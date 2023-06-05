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🤯 Безумие в польском MMA. Бывший боксер дебютировал нокаутом в первом раунде - он вырубил соперника одним ударом. Лежа 😨😨😨

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Кшиштоф Гловацки Кшиштоф Гловацки
Александр Усик Александр Усик
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Бывший двукратный чемпион WBO в полутяжелом весе Кшиштоф Гловацки наилучшим образом начал свою карьеру в ММА - победа нокаутом в первом раунде дебютного боя.

В роли пострадавшего выступил Патрик Толкачевский, который, похоже, сильно подпортит себе карьеру после такого поражения боксеру-дебютанту в рамках турнира KSW 83: Colosseum 2.

Развязка получилась уникальной: Гловацки был в шаге от поражения, оказавшись прижатым к октагону, но неожиданный удар левой рукой наглухо вырубил противника.

Кстати, знаете кто отобрал боксерский титул чемпиона у поляка? Александр Усик.

Это были изнурительные 12 раундов, которые принесли украинцу первый чемпионский пояс.

Вспомните более яркий дебют в MMA?

2 комментария

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Vadim Vadiara
Момент удара на этом видосе практически не видно. Но случай действительно редкий
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Havana Club
Очень круто, никогда такого не видел.
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