникальной: Гловацки был в шаге от поражения, оказавшись прижатым к октагону, но неожиданный удар левой рукой наглухо вырубил противника.

Кстати, знаете кто отобрал боксерский титул чемпиона у поляка? Александр Усик.

Это были изнурительные 12 раундов, которые принесли украинцу первый чемпионский пояс.

Вспомните более яркий дебют в MMA?