И, конечно же, прекрасная Лина Федорова!

Завтра в Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию, который в России будет транслировать Okko.

На сайте стримингового сервиса можно заметить, что среди комментаторов числятся фамилии известных нам спортсменов.

Короткую программу в соревнованиях среди спортивных пар прокомментирует Александр Энберт.

На короткой программе в одиночных женских соревнованиях будет работать Евгения Медведева.

А еще несколько часов назад в списке комментаторов показательных выступлений среди мужчин числилась Александра Трусова, но потом исчезла...

Так или иначе - представительно серьезное. Как вы относитесь к подобным экспериментам?