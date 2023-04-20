Sportsdaily
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😱 Звезда снукера Ронни О'Салливан шокировал фанатов, назвав самого известного человека в своей телефонной книге. Угадаете?

Ронни О'Салливан Ронни О'Салливан
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Неплохо-неплохо.

Звезда снукера Ронни О'Салливан шокировал фанатов, рассказав, кто самый известный человек в его телефонной книге.

Семикратный чемпион мира заявил, что у него есть номер бывшего президента США Барака Обамы.

Удивительно, ведь большинство снукеристов не имеют такой славы, что можно предположить подобные связи.

Например, Стюарт Бинэм не знаком ни с кем «крупнее» футболиста АПЛ. О подобных фигурах и говорить не приходится.

Добавим, что скоро выйдет фильм, посвященный карьере О'Салливана.

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