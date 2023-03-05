Кормье за Волкановски.

Давний соперник Джона Джонса Даниэль Кормье заявил, что история неудачных допинг-тестов чемпиона в супертяжелом весе «поставила звездочку» над его регалиями.

Джонс вернулся в UFC спустя три года и сразу же стал чемпионом в супертяжелом весе, одержав убедительную победу над Сирилом Ганом.

Многие болельщики уже давно не сомневаются, что экс-чемпион в полутяжелом весе - бесспорно величайший боец UFC.

Джонс дважды побеждал Кормье, однако, одну победу отменили после того, как Джон сдал положительный тест на метаболиты туринабола.

Кормье сказал: «Я думаю, что трудно спорить о величайшем бойце всех времен.

Это всегда ставит меня в трудное положение, потому что я всегда буду говорить, что парни, у которых есть «плохое прошлое», не должны быть на вершине.

Я думаю, что это особенно сильно относится к историям с допингом, стероидами и т.п. Я думаю, что когда вас ловили на обмане, то трудно стать величайшим всех времен.

Кормье настаивает на том, что его позицию следует воспринимать не как обиду, а как мнение, которого он всегда придерживался.

Даниэль также считает, что Джонс не заслуживает того, чтобы подняться на первую позицию в рейтинге:

«Я не думаю, что Джонс должен быть первым номером pound-for-pound. Я считаю, что Александр Волкановски по-прежнему должен быть на первом месте. Джон Джонс не должен быть лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовой категории».