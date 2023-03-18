В подкасте с Марией Командной.

Елизавета Туктамышева стала героем подкаста «Невидимая сторона», который ведет журналистка Мария Командная.

Фигуристка рассказала о принятии себя, отношениях с едой и Олимпийских играх.

Совет в прошлое.

Не переоценивать соревнования, потому что на них не решается вся твоя жизнь. Нужно подходить к ним спокойнее. Быть уверенней в себе, говорить: «Не сомневайся в себе!» У меня часто были сомнения перед стартом, нервозность, постоянно присутствовала, пока я это не переросла. Думала, что никакой уверенности, никакого таланта у меня нет. Я себя принижала. Если давать совет, то это был бы такой: «Знай, что ты крутая, и не сомневайся в себе».

У меня были кризисные моменты в спорте, когда я ломала ногу и на полгода была без соревнований, я долго восстанавливалась. Поняла, что плохие старты — это не то, из-за чего ты будешь долго переживать. Все можно пережить, надо более спокойно к этому относиться. С возрастом ты начинаешь проживать эти слова, чувствовать их, начинаешь больше верить в себя. Когда у тебя плохое состояние и ты почти не готова к старту, например, из-за болезни, такие выступления, когда ты смогла, помогают.

Критических моментов не было. Были моменты отчаяния, но они проходили быстро, потому что любовь к фигурному катанию была рядом, она никуда не уходила. Я всегда думала, что во мне что-то еще есть, что-то я еще могу доказать. У меня была фраза, что я себе точно не прощу. Я представляла себя через несколько лет с окончанием фигурного катания в критичный момент. Я говорила себе: «Ты будешь жалеть об этом». Знала наперед, что это должно произойти не сейчас.

О питании.

Здоровое потребление пищи — это очень важно не только в фигурном катании, но и в обычной жизни. Когда у меня начался пубертат в 16-17 лет, были дикие проблемы с весом. Я пыталась найти подход, но все заканчивалось тем, что я то переедала, то голодала. Очень долго думала, что предрасположена к полноте, что мне никогда не жить спокойно и всегда придется считать калории. Я жила в перманентном стрессе. Были жесткие диеты, которые не помогали. Мне не тренеры говорили, что надо схуднуть, а я сама не принимала себя. Начала думать, что не очень хорошо выгляжу. Непонятно, как с этим жить — чуть-чуть начинаешь есть и набираешь вес. Очень много моральных сил на это отдаешь, на тренировки не остается.

Я подумала, что мне никто не может запретить есть, мне достаточно годиков, чтобы я сама решала, как я хочу жить, что хочу есть. Я перестала акцентировать внимание на том, что мне говорят, как мне надо выглядеть, питаться, что делать. Начала питаться интуитивно. Хороший совет менять всю жидкость на воду. Я на своем опыте поняла, что соки и газировки можно пить, я пью, но не так много. Когда пьешь только воду, обмен веществ лучше. Когда я своей маленькой Лизе, которая сидит внутри меня, сказала: «Деточка, ты можешь есть все, что хочешь, не переживай, это твоя жизнь», я разрешила себе жить спокойно, не взвешиваться какое-то время. У меня нормализовалось питание, у меня получился правильный подход к пище. Я ем чуть-чуть, когда мне хочется, до момента, пока я не наемся. Я перестала переедать, наладился обмен веществ, я вошла в стабильный вес.

Олимпиада.

Я уже пропустила три Олимпиады и, в принципе, все спокойнее и спокойнее отношусь к этому турниру. У меня есть множество других заслуг.

Я понимаю, что, возможно, уже не завоюю олимпийскую медаль. Но, в принципе, у нас есть случаи, когда Алена Савченко в зрелом возрасте — 30 или больше — выиграла свое олимпийское золото. Каролина Костнер в 29, по-моему, или в 28 завоевала бронзовую медаль. То есть надежда еще есть.