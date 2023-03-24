Двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин впервые за 16 лет совместной карьеры сменили тренеров. Теперь дуэт будет работать с Александром Жулиным.

Иван Букин поделился ощущениями от столь серьезных перемен, ответив на несколько вопросов.

— Недавно в вашей карьере случились большие изменения… — Для начала хочу в очередной раз хочу поблагодарить наших тренеров. Мы прошли очень большой и длинный путь. Мы с Сашкой безмерно благодарны, все, что есть в нашей спортивной карьере. Это благодаря им. До сих пор относимся к нашим тренерам с большой любовью. Это был очень нелегкий поступок. Мы решили попробовать что-то новое, хочется нового почерпнуть. Не так много осталось нашей спортивной карьеры, хочется попробовать себя где-то еще.

— И обратились к Александру Жулину? — Да, сейчас начнем с ним сотрудничать. Мы поговорили с ним очень хорошо, в апреле приступим к тренировкам. Будем готовиться к следующему сезону, надеюсь, что в мае мы выступим в шоу у Ильи Авербуха с Сашкой. Посмотрим, но надеюсь, что так и получится.

— Почему выбрали именно Александра? — Нам было интересно. Я работал с ним в «Ледниковом периоде». Мне очень понравилось, как он видит фигурное катание, ставит, чувствует, указывает на ошибки. Для меня это важные критерии. Мы решили, было бы неплохо основную свою спортивную карьеру поработать у него.

— Насколько было непросто прощаться с тренерами, у которых работали 16 лет? Как они это приняли? — Это было, правда, непросто. Перед этим разговором я не спал пару-тройку ночей, было очень тяжело. Это очень близкие нам люди, мы с огромным уважением к ним относимся. Это больше, чем тренеры. Нас многое связывает. Было нелегко. Сам разговор был короткий, потому что никто не хотел мучить друг друга, мы быстро поговорили, принесли букет, все как надо. Поговорили, и на этом все. Наше сотрудничество прекратилось.

— Есть что-то в планах кроме выступлений в шоу Ильи Авербуха? — Знаете, мы очень соскучились. Правда. Мы безумно соскучились. Хочется обратно почувствовать этот соревновательный дух, подготовку, вот это все. Всегда непросто, но это такие особые ощущения. Хочется возвращаться, потому что ты выходишь на лед, у тебя есть болельщики, они тебя поддерживают, и ты в этой атмосфере наслаждаешься и без нее жить тяжело.

Конечно, шоу — это тоже очень интересный опыт, но все-таки спортивная карьера — немножко другое. Для меня это очень важно, я соскучился, заряжен, и Саня тоже.

— Доволен ли тем, как отреагировали болельщики на новость о вашем переходе? — Это интересный вопрос. У каждого своя дорога. Для меня, наверное, опираться на кого-то, на какое-то чужое мнение — все-таки неправильно. Здесь важны два мнения — меня и Саши. Кто-то мог бы оскорбиться или еще как-то отреагировать… Неважно — это наш выбор. Он может быть правильным или неправильным. Мы пока не знаем. Мы решили, выбрали этот путь, и я благодарен всем, кто поддержал, и всем, кто не поддержал, потому что у человека есть свое на это мнение, это прекрасно. Но у нас есть своя дорога. Мы ее выбрали.

Напомним, что ранее дуэт работал с Ириной Жук и Александром Свининым.

Источник - телеграм-канал LESIK