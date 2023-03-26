Итальянский фигурист Даниэль Грассль ответил на несколько вопросов, касательно своих ощущений от работы с Этери Тутберидзе.

— Что сказали тренеры после выступления?

— Они были счастливы видеть, что я боролся. Конечно, вся работа сейчас направлена на мое улучшение, на те вещи, над которыми надо поработать, например над лутцем. Они тоже были немного расстроены из-за оценок, но мы не можем ничего с этим сделать, только работать еще больше. В следующий раз я должен откатать так, чтобы у судей не возникло никаких сомнений. Будем продолжать работать, я у Этери только два месяца. Все становится только лучше, и я безмерно счастлив.

— О хореографах на следующий сезон еще не думал?

— Думаю, что Этери будет решать, с кем работать над программами следующего сезона.

— Ты еще говорил, что чувствовал большее давление, потому что Этери была на чемпионате мира. Почему?

— Мне еще надо привыкать к тому, что Этери рядом. Но думаю, дальше будет лучше. Она пытается успокоить меня и все такое. Я нервничаю, потому что у нее всегда самые лучшие спортсмены, так что я тоже хочу выступать хорошо. Но на тренировках все хорошо, чувствую себя спокойно.

Президент моего клуба в Италии рассказал мне о возможности работы с Этери. Мы встречались в Бостоне, но на самом деле сначала не хотел ехать в Москву из-за всей ситуации. Но президент клуба подталкивал меня к этому решению. Я рискнул, и это сильно меня замотивировало. Там же девочки прыгают квады и все такое. Это круто. После двух месяцев тренировок с Этери уже стало гораздо лучше, так что я жду, что же будет в следующем сезоне.

Напомним, что Грассль тренируется в группе Тутберидзе с начала 2023 года. Он занял 12-е место на чемпионате мира в Сайтаме.