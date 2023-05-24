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⚡⚡⚡ Ну все, держитесь. Дана Уайт и Адам Сэндлер решили снять комедию про UFC

Дана Уайт Дана Уайт
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Счастливчик Гилмор продолжает свой крестовый поход по спортивному кинематографу.

UFC планирует создать не только документальный фильм про закулисье промоушена, но также и комедию, для которой уже привлекли Адама Сэндлера.

Президент UFC Дана Уайт заявил об этом во время выступления на шоу Пэта Макафи в среду, когда он рассказывал о сериале про Конора Макгрегора, собравшего солидную аудиторию. По словам Уайта, Макгрегор сам решился на подобный эксперимент, но UFC уже прорабатывает собственный сериал, который выйдет на экраны в конце года.

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«Нелегко просто придумать документальный фильм и сделать его. Но сейчас мы заключаем сделку с Року, где уже снимаем документальный фильм о закулисье UFC.

Мы также прямо сейчас сотрудничаем с Адамом Сэндлером над шоу. Это будет комедия о работе в офисах UFC», - заявил Уайт.

Как думаете, какой будет сюжет? Кого из бойцов хотели бы увидеть в сериале?

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