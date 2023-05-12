Астрид Ветт лучше не злить.

Инцидент произошел в рамках мероприятия Misfits Boxing на «Уэмбли Арене», а пресс-конференция состоялась в четверг.

Страстная болельщица «Челси» Ветт схлестнулась Алексией Грейс - бывшей стюардессой, которая зачем-то решила облить Астрид водой.

Нанеся несколько ударов, Ветт выкрикнула «Я иду за тобой, ты, маленькая гребаная ####!»

Грейс нашлась, что ответить: «Тогда выходи со мной на ринг!»

Судя по всему, скоро нас ждет искрометный бой - Астрид помимо своего аккаунта на OnlyFans известна как опытный боец - она уже не раз выходила на ринг и даже завоевывала чемпионские пояса.

Не менее известна она и своим экстравагантным способом выходить на взвешивания перед боями - в нижнем белье.