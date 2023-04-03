Sportsdaily
Блог

Когда история Мирославы Лебедевой стала популярной, в сети начали всплывать аналогичные инциденты. Особенно печальный – как мать шлепает свою дочь и толкает на лед

Мирослава Лебедева
Юлия Лавренчук
Клубы Клубы
Фигурное катание Фигурное катание

Мама и тренер в одном лице.

Неделю назад в сети завирусилась история 8-летней фигуристки Мирославы Лебедевой и ее отца, который занимается спортивной карьерой дочки. Михаил Лебедев нередко критикует свою дочь и игнорирует ее жалобы на боль – все это он снимал на видео и выкладывал в блог на YouTube.

К сожалению, эта история не единична.

Елена Родина опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором мама, которая также является и тренером, шлепает свою дочь и толкает ее на лед.

Блогер подробно описала этот инцидент:

«Сразу после прогремевшего инцидента с Мирославой Лебедевой анонимный родитель прислал мне видео с камер наблюдения Академии Плющенко. Датируются они 2018-м годом. Эпизодов много, я оставила лишь малую часть.

Как мне написали, на видео женщина, которая сегодня называет себя тренером и работает с детьми, Юлия Лавренчук и ее дочь Эмили Честертон (гражданка Австрии). На этих эпизодах она находится на льду ранним утром «по блату» как жена и помощница тренера Академии Алексея Василевского, подкатывая дочку. Родители, приводя утром детей на занятия, неоднократно видели это и решили снять видео с камер, к которым имеют доступ 24/7.

В разговоре со мной Лавренчук, как вы слышите, ушла в несознанку. Я связалась с Евгением Плющенко, он подтвердил, что на видео все-таки она, и после просмотра камер в Академии он сразу выгнал ее, после чего за ней последовал и ее муж, скрывавший эти факты. Я выяснила, что Лавренчук обещала уехать из России, лишь бы это не предавали огласке, но нагло всех обманула. Продолжение следует...»

Разве так делают из детей олимпийских чемпионов?

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий