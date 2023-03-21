🎙️ За микрофон! Евгения Медведева и Александр Энберт будут комментировать ЧМ по фигурному катанию
И, конечно же, прекрасная Лина Федорова!
Завтра в Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию, который в России будет транслировать Okko.
На сайте стримингового сервиса можно заметить, что среди комментаторов числятся фамилии известных нам спортсменов.
Короткую программу в соревнованиях среди спортивных пар прокомментирует Александр Энберт.
На короткой программе в одиночных женских соревнованиях будет работать Евгения Медведева.
А еще несколько часов назад в списке комментаторов показательных выступлений среди мужчин числилась Александра Трусова, но потом исчезла...
Так или иначе - представительно серьезное. Как вы относитесь к подобным экспериментам?
Комментарии