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Герой заголовков: Тристан Томпсон не только перешел в «Лейкерс», но и вернулся к Хлои Кардашьян

Тристан Томпсон Тристан Томпсон
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Тристан Томпсон - герой новостей на этой неделе: баскетболист не только присоединился к  «Лос-Анджелес Лейкерс», но и снова сошелся с Хлои Кардашьян.

32-летний Томпсон живет в паре домов от 38-летней Кардашьян, и, как сообщается, пара проводит много времени вместе, когда баскетболист навещает их совместных детей.

Теперь, когда он покинул свое кресло аналитика ESPN, чтобы вернуться в НБА, Томпсон больше времени проводит дома. Сообщается, что Томпсон искал прощения у Кардашьян с тех пор, как пара рассталась из-за измен спортсмена во время беременности Хлои.

Появление Томпсона в «Лейкерс» означает, что Леброн Джеймс доверяет еще одному ветерану перед плей-офф. Поскольку он не играл весь сезон, маловероятно, что Томпсон будет ключевым игроком на площадке, но сможет помочь команде своими советами.

Если в семье Томпсон-Кардашьян все в порядке, спортсмен, скорее всего, будет счастлив в и раздевалке.

 

2 комментария

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Siz170Ter
только за лейкерс хотел поболеть и тут всё опять обломилось))))))))))))))))
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Anatolii
Томпсон - Кардашьян: Ты жива еще, моя старушка?
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