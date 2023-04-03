Мама и тренер в одном лице.

Неделю назад в сети завирусилась история 8-летней фигуристки Мирославы Лебедевой и ее отца, который занимается спортивной карьерой дочки. Михаил Лебедев нередко критикует свою дочь и игнорирует ее жалобы на боль – все это он снимал на видео и выкладывал в блог на YouTube.

К сожалению, эта история не единична.

Елена Родина опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором мама, которая также является и тренером, шлепает свою дочь и толкает ее на лед.

Блогер подробно описала этот инцидент:

«Сразу после прогремевшего инцидента с Мирославой Лебедевой анонимный родитель прислал мне видео с камер наблюдения Академии Плющенко. Датируются они 2018-м годом. Эпизодов много, я оставила лишь малую часть.

Как мне написали, на видео женщина, которая сегодня называет себя тренером и работает с детьми, Юлия Лавренчук и ее дочь Эмили Честертон (гражданка Австрии). На этих эпизодах она находится на льду ранним утром «по блату» как жена и помощница тренера Академии Алексея Василевского, подкатывая дочку. Родители, приводя утром детей на занятия, неоднократно видели это и решили снять видео с камер, к которым имеют доступ 24/7.

В разговоре со мной Лавренчук, как вы слышите, ушла в несознанку. Я связалась с Евгением Плющенко, он подтвердил, что на видео все-таки она, и после просмотра камер в Академии он сразу выгнал ее, после чего за ней последовал и ее муж, скрывавший эти факты. Я выяснила, что Лавренчук обещала уехать из России, лишь бы это не предавали огласке, но нагло всех обманула. Продолжение следует...»

Разве так делают из детей олимпийских чемпионов?