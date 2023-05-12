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Звезда OnlyFans подралась на пресс-конференции и вызвала бывшую стюардессу на бой👙🥊

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Астрид Ветт лучше не злить.

Bloodied Astrid Wett shares brutal results of sparring session one week before fight

Инцидент произошел в рамках мероприятия Misfits Boxing на «Уэмбли Арене», а пресс-конференция состоялась в четверг.

Страстная болельщица «Челси» Ветт схлестнулась Алексией Грейс - бывшей стюардессой, которая зачем-то решила облить Астрид водой.

Нанеся несколько ударов, Ветт выкрикнула «Я иду за тобой, ты, маленькая гребаная ####!»

Грейс нашлась, что ответить: «Тогда выходи со мной на ринг!»

OnlyFans star Astrid Wett involved in huge brawl at KSI press conference

Судя по всему, скоро нас ждет искрометный бой - Астрид помимо своего аккаунта на OnlyFans известна как опытный боец - она уже не раз выходила на ринг и даже завоевывала чемпионские пояса.

Astrid Wett poses topless in bed after beating AJ Bunker in Misfits fight but fans call new strap a 'Toys R Us belt' | The Sun

Не менее известна она и своим экстравагантным способом выходить на взвешивания перед боями - в нижнем белье.

4 комментария

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AF
Ответ Seven2482
Звезда онлифанс, она оральщица или ональщица?
думаю там все включено в час
+3
0
+3
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Seven2482
Звезда онлифанс, она оральщица или ональщица?
0
0
0
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Electric Eye
Какое отношение это имеет к спорту?
0
0
0
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ender
Ответ AF
думаю там все включено в час
Мне кажется, у Вас неверное представление о том как работает эта индустрия)
0
0
0
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