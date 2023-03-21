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🎙️ За микрофон! Евгения Медведева и Александр Энберт будут комментировать ЧМ по фигурному катанию

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Лина Федорова
Фигурное катание Фигурное катание

И, конечно же, прекрасная Лина Федорова!

Завтра в Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию, который в России будет транслировать Okko.

На сайте стримингового сервиса можно заметить, что среди комментаторов числятся фамилии известных нам спортсменов.

Короткую программу в соревнованиях среди спортивных пар прокомментирует Александр Энберт.

На короткой программе в одиночных женских соревнованиях будет работать Евгения Медведева.

А еще несколько часов назад в списке комментаторов показательных выступлений среди мужчин числилась Александра Трусова, но потом исчезла...

Так или иначе - представительно серьезное. Как вы относитесь к подобным экспериментам?

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