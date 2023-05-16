В Лидсе состоялся благотворительный марафон. Сумма вырученных средств уже превысила 1 млн фунтов стерлингов.

В забеге принял участие Роб Барроу – экс-регбист, который после завершения профессиональной карьеры узнал о том, что неизлечимо болен. В 2019 году врачи поставили Барроу боковой амиотрофический склероз, сокращенно БАС.

На данный момент медицина не нашла лекарства от этого заболевания, однако симптомы можно контролировать. Барроу прикован к инвалидному креслу, а общаться с миром может лишь с помощью компьютера.

Главным эпизодом марафона в Лидсе стал поступок экс-регбиста Кевина Синфилда, который вместе с Робом создал центр имени Барроу, где люди, страдающие от БАС, могут получить помощь.

Синфилд на протяжении всей дистанции толкал специальное кресло с Барроу. Финишную черту Кевин пересек, взяв своего друга и бывшего товарища по команде на руки.

Видео этого трогательного момента облетело весь мир:

В беседе с изданием Marca Синфилд назвал марафон в Лидсе «праздником дружбы».

Действительно, достойный поступок настоящего друга.