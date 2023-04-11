Тристан Томпсон - герой новостей на этой неделе: баскетболист не только присоединился к «Лос-Анджелес Лейкерс», но и снова сошелся с Хлои Кардашьян.

32-летний Томпсон живет в паре домов от 38-летней Кардашьян, и, как сообщается, пара проводит много времени вместе, когда баскетболист навещает их совместных детей.

Теперь, когда он покинул свое кресло аналитика ESPN, чтобы вернуться в НБА, Томпсон больше времени проводит дома. Сообщается, что Томпсон искал прощения у Кардашьян с тех пор, как пара рассталась из-за измен спортсмена во время беременности Хлои.

Появление Томпсона в «Лейкерс» означает, что Леброн Джеймс доверяет еще одному ветерану перед плей-офф. Поскольку он не играл весь сезон, маловероятно, что Томпсон будет ключевым игроком на площадке, но сможет помочь команде своими советами.

Если в семье Томпсон-Кардашьян все в порядке, спортсмен, скорее всего, будет счастлив в и раздевалке.